«Ни в чем себе не отказывали». Пенсионерка отдохнула в Абхазии за 160 тысяч рублей — ее впечатления

Поездка в Абхазию на троих с перелетом обошлась семье примерно в 160 тысяч рублей Источник: из личного архива Аллы Гайсиной

Абхазия этим летом снова стала одним из самых популярных направлений у россиян. Но вместе с рассказами о теплом море туристы делятся историями о ротавирусе и навязчивых продавцах экскурсий. Пенсионерка из Тюмени Алла Гайсина отправилась в Гагру вместе с семьей и честно рассказала 72.RU, сколько стоил отдых, с какими неожиданностями пришлось столкнуться и почему, несмотря на все минусы, она не пожалела о поездке. Далее — от первого лица.

Алла Гайсина

Почему Абхазия?

Я поехала в Абхазию по воле случая, одна бы не решилась. А случай — дочь с зятем купили горящую путевку в Гагру, оформили и оплатили через туроператора (очень удобно, как оказалось), здесь же заказали удобный и комфортный трансфер в обе стороны. Особых ожиданий не было: главное, чтобы чистое море, хорошая погода, комфортное проживание. В итоге так и случилось.

Проживали мы в отеле «Магнолия», примерно в 300 метрах от моря, 10 минут от рынка. В окружении множество кафе, столовых, магазинов и аптек. Сама территория отеля очень хорошо благоустроена: бар, бассейн, детская комната с играми, веранда, скамейки. В отеле четыре корпуса, наш — второй, главный, так как именно здесь бассейн, столовая со шведским столом, с достаточно приличным и качественным питанием. Все работники отеля — приветливые люди. Проживание с 4 по 11 июля нас, двоих взрослых и ребенка, вместе с перелетом в обе стороны обошлось в 110 тысяч рублей, плюс 10 тысяч — трансфер. Мы брали питание только с завтраками, но без проблем можно было по меню оплатить обед и ужин.

Отель находился примерно в 300 метрах от моря и в 10 минутах ходьбы от рынка Источник: из личного архива Аллы Гайсиной Больше всего путешественнице запомнились закаты над Черным морем Источник: из личного архива Аллы Гайсиной

Опасный ротавирус

Первое впечатление после пересечения границы положительное. После посещения Абхазии лет 15 назад чувствуются изменения: появились современные здания, в основном отели, вдоль береговой линии от самой границы на море нет чувства скопления отдыхающих, несмотря на самый востребованный период лета. Сразу завораживает ландшафт, разнообразие растений, в том числе цветущих. В городе много собак (бродячие, откормленные, неагрессивные), но очень приятно. Мало мест для организации детского досуга: несовременные карусели, тарзанки, машинки.

Был неприятный момент, когда на рынке мы купили красноухую черепашку Толю. Пять дней ухаживали за ней, кормили, выносили погреться на солнышке, а потом выяснили, что перевозить таких черепах строго запрещено.

Оказалось, что этот вид вроде как занесен в Красную книгу, а на границе и в аэропорту за перевозку можно получить штраф. К тому же нужен ветеринарный паспорт. В итоге Толю мы пристроили в отель и оставили в Абхазии в надежных руках.

Во время отдыха семья купила на рынке красноухую черепаху, но оставить ее пришлось в Абхазии Источник: из личного архива Аллы Гайсиной

Еще на каждом шагу по всей Гагре стоят продавцы экскурсий. Буквально на каждом. Пока мы проходили свои 300 метров от гостиницы до моря, нас успевали остановить четыре-пять человек. Все очень настойчиво предлагали купить экскурсию именно у них, поэтому спокойно дойти до пляжа было практически невозможно.

Отдельно хотелось бы сказать про ротавирус. К сожалению, избежать его нам не удалось. На третий день у внука началась рвота, а вскоре заболела и дочь. Температура поднялась примерно до 38 градусов, были рвота и сильная слабость. Не знаем, была ли это акклиматизация или действительно кишечная инфекция, но на лекарства в местных аптеках мы потратили около 3000 рублей. К счастью, справиться с этим удалось примерно за полтора дня.

На местном рынке продают мед, специи, вино, сувениры, папахи и изделия из шерсти Источник: из личного архива Аллы Гайсиной Источник: из личного архива Аллы Гайсиной

Развлечения

Абхазия — красивый край, со множеством достопримечательностей. Но поскольку мы уже посещали многие в прошлый раз, наш отдых был нацелен конкретно на море. Туристы с удовольствием едут в Новоафонские пещеры, монастырь, водопады, на озеро Рица и другие места. Нам больше всего запомнились закаты — невероятно красивые, яркие, каждый по-своему неповторимый и очень романтичный. С ребенком, конечно, лучше ограничиться более легкими развлечениями.

