Определился первый финалист чемпионата мира: трансляция матча Франция — Испания

В Далласе в первом полуфинале чемпионата мира-2026 играют сборные Испании и Франции. Ведем онлайн-трансляцию встречи.
А вот и эмоции Педро Порро.
Испанцы вышли в финал впервые с 2010-го года.
Защитник сборной Испании Педро Порро признан лучшим игроком матча.
Статистика матча.
Сборная Испании не проигрывает в 37 официальных матчах подряд. Она повторила рекорд итальянцев.
Кажется, что сборной Франции сегодня не было на поле — это большая заслуга испанских футболистов.
На этом наша трансляция не заканчивается. Скоро вы сможете прочитать комментарии участников матча.
Матч завершен
Всё. Финальный свисток. Сборная Испании победила со счетом 2:0 и стала первым финалистом турнира.
Запасные сборной Испании готовы уже выбежать на поле, чтобы праздновать победу.
Плачут болельщики сборной Франции на трибунах. Их команда не сможет выйти в третий финал чемпионата мира подряд.
В другом полуфинале сыграют сборные Англии и Аргентины.
Болельщики сборной Испании издеваются над соперниками — они выкрикивают «Оле!»