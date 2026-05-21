На кону Кубок Гагарина: «Локомотив» схлестнется с «Ак Барсом» в шестой игре финала плей-офф. Онлайн

Вечером 21 мая на «Татнефть Арене» в Казани пройдет шестая игра (6+) финальной серии плей-офф КХЛ между ярославским «Локомотивом» и татарской командой «Ак Барс».
Если ярославцам удастся одержать победу, они завоюют Кубок Гагарина на протяжении второго года подряд. Сейчас счет в серии между командами 3-2 в пользу «Локомотива».
В трансляции рассказываем, что происходит в Казани, и показываем, как Ярославль болеет за своих ребят.
Игра началась
Матч в Казани стартовал! Ух, это точно будет нервно!
Меньше минуты до старта игры!
Мнения именитых болельщиков
За каждым матчем активно следят болельщики «Локомотива», желая победы любимой команде. Редакция 76.RU пообщалась с известными хоккейными фанатами. Среди них — депутаты, бизнесмен, губернатор, мэр Ярославля и даже бывший градоначальник Евгений Урлашов.
Прочитать, что они думают о предстоящей игре, можно здесь.
А вот это уже площадь Труда, где, как ранее сообщали власти, трансляции были отменены.
Но зрители собираются! И не зря — на медиаэкране идет трансляция. Здесь тоже полно народу! Все места заняты, а многие пришли со своими стульчиками.
У-у-у, ну и толпа! Кажется, на Советской площади в Ярославле этим вечером будет тесно!
Самые юные болельщики «Ак Барса» не теряли времени даром! Девочка пришла на игру вместе с мамой и подготовила плакат со словам поддержки для любимой команды. Ну милота же!
Болельщики в Ярославле тоже готовы! Зрители начали собираться в фан-зоне у КСК «Вознесенский».
В Казани уже собралась толпа у «Татнефть Арены». Болельщики в очереди с нетерпением ждут, когда зайдут внутрь!
Пробка у стадиона
До начала игры на стадионе «Татнефть Арена» в Казани больше получаса, но уже собираются пробки. Болельщикам будет не так-то просто добраться до заветных мест!
Факты об обеих командах
«Ак Барс» свое первое чемпионство выиграл, играя в финале в серии с ярославским «Локомотивом». Коллектив Билялетдинова оказался сильнее ярославцев, а единственную шайбу в седьмом матче забросил Алексей Морозов — действующий президент КХЛ. Кстати, серия тогда развивалась точь-в-точь, как текущая, где перед шестой игрой счет в ней был 3-2 в пользу «железнодорожников».
«Ак Барс» трижды становился обладателем Кубка Гагарина. Казанская команда стала первым победителем розыгрыша КХЛ в 2009 году, затем удерживала чемпионский статус в 2010 году и в третий раз забирала Кубок в 2018 году.
Интересно, что в истории розыгрыша Кубка Гагарина три команды удерживали Кубок Гагарина два года подряд. Это «Ак Барс» (2009, 2010 годы), «Динамо Москва» (2012, 2013 годы) и ЦСКА (2022, 2023 годы).
В последний раз «Ак Барс» выигрывал Кубок Гагарина в 2018 году. С того сезона в действующем составе казанцев остался лишь один хоккеист — защитник Альберт Яруллин. В этом плей-офф он сыграл лишь два матча, где не отметился набранными баллами.
Перед стартом сезона-2025/2026 «Локомотив» обменял в «Ак Барс» спортивные права на форварда Григория Денисенко. Взамен ярославцы получили 16-летнего хоккеиста Андрея Пустового и денежную компенсацию. Кстати, Пустовой сейчас играет в финале за молодежную команду «Локо» против МХК «Спартак». Там счет в серии после четырех матчей равен 2-2.
Факты про «Ак Барс»
О татарской команде тоже набралось немало интересных фактов.
Григорий Денисенко является выпускником ярославской школы хоккея. Два раза был чемпионом МХЛ с молодежным «Локо», играл за «Локомотив».
С нападающими Михаилом Фисенко и Кириллом Семеновым Боб Хартли работал в «Авангарде». С последним нынешнему наставнику «Локомотива» посчастливилось завоевать Кубок Гагарина в 2021-м.
В четвертом матче финальной серии — 2025/2026 казанский защитник Митчелл Миллер установил новый рекорд КХЛ по результативности среди защитников по ходу одного плей-офф. У американского игрока обороны «Ак Барса» 22 (7+15) очка в 19 матчах. Прежнее достижение принадлежало Крису Ли, защитнику «Металлурга», который набрал 21 очко в сезоне-2016/2017.
По ходу сезона-2025/2026 американский нападающий Александр Хмелевский сменил «Салават Юлаев» на «Ак Барс». Трансфер для казанского клуба обошелся порядка 230 миллионов рублей, не считая самой зарплаты игрока, которую взял на себя клуб из Татарстана.
Защитник «Ак Барса» Алексей Марченко выступал за «Локомотив» с 2020 по 2023 год. Хоккеист даже был капитаном ярославского клуба, но в последний свой сезон получил серьезную травму ноги и вынужден был пропустить большую часть чемпионата. После сезона-2022/2023 клуб расторг контракт с игроком.
Состав «Ак Барса»
А вот и состав казанской команды.
Факты про «Локомотив»
Перед началом игры собрали интересные факты об игроках обеих команд. Начнем с «Локомотива».
Максим Шалунов — автор «золотого гола», забросил победную шайбу в овертайме финала-2025, родом из Челябинска, воспитанник челябинского клуба «Трактор».
Александр Радулов, кстати, состоял в «Ак Барсе» до прихода в «Локомотив». За казанский клуб он отыграл два сезона — 22/23 и 23/24.
Александр Елесин — капитан «Локомотива». Ему принадлежит самая быстрая шайба с начала матча в истории КХЛ. Это случилось в 2017 году. Кэп забросил шайбу в ворота на 5-й секунде матча.
Ярославский нападающий Артур Каюмов — татарин по национальности, а еще и воспитанник татарского хоккея. Начинал играть в местном «Нефтянике» и был одним из лучших на уровне детского хоккея. В 2011 году переехал в Ярославль и начал играть за хоккейную школу «Локомотив», где провел первый сезон в 12-летнем возрасте. В прошлом году он даже возил Кубок Гагарина на родину — Бугульму.
Тройка Максим Березкин, Максим Шалунов, Артур Каюмов в прошлом сезоне была признана самой результативной в «Локомотиве».