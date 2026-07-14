«Виноват в этом сам Паша»: продюсер Техника Марк Флинк — о смерти рэпера и скандале с его бывшей женой

История конфликта с женой Техника — в одном видео Источник: Анна Иванина / NGS55.RU / Городские медиа

Марк Флинк смог переехать из Омска в Москву и построить карьеру в рэп-тусовке 2010-х годов в России. Сегодня он продолжает общаться с Гуфом, участниками группы «Каспийский груз», а также был продюсером и близким другом Паши Техника.

После смерти последнего Марк тяжело переживал утрату и рассказал NGS55.RU новые подробности о трагедии. По его словам, полноценно прожить это время ему мешал конфликт с супругой Техника Кариной Мельничук, которая обвиняла его в причастности к смерти мужа, в том числе в употреблении наркотиков и финансовых махинациях.

«Внутри себя такая серьезная депрессия была. Первое время думал, что он в рехаб уехал, как обычно. Что просто на лечении и у него нет связи. Бывало, он на 9 месяцев уезжал, мы не общались, но я понимал, что он жив-здоров. Спустя полгода начал понимать, что человека-то нет», — рассказал Марк.