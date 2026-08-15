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Здоровье Стань легче Эксперт Виновата не сила воли. Почему на самом деле вечером так хочется есть

Виновата не сила воли. Почему на самом деле вечером так хочется есть

На самом деле вечерний голод — это результат работы гормонов, мозга, привычек и даже эволюции

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Вечерний голод часто связан не только с привычкой, но и с работой гормонов&nbsp;— грелина и лептина | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаВечерний голод часто связан не только с привычкой, но и с работой гормонов&nbsp;— грелина и лептина | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Вечерний голод часто связан не только с привычкой, но и с работой гормонов — грелина и лептина

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

Вечером рука сама тянется к холодильнику, а отказаться от сладкого становится почти невозможно. Многие уверены, что проблема в слабой силе воли, но специалисты говорят иначе. На самом деле вечерний голод — это результат работы гормонов, мозга, привычек и даже эволюции.

После насыщенного рабочего дня многие замечают один и тот же сценарий: днем почти не было времени нормально поесть, зато вечером появляется непреодолимое желание съесть всё, что есть дома. И если утром придерживаться режима питания кажется несложно, то ближе к ночи любые обещания «ничего не есть после ужина» часто заканчиваются походом к холодильнику.

Тренер по комплексному похудению, автор проекта «Хозяин тела» Алексей Конин говорит, что искать проблему исключительно в отсутствии силы воли не стоит.

— Вечерний голод — это всегда сочетание нескольких факторов. Здесь работает и физиология, и психология, и наши привычки. Для каждого человека пропорции будут разными, но почти никогда причина не бывает только одной, — говорит Конин.

Днем недоели — вечером организм берет свое

По словам специалиста, одна из самых распространенных причин вечернего переедания — хаотичное питание в течение дня. Современный ритм жизни часто не оставляет времени на полноценные приемы пищи. Кто-то пропускает завтрак, кто-то перекусывает на бегу, а полноценный обед заменяет булочкой, кофе или фастфудом. В результате организм не получает достаточного количества белка, клетчатки и сложных углеводов, которые дают длительное насыщение.

Если днем не хватает белка и клетчатки, к вечеру чувство голода обычно становится значительно сильнее | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUЕсли днем не хватает белка и клетчатки, к вечеру чувство голода обычно становится значительно сильнее | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Если днем не хватает белка и клетчатки, к вечеру чувство голода обычно становится значительно сильнее

Источник:
Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Быстрые углеводы резко повышают уровень глюкозы в крови, но столь же быстро он падает. Именно к вечеру человек приходит с ощущением сильного голода.

<p>Алексей Конин</p><p>Алексей Конин</p>

Организм начинает буквально бить тревогу. Глюкоза снижается, желудок активно вырабатывает гормон голода — грелин, а уровень лептина, который отвечает за насыщение, наоборот, падает. В такой ситуации холодильник начинает казаться единственным способом быстро восполнить энергию.

Алексей Конин

тренер по комплексному похудению, автор проекта «Хозяин тела»

Именно поэтому вечером человек редко ограничивается одним бутербродом — чаще всего он начинает есть всё подряд. По словам эксперта, решить проблему можно только одним способом — перестать голодать днем. Равномерное распределение калорий, достаточное количество белка, овощей и сложных углеводов позволяют избежать резких скачков сахара в крови и значительно уменьшают вечерний аппетит.

Организм до сих пор живет по законам древнего человека

Еще одна причина вечернего голода — наследие эволюции. Наш организм формировался десятки тысяч лет назад, когда человек не мог в любой момент открыть холодильник или заказать доставку еды. Ночь всегда означала длительный период без пищи, поэтому организм научился запасать максимум энергии заранее.

— Для наших предков еда была вопросом выживания. Инстинкт буквально заставлял запасать калории перед долгим периодом без пищи. Эти механизмы никуда не исчезли. Организм по-прежнему старается накопить энергию на всякий случай, хотя сегодня никакого голода большинству людей уже не грозит, — объясняет тренер.

Именно поэтому вечером желание поесть становится особенно сильным.

К вечеру мозг устает бороться

Если утром человек легко отказывается от пирожного или шоколадки, то вечером сделать это значительно сложнее. Причина снова кроется в физиологии. За самоконтроль отвечает префронтальная кора головного мозга. В течение дня она постоянно работает: помогает принимать решения, концентрироваться, контролировать эмоции и импульсы. Но к вечеру ее ресурсы постепенно истощаются.

— Уставший мозг перестает эффективно контролировать желания. Если утром мы можем опираться на силу воли, то вечером управление постепенно переходит к более древним отделам мозга, которые отвечают за базовые потребности и удовольствие, — говорит Алексей.

По словам тренера, поздний ужин не так опасен, как ночной срыв после длительного голодания | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаПо словам тренера, поздний ужин не так опасен, как ночной срыв после длительного голодания | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

По словам тренера, поздний ужин не так опасен, как ночной срыв после длительного голодания

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

Именно поэтому после тяжелого рабочего дня отказаться от сладкого значительно сложнее, чем кажется.

Почему вечером особенно хочется сладкого

По словам специалиста, вечером включается не только физиология, но и психология. Еда становится самым простым способом получить удовольствие.

— Это самый быстрый, дешевый и социально одобряемый способ получить дофамин. Человек устал, перенервничал, ему скучно или одиноко. Мозг очень быстро запоминает простую цепочку: усталость — еда — удовольствие, — объясняет Конин.

Если подобный сценарий повторяется регулярно, формируется устойчивая привычка. Со временем вечерняя еда перестает быть способом утолить голод и превращается в ежедневый ритуал. Работа закончилась — можно расслабиться, открыть холодильник и наконец наградить себя. Причем современная жизнь только усиливает этот механизм. Если днем человек находится в офисе, на встречах или в дороге, доступ к еде ограничен. Вечером же холодильник буквально находится в нескольких шагах.

— Сейчас не нужно добывать еду. Не нужно готовить, искать продукты. Всё уже лежит дома. Холодильник рядом, открыть его можно за две секунды. Именно поэтому сопротивляться соблазну становится гораздо сложнее, — предостерегает тренер.

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Дарья Макеева
журналист 72.RU
Голод Вечер Аппетит Срыв Диета
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