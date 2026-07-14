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Культура Солиста «Три дня дождя» отправили в лечебницу после громкого срыва концерта: ему подмешали наркотики

Солиста «Три дня дождя» отправили в лечебницу после громкого срыва концерта: ему подмешали наркотики

Лейбл рассказал, в каком состоянии артист

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Во время концерта артист шатался и невнятно пел, а потом начал говорить о политике | Источник: Лина Саитова / 116.RUВо время концерта артист шатался и невнятно пел, а потом начал говорить о политике | Источник: Лина Саитова / 116.RU

Во время концерта артист шатался и невнятно пел, а потом начал говорить о политике

Источник:

Лина Саитова / 116.RU

Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов проходит лечение в больнице в Москве после сорванного концерта в Екатеринбурге. Об этом в соцсетях рассказали родственники музыканта и лейбл.

«На данный момент артист (мой родной брат) отсыпается, проходит детокс и соблюдает цифровую тишину», — написала в своем Telegram-канале его сестра Ева Снегирева.

В канале группы также появился пост о том, что после концерта срочно Глеба отправили в Москву к семье. Теперь он проходит лечение в стационаре. Лейбл заявил, что якобы в день выступления артисту кто-то подсыпал наркотики.

«То, что произошло в Екатеринбурге, никак не может быть оправдано! У всех зрителей просим прощения за появление артиста в таком виде на сцене. К сожалению, это оказалось следствием безответственной работы охраны, которая была приставлена к артисту и допустила в гримерку посторонних людей! Те, в свою очередь, воспользовались прошлой зависимостью артиста и подсыпали или дали ему запрещенные вещества, пока точно не известно. Всё, что делал и говорил артист со сцены, было бессознательным бредом!» — говорится в публикации.

Лейбл добавил, что все данные передали в полицию. Концерты переносить не планируют. Обещают, что на ближайшем выступлении 28 июля в Нижнем Новгороде солист уже будет здоровым и в чистом рассудке.

В Екатеринбурге «Три дня дождя» выступали 12 июля в Летнем театре Парка Маяковского. К середине концерта Глеб начал шататься, забывать текст, невнятно пел и не попадал в ноты. Потом он попытался сделать политические заявления, но звукорежиссер быстро отключил ему микрофон. Странное поведение артиста фанаты сняли на видео и выложили в Сеть.

Это не первая выходка музыканта в Екатеринбурге. В 2023 году он также вышел на сцену в невменяемом состоянии и сорвал выступление. Проект на какое-то время закрывали, чтобы дать возможность солисту прийти в себя.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Три дня дождя Концерт Лечение
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Комментарии
3
Гость
12 минут
Шо? прям так и сдали в полицию? 😆 Чегой то не то ляпнул?
Гость
1 час
ну ну )
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Гость
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