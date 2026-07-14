Лежала на асфальте: в Ярославле автобус сбил девушку на переходе. Фото

В Ярославле автобус сбил девушку Источник: Прокуратура Ярославской области / Мах.ru, Жесть Ярославль / Мах.ru

В Ярославле автобус № 44 сбил 26-летнюю девушку. ДТП произошло 14 июля в 16:56 мин на проспекте Октября, в районе дома № 32б.

«По предварительной информации, 38-летний водитель, управляя автобусом ЛИАЗ, произвел наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На кадрах с места аварии видно, что девушка лежала на асфальте на животе, рядом была кровь. Подъехавшая бригада скорой помощи увезла пострадавшую в больницу.

В Госавтоинспекции сообщили подробности происшествия Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Мах.ru

По указанию прокуратуры Кировского района районный отдел полиции возбудил уголовное дело по факту аварии. В прокуратуре уточнили, что дело завели по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).



Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой района на контроль.