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Происшествия Лежала на асфальте: в Ярославле автобус сбил девушку на переходе. Фото

Лежала на асфальте: в Ярославле автобус сбил девушку на переходе. Фото

Что известно о ДТП

634
В Ярославле автобус сбил девушку | Источник: Прокуратура Ярославской области / Мах.ru, Жесть Ярославль / Мах.ruВ Ярославле автобус сбил девушку | Источник: Прокуратура Ярославской области / Мах.ru, Жесть Ярославль / Мах.ru

В Ярославле автобус сбил девушку

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Мах.ru, Жесть Ярославль / Мах.ru

В Ярославле автобус № 44 сбил 26-летнюю девушку. ДТП произошло 14 июля в 16:56 мин на проспекте Октября, в районе дома № 32б.

«По предварительной информации, 38-летний водитель, управляя автобусом ЛИАЗ, произвел наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На кадрах с места аварии видно, что девушка лежала на асфальте на животе, рядом была кровь. Подъехавшая бригада скорой помощи увезла пострадавшую в больницу.

В Госавтоинспекции сообщили подробности происшествия

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Мах.ru

По указанию прокуратуры Кировского района районный отдел полиции возбудил уголовное дело по факту аварии. В прокуратуре уточнили, что дело завели по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой района на контроль.

Напомним, два человека пострадали в ДТП в Рыбинском округе около поселка Октябрьский 12 июля.

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Екатерина Лещенкова
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Комментарии
4
Гость
5 минут
Верно говорят, что при переходе дороги нужно смотреть не только на светофоры. Они ещё никого не задавили. Пострадавшей - скорейшего выздоровления.
Гость
42 минуты
Шофер еще не в СИЗО? Сейчас там и в лагерях, говорят, более чем достаточно для таких мест свободных.
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Гость
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