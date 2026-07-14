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Страна и мир «Виноват в этом сам Паша»: продюсер Техника Марк Флинк — о смерти рэпера и скандале с его бывшей женой

«Виноват в этом сам Паша»: продюсер Техника Марк Флинк — о смерти рэпера и скандале с его бывшей женой

Карина Мельничук обвиняла Флинка в смерти мужа. Видео

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История конфликта с женой Техника — в одном видео

Источник:

Анна Иванина / NGS55.RU / Городские медиа

Марк Флинк смог переехать из Омска в Москву и построить карьеру в рэп-тусовке 2010-х годов в России. Сегодня он продолжает общаться с Гуфом, участниками группы «Каспийский груз», а также был продюсером и близким другом Паши Техника.

После смерти последнего Марк тяжело переживал утрату и рассказал NGS55.RU новые подробности о трагедии. По его словам, полноценно прожить это время ему мешал конфликт с супругой Техника Кариной Мельничук, которая обвиняла его в причастности к смерти мужа, в том числе в употреблении наркотиков и финансовых махинациях.

«Внутри себя такая серьезная депрессия была. Первое время думал, что он в рехаб уехал, как обычно. Что просто на лечении и у него нет связи. Бывало, он на 9 месяцев уезжал, мы не общались, но я понимал, что он жив-здоров. Спустя полгода начал понимать, что человека-то нет», — рассказал Марк.

В марте 2026 года конфликт удалось закрыть — инициатором примирения, по словам Марка, стала сама Карина. Сейчас старые знакомые наладили отношения.

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Анна Иванина
Корреспондент NGS55.RU
Паша Техник Рэп Музыкант
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Комментарии
1
Гость
24 минуты
Давно не было новостей о паше. Кстати как он сейчас?
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