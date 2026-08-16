«Зачарованным» исполнилось 27 лет: что стояло за успехом сериала о сестрах-ведьмах

Двадцать семь лет назад на экранах появились «Зачарованные» (18+) — сериал, который сломал шаблонные представления о ведьмах.
Сценарист Констанс М. Бердж признавалась, что ее знания о магии поначалу тоже ограничивались стереотипами: остроконечные шляпы, котлы на костре, метлы и бородавки. Поэтому ей пришлось копнуть глубже и наделить магией не декорации, а живых людей.
Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».
«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.
Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.
Изначально сериал задумывался как история о трех соседках с магическими способностями. Однако продюсеры отнеслись к идее скептически — и это стало поворотной точкой проекта. Акцент сместился с дружбы на семейные узы.
Создавая персонажей, Бердж опиралась на собственный опыт общения с сестрами. Так в сценарии появились три абсолютно разные, но связанные общими ценностями героини: ответственная и консервативная Прю, мирная и неуверенная Пайпер и бунтарская, спонтанная Фиби.
Легендарное трио Холливелл сложилось не сразу. Продюсер Аарон Спеллинг пригласил в проект Шеннен Доэрти — звезду «Беверли Хиллз 90210» (12+), а вместе с ней пришла Холли Мэри Комбс. Хотя Спеллинг видел их младшими сестрами, актрисы убедили его, что именно они должны быть старшими.
Роль самой младшей сестры сначала досталась Лори Ром, известной по сериалу «Бухта Доусона» (16+). Но после пилотной серии актриса покинула проект, и ее место заняла Алисса Милано.
Успех не заставил себя ждать — первую серию посмотрели 7,7 миллиона зрителей. На протяжении всего проекта три сестры побеждали демонов рифмованными заклинаниями, варили зелья, строили карьеру и искали любовь.
Но главной фишкой были их способности. Каждая девочка мечтала о телекинезе Прю, о власти Пайпер над временем или о пророческих видениях Фиби. А еще — почувствовать себя такой же уверенной, стильной и красивой. И не было во дворах российских «панелек» спора горячее, чем спор о том, кто за кого будет играть!
За кадром тоже кипели страсти. Разногласия в команде привели к уходу Констанс М. Бердж, а затем и Шеннен Доэрти. Ее героиня Прю погибла от рук демона Шекса. Чтобы «Сила трех» не исчезла, в истории появилась новая ведьма — Пейдж в исполнении Роуз Макгоуэн.
Сериал завершился 21 мая 2006 года. Сегодня «Зачарованные» выглядят наивно и местами несовременно. Однако мы всё еще ловим себя на мысли, как здорово было бы пользоваться телекинезом, чтобы притянуть к себе забытый на полке пульт от телевизора. Или иметь власть над временем, чтобы победить демона под именем «Дедлайн».