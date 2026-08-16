«Зачарованным» исполнилось 27 лет: что стояло за успехом сериала о сестрах-ведьмах

Сериал задал тренд на светлую «сестринскую» магию, отголоски которой остаются до сих пор Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Двадцать семь лет назад на экранах появились «Зачарованные» (18+) — сериал, который сломал шаблонные представления о ведьмах.

Сценарист Констанс М. Бердж признавалась, что ее знания о магии поначалу тоже ограничивались стереотипами: остроконечные шляпы, котлы на костре, метлы и бородавки. Поэтому ей пришлось копнуть глубже и наделить магией не декорации, а живых людей.

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ». «Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране. Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.

Изначально сериал задумывался как история о трех соседках с магическими способностями. Однако продюсеры отнеслись к идее скептически — и это стало поворотной точкой проекта. Акцент сместился с дружбы на семейные узы.

Создавая персонажей, Бердж опиралась на собственный опыт общения с сестрами. Так в сценарии появились три абсолютно разные, но связанные общими ценностями героини: ответственная и консервативная Прю, мирная и неуверенная Пайпер и бунтарская, спонтанная Фиби.

Легендарное трио Холливелл сложилось не сразу. Продюсер Аарон Спеллинг пригласил в проект Шеннен Доэрти — звезду «Беверли Хиллз 90210» (12+), а вместе с ней пришла Холли Мэри Комбс. Хотя Спеллинг видел их младшими сестрами, актрисы убедили его, что именно они должны быть старшими.

Наравне с мистикой в сериале отводилось время и для любовных линий Источник: кадр из сериала «Зачарованные» (18+), реж. Джон Т. Кречмер, Джеймс Л. Конуэй, студия Spelling Television, 1998 год

Роль самой младшей сестры сначала досталась Лори Ром, известной по сериалу «Бухта Доусона» (16+). Но после пилотной серии актриса покинула проект, и ее место заняла Алисса Милано.

Успех не заставил себя ждать — первую серию посмотрели 7,7 миллиона зрителей. На протяжении всего проекта три сестры побеждали демонов рифмованными заклинаниями, варили зелья, строили карьеру и искали любовь.

Но главной фишкой были их способности. Каждая девочка мечтала о телекинезе Прю, о власти Пайпер над временем или о пророческих видениях Фиби. А еще — почувствовать себя такой же уверенной, стильной и красивой. И не было во дворах российских «панелек» спора горячее, чем спор о том, кто за кого будет играть!

За кадром тоже кипели страсти. Разногласия в команде привели к уходу Констанс М. Бердж, а затем и Шеннен Доэрти. Ее героиня Прю погибла от рук демона Шекса. Чтобы «Сила трех» не исчезла, в истории появилась новая ведьма — Пейдж в исполнении Роуз Макгоуэн.