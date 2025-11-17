НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Спорт Хоккейный сезон 25/26 Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» покинул еще один тренер

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» покинул еще один тренер

С кем расторгли контракт

822
Из «Локомотива» ушел один из тренеров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИз «Локомотива» ушел один из тренеров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Из «Локомотива» ушел один из тренеров

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» покинул тренер Дмитрий Рябыкин. Он отвечал за тактику игры команды в большинстве. Информацию о расторжении контракта вечером 17 ноября подтвердили в самом «Локомотиве».

«ХК „Локомотив“ официально сообщает об изменениях в тренерском штабе основной команды. Контракт с тренером Дмитрием Рябыкиным расторгнут по обоюдному согласию сторон. Клуб благодарит Дмитрия Анатольевича за работу. Желаем успехов в дальнейшей карьере!», — говорится в посте телеграм-канала «Хоккейный клуб „Локомотив“».

49-летний Дмитрий Рябыкин работал в «Локомотиве» с 2025 года. За его плечами 9 лет тренерского стажа.

Сам он начинал карьеру в московском «Динамо» на позиции защитника. В команде «бело-голубых» дебютировал в сезоне 1994-1995. Там он отыграл четыре года, впервые выиграв Чемпионат России.

Затем Дмитрий Рябыкин перешёл в омский «Авангард», ставший клубом в его карьере. В 2004-м году хоккеист снова стал Чемпионом России. На клубном уровне Дмитрий Рябыкин в течение одного сезона выступал за СКА, а еще два с половиной сезона играл за «Трактор». В 2015 году завершил карьеру после сезона в ханты-мансийской «Югре».

После этого Дмитрий Рябыкин решил пойти в тренерскую карьеру. Начинал в омском «Авангарде». Начиная с 2017-го года, в течение четырёх сезонов, работал ассистентом у Боба Хартли.

«За это время дважды выходил в финал и в 2021-м году стал обладателем Кубка Гагарина. В 2022-м году был назначен главным тренером омской команды, однако уже в октябре был отправлен в отставку. В том же сезоне вошёл в тренерский штаб „Металлурга“, а сезон 2023-2024 провёл в качестве главного тренера „Витязя“», — говорится на сайте «Локомотива».

В «Локомотиве» сообщили, что решение об уходе Дмитрия Рябыкина было обоюдным. Тем временем сам экс-тренер в интервью «Матч ТВ» рассказал, что его поставили перед фактом о расторжении контракта.

«Это произошло в понедельник, когда меня вызвали к президенту клуба Юрию Яковлеву. Там сообщили, что со мной прекращают трудовые отношения. Причины не объяснили, да и я сам не спрашивал. Зачем? Игра команды в большинстве — я за это отвечал, и это для меня было что‑то новое. Но работа шла, и мы старались изменить ситуацию. Слухи о том, что у меня возник конфликт с хоккеистами „Локомотива“ — это ерунда. Ничего такого не было, и я не знаю, зачем это распространяют. Реакцию Боба Хартли на свое увольнение пока не знаю. Во вторник я уезжаю домой, в Москву. В планах дальше работать тренером в КХЛ, — сообщил Рябыкин „Матч ТВ“.

Напомним, после звездной победы «Локомотива» в борьбе за Кубок Гагарина, команду покинул главный тренер команды Игорь Никитин. Вслед за ним из ярославского клуба в московский перешли старший тренер Дмитрий Юшкевич, тренер вратарей Рашит Давыдов и тренер по физической подготовке Дмитрий Пирожков. А после свой пост оставил и наставник нападающих Антон Курьянов.

На смену Игорю Никитину пришел главный тренер Боб Хартли. Мы публиковали его подробную биографию.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Комментарии
1
Гость
21 минута
Ну и кто теперь будет за большинство отвечать?Было оно никакущее,увольнение в принципе ожидаемо
Гость
