«Ни в чем себе не отказывали». Пенсионерка отдохнула в Абхазии за 160 тысяч рублей — ее впечатления

Абхазия этим летом снова стала одним из самых популярных направлений у россиян. Но вместе с рассказами о теплом море туристы делятся историями о ротавирусе и навязчивых продавцах экскурсий. Пенсионерка из Тюмени Алла Гайсина отправилась в Гагру вместе с семьей и честно рассказала 72.RU, сколько стоил отдых, с какими неожиданностями пришлось столкнуться и почему, несмотря на все минусы, она не пожалела о поездке. Далее — от первого лица.
Почему Абхазия?
Я поехала в Абхазию по воле случая, одна бы не решилась. А случай — дочь с зятем купили горящую путевку в Гагру, оформили и оплатили через туроператора (очень удобно, как оказалось), здесь же заказали удобный и комфортный трансфер в обе стороны. Особых ожиданий не было: главное, чтобы чистое море, хорошая погода, комфортное проживание. В итоге так и случилось.
Проживали мы в отеле «Магнолия», примерно в 300 метрах от моря, 10 минут от рынка. В окружении множество кафе, столовых, магазинов и аптек. Сама территория отеля очень хорошо благоустроена: бар, бассейн, детская комната с играми, веранда, скамейки. В отеле четыре корпуса, наш — второй, главный, так как именно здесь бассейн, столовая со шведским столом, с достаточно приличным и качественным питанием. Все работники отеля — приветливые люди. Проживание с 4 по 11 июля нас, двоих взрослых и ребенка, вместе с перелетом в обе стороны обошлось в 110 тысяч рублей, плюс 10 тысяч — трансфер. Мы брали питание только с завтраками, но без проблем можно было по меню оплатить обед и ужин.
Опасный ротавирус
Первое впечатление после пересечения границы положительное. После посещения Абхазии лет 15 назад чувствуются изменения: появились современные здания, в основном отели, вдоль береговой линии от самой границы на море нет чувства скопления отдыхающих, несмотря на самый востребованный период лета. Сразу завораживает ландшафт, разнообразие растений, в том числе цветущих. В городе много собак (бродячие, откормленные, неагрессивные), но очень приятно. Мало мест для организации детского досуга: несовременные карусели, тарзанки, машинки.
Был неприятный момент, когда на рынке мы купили красноухую черепашку Толю. Пять дней ухаживали за ней, кормили, выносили погреться на солнышке, а потом выяснили, что перевозить таких черепах строго запрещено.
Оказалось, что этот вид вроде как занесен в Красную книгу, а на границе и в аэропорту за перевозку можно получить штраф. К тому же нужен ветеринарный паспорт. В итоге Толю мы пристроили в отель и оставили в Абхазии в надежных руках.
Еще на каждом шагу по всей Гагре стоят продавцы экскурсий. Буквально на каждом. Пока мы проходили свои 300 метров от гостиницы до моря, нас успевали остановить четыре-пять человек. Все очень настойчиво предлагали купить экскурсию именно у них, поэтому спокойно дойти до пляжа было практически невозможно.
Отдельно хотелось бы сказать про ротавирус. К сожалению, избежать его нам не удалось. На третий день у внука началась рвота, а вскоре заболела и дочь. Температура поднялась примерно до 38 градусов, были рвота и сильная слабость. Не знаем, была ли это акклиматизация или действительно кишечная инфекция, но на лекарства в местных аптеках мы потратили около 3000 рублей. К счастью, справиться с этим удалось примерно за полтора дня.
Развлечения
Абхазия — красивый край, со множеством достопримечательностей. Но поскольку мы уже посещали многие в прошлый раз, наш отдых был нацелен конкретно на море. Туристы с удовольствием едут в Новоафонские пещеры, монастырь, водопады, на озеро Рица и другие места. Нам больше всего запомнились закаты — невероятно красивые, яркие, каждый по-своему неповторимый и очень романтичный. С ребенком, конечно, лучше ограничиться более легкими развлечениями.
В отеле для детей были развлекательные игровые программы (два раза в неделю) и пенная вечеринка. Также мы решили покататься на корабле. Билет на одного человека — 2000, за экскурсию — 2000–2500 рублей на любом судне, которые швартуются с интервалом 10–15 минут. На большинстве из них дети до семи лет бесплатно, на некоторых — бесплатно до 12 лет.