Самым любимым развлечением шестилетнего ребенка стала тарзанка на пляже Источник: из личного архива Аллы Гайсиной На пляже туристам предлагали кукурузу, рыбу, раков, ягоды и прохладительные напитки Источник: из личного архива Аллы Гайсиной

В отеле для детей были развлекательные игровые программы (два раза в неделю) и пенная вечеринка. Также мы решили покататься на корабле. Билет на одного человека — 2000, за экскурсию — 2000–2500 рублей на любом судне, которые швартуются с интервалом 10–15 минут. На большинстве из них дети до семи лет бесплатно, на некоторых — бесплатно до 12 лет.

Мы выбрали прогулку на корабле «Абхазия». Ведущий оказался человеком общительным, много чего знающим. Очень интересно рассказывал про историю края, старые Гагры, памятники и достопримечательности. Надо сказать, что местные жители относятся к себе с самоиронией, признавая себя ленивыми.

По словам путешественницы, вдоль дороги к морю туристов постоянно останавливали продавцы экскурсий Источник: из личного архива Аллы Гайсиной Одной из самых популярных экскурсий среди туристов остается прогулка на озеро Рица Источник: из личного архива Аллы Гайсиной

Хотя если судить по разнообразию ремесел, вин, сыров, фруктов и так далее, это не совсем так. Но! Опять же! Много мусора как в городе, так и на пляже. Нет мусорок и контейнеров в самих точках отдыха. Почему бы ответственным за свои участки не следить за чистотой?

«Без особых изысков и не дешевле 500 рублей»

Мы хотели насладиться хваленой кавказской кухней, поэтому выбрали вариант питания в различных точках. К сожалению, сказать, что это был лучший вариант, не можем. Везде почти стандартное меню, без особых изысков и не дешевле 500 рублей за человека. Понравились меню и кухня в ресторане на набережной. Заказывали хороший стол на пятерых, заплатили 5000. Конечно, часть еды пришлось брать с собой, но вкусно! Цены на питание в зоне отдыха дороже, порой выше нашего. Мороженое — от 200 рублей. Вино, конечно, гораздо дешевле, в изобилии, в любой таре. Много коллекционных экземпляров.

Итак, питаясь в разных местах, а иногда и в номере (продуктами из магазинов), мы потратили где-то 30–40 тысяч, учитывая, что брали ягоды, фрукты, мороженое, сыры, колбасу. Можно было уложиться и в меньшую сумму, так как в жару есть не особо хотелось. Поразило, что клубника — 400 рублей за килограмм! Вкусная!

На территории гостиницы были бассейн, детская комната и шведский стол Источник: из личного архива Аллы Гайсиной Источник: из личного архива Аллы Гайсиной

На пляже всё стандартно: горячая кукуруза, холодное пиво, раки, рыба, ягоды в стаканчиках. Правда, продавцы сами признались, что ягоды предварительно не моют, а на пляже далеко не везде есть возможность их помыть самостоятельно. На местном рынке ассортимент почти везде одинаковый: брелоки, сувениры, пемза, мед, вино, специи, лавровый лист, папахи, пояса из собачьей шерсти. Зато здесь вполне можно и даже нужно торговаться.

Возвращение домой

Перелет в Абхазию прошел без задержек, границу прошли легко, досмотр вещей только через турникет. Паспорта просмотрели быстро, очереди небольшие. Чуть дольше ждали водителя, так как многие едут своим ходом. В целом всё заняло примерно два часа.

Обратно прошли границу за 25–30 минут. Из беседы с водителем поняли, что самое выгодное время — с двух до четырех часов утра. На обратном пути в аэропорту часа на три-четыре была приостановлена работа. Наш рейс задержали на четыре часа. Народу скопилось за это время очень много. Но, учитывая обстановку, люди относились с пониманием, не волновались, спокойно воспринимали ситуацию.

Людям предлагались прохладительные напитки, у кого задержки рейсов — горячее питание (бесплатно). Несколько рейсов было отправлено для размещения в гостиницу. В целом всё нормально. Первые дни море штормило, зато потом оно чистое, ласковое, теплое, безопасное и приветливое.

Несмотря на задержку обратного рейса, автор колонки назвала отдых в Абхазии спокойным и удачным Источник: из личного архива Аллы Гайсиной

За неделю отдыха мы потратили около 160 тысяч рублей на троих и, честно говоря, ни в чем себе не отказывали. Путевка на троих с завтраками обошлась нам в 110 тысяч рублей, еще 10 тысяч стоил трансфер из аэропорта Адлера до отеля «Магнолия» и обратно.

На прогулку на корабле «Абхазия» мы потратили 4600 рублей. Самым любимым развлечением для шестилетнего внука стала тарзанка на пляже: один десятиминутный сеанс стоил 500 рублей, а за весь отпуск мы прыгали четыре раза, потратив в общей сложности 2000 рублей. На сувениры ушло около 7000 рублей, а на кафе, рестораны, фрукты, морепродукты и ужины за шесть дней — не больше 25 тысяч рублей. Для пенсионеров, конечно, дороговато, но при «спонсорской помощи» детей можно отдыхать.

А вы отдыхали в Абхазии, как вам? Да, очень понравилось Отдыхал (-а), но не вернусь Не был (-а)