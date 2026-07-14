НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +18

0 м/c,

 749мм 88%
Подробнее
0 Пробки
USD 77,49
EUR 88,53
Автобус сбил девушку
Репортаж с Перекопа
Какие новостройки будут дорожать
Убил кошку
Здесь был Пушкин
Украли скульптуру
Пострадали от пожара
Кассиры АЗС — о водителях
Деревня у свалки
Спорт ЧМ по футболу-2026 Онлайн-трансляция Определился первый финалист чемпионата мира: трансляция матча Франция — Испания

Определился первый финалист чемпионата мира: трансляция матча Франция — Испания

Встреча проходила в Далласе

14
Определился первый финалист чемпионата мира: трансляция матча Франция — Испания | Источник: Fifa.comОпределился первый финалист чемпионата мира: трансляция матча Франция — Испания | Источник: Fifa.com
Источник:

Fifa.com

В Далласе в первом полуфинале чемпионата мира-2026 играют сборные Испании и Франции. Ведем онлайн-трансляцию встречи.

А вот и эмоции Педро Порро.

Источник: Fifa.сom Источник: Fifa.сom
Источник:

Fifa.сom

Обсудить

Испанцы вышли в финал впервые с 2010-го года.

Источник: Fifa.сom Источник: Fifa.сom
Источник:

Fifa.сom

Источник: Fifa.сom Источник: Fifa.сom
Источник:

Fifa.сom

Обсудить

Защитник сборной Испании Педро Порро признан лучшим игроком матча.

Обсудить

Статистика матча.

Источник: Fifa.сom Источник: Fifa.сom
Источник:

Fifa.сom

Обсудить

Сборная Испании не проигрывает в 37 официальных матчах подряд. Она повторила рекорд итальянцев.

Обсудить

Кажется, что сборной Франции сегодня не было на поле — это большая заслуга испанских футболистов.

Обсудить

На этом наша трансляция не заканчивается. Скоро вы сможете прочитать комментарии участников матча.

Обсудить

Матч завершен

Всё. Финальный свисток. Сборная Испании победила со счетом 2:0 и стала первым финалистом турнира.

Обсудить

Запасные сборной Испании готовы уже выбежать на поле, чтобы праздновать победу.

Обсудить

Плачут болельщики сборной Франции на трибунах. Их команда не сможет выйти в третий финал чемпионата мира подряд.

Обсудить

В другом полуфинале сыграют сборные Англии и Аргентины.

Обсудить
Источник: Fifa.сom Источник: Fifa.сom
Источник:

Fifa.сom

Обсудить

Болельщики сборной Испании издеваются над соперниками — они выкрикивают «Оле!»

Обсудить
Источник: Fifa.сom Источник: Fifa.сom
Источник:

Fifa.сom

Обсудить
Включите поддержку JavaScript в браузере
Мы очень хотим показать больше новостей, но у Вас отключен JavaScript
ПО ТЕМЕ
Ренат ДайнутдиновРенат Дайнутдинов
Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Футбол Чемпионат мира
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Нытики»: блогер объяснил, почему ярославцы всё время недовольные
Артем Ушков
блогер
Мнение
«Не идет ни в какое сравнение с Россией». Папа с дочкой рванули в Турцию на машине: сколько денег они на это потратили
Дмитрий Дурягин
Мнение
«Даже смотреть на это тяжело». Что больше всего раздражает бармена — и это вовсе не капризные клиенты
Камила
Мнение
Как экономить бензин в дни топливного кризиса? Семь правил, которые реально работают
Виктория Замешаева
Мнение
«Думал, голова взорвется»: 27-летний россиянин показал результат пересадки волос за 100 тысяч рублей
Юрий
Рекомендуем