Мы выбрали прогулку на корабле «Абхазия». Ведущий оказался человеком общительным, много чего знающим. Очень интересно рассказывал про историю края, старые Гагры, памятники и достопримечательности. Надо сказать, что местные жители относятся к себе с самоиронией, признавая себя ленивыми.
Хотя если судить по разнообразию ремесел, вин, сыров, фруктов и так далее, это не совсем так. Но! Опять же! Много мусора как в городе, так и на пляже. Нет мусорок и контейнеров в самих точках отдыха. Почему бы ответственным за свои участки не следить за чистотой?
«Без особых изысков и не дешевле 500 рублей»
Мы хотели насладиться хваленой кавказской кухней, поэтому выбрали вариант питания в различных точках. К сожалению, сказать, что это был лучший вариант, не можем. Везде почти стандартное меню, без особых изысков и не дешевле 500 рублей за человека. Понравились меню и кухня в ресторане на набережной. Заказывали хороший стол на пятерых, заплатили 5000. Конечно, часть еды пришлось брать с собой, но вкусно! Цены на питание в зоне отдыха дороже, порой выше нашего. Мороженое — от 200 рублей. Вино, конечно, гораздо дешевле, в изобилии, в любой таре. Много коллекционных экземпляров.
Итак, питаясь в разных местах, а иногда и в номере (продуктами из магазинов), мы потратили где-то 30–40 тысяч, учитывая, что брали ягоды, фрукты, мороженое, сыры, колбасу. Можно было уложиться и в меньшую сумму, так как в жару есть не особо хотелось. Поразило, что клубника — 400 рублей за килограмм! Вкусная!
На пляже всё стандартно: горячая кукуруза, холодное пиво, раки, рыба, ягоды в стаканчиках. Правда, продавцы сами признались, что ягоды предварительно не моют, а на пляже далеко не везде есть возможность их помыть самостоятельно. На местном рынке ассортимент почти везде одинаковый: брелоки, сувениры, пемза, мед, вино, специи, лавровый лист, папахи, пояса из собачьей шерсти. Зато здесь вполне можно и даже нужно торговаться.
Возвращение домой
Перелет в Абхазию прошел без задержек, границу прошли легко, досмотр вещей только через турникет. Паспорта просмотрели быстро, очереди небольшие. Чуть дольше ждали водителя, так как многие едут своим ходом. В целом всё заняло примерно два часа.
Обратно прошли границу за 25–30 минут. Из беседы с водителем поняли, что самое выгодное время — с двух до четырех часов утра. На обратном пути в аэропорту часа на три-четыре была приостановлена работа. Наш рейс задержали на четыре часа. Народу скопилось за это время очень много. Но, учитывая обстановку, люди относились с пониманием, не волновались, спокойно воспринимали ситуацию.
Людям предлагались прохладительные напитки, у кого задержки рейсов — горячее питание (бесплатно). Несколько рейсов было отправлено для размещения в гостиницу. В целом всё нормально. Первые дни море штормило, зато потом оно чистое, ласковое, теплое, безопасное и приветливое.
За неделю отдыха мы потратили около 160 тысяч рублей на троих и, честно говоря, ни в чем себе не отказывали. Путевка на троих с завтраками обошлась нам в 110 тысяч рублей, еще 10 тысяч стоил трансфер из аэропорта Адлера до отеля «Магнолия» и обратно.
На прогулку на корабле «Абхазия» мы потратили 4600 рублей. Самым любимым развлечением для шестилетнего внука стала тарзанка на пляже: один десятиминутный сеанс стоил 500 рублей, а за весь отпуск мы прыгали четыре раза, потратив в общей сложности 2000 рублей. На сувениры ушло около 7000 рублей, а на кафе, рестораны, фрукты, морепродукты и ужины за шесть дней — не больше 25 тысяч рублей. Для пенсионеров, конечно, дороговато, но при «спонсорской помощи» детей можно отдыхать.
А вы отдыхали в Абхазии, как вам?
Абхазия в 2026 году стала популярнейшим направлением среди российских туристов. Побывавшие там россияне хвалят чистое море, спокойствие и тишину советских санаториев, дешевые фрукты, овощи и услуги. В конце июня в Абхазию на пять дней съездила тюменка Ксения. Что она успела там посмотреть, как отдохнула и сколько потратила, девушка рассказала в своей авторской колонке.