Их застали врасплох: 20 редких фото животных, от которых невозможно оторвать взгляд

Когда только что проснулась, а фотографы уже пристают к тебе со своими объективами Источник: yendrzei / Reddit

Мир, который мы привыкли видеть каждый день, на самом деле полон скрытых тайн. Стоит лишь приблизить камеру, и обыкновенный комар превращается в грозного инопланетного монстра, а капля росы на крыле стрекозы — в россыпь драгоценных алмазов. Мы нашли несколько фотографов на Reddit, которые своими работами показывают, как прекрасен микромир в макросъемке. Приготовьтесь удивляться: перед вами захватывающая подборка, где живая природа раскрывает самые невероятные секреты.

Как оказалось, некоторые маленькие обитатели нашей планеты совсем не прочь попозировать фотографам. И получается у них это едва ли не лучше, чем у профессиональных моделей. Чего только стоит эта стрекоза, которая уверенно смотрит в объектив и ждет, когда фотограф сделает всё идеально.

На самом деле, как признаётся автор снимка, эту фотографию удалось получить благодаря стекированию из 86 кадров.

Маленькая стрекоза смотрит прямо в душу Источник: lmlieng24 / Reddit

А в таком приближении вы мотылька когда-нибудь видели? В обычной жизни мы даже не представляем, какими очаровательными они могут быть. Да здесь каждый усик можно разглядеть!

При таком приближении мотылек выглядит почти таким же милым, как домашний кот Источник: yagza / Reddit

Отдельная любовь фотографов — пауки. Эти модели при ближайшем рассмотрении выглядят не такими пугающими. Кажется, если смотреть на этот снимок несколько раз в день, арахнофобию как рукой снимет.

Фотографу отлично удалось минимизировать блики в глазах Источник: lmlieng24 / Reddit

А на этом снимке вы можете рассмотреть представителя Graphocephala coccinea — вида цикадок из подсемейства Cicadellinae. Его яркая и контрастная расцветка служит предупреждающим сигналом для хищников — птиц и пауков. Дело в том, что цикадки питаются ядовитыми соками растений, и раскраска прямо-таки кричит о том, что насекомое может быть как минимум неприятным на вкус, а то и вовсе токсичным.

Цикадка заботится о хищниках и всем своим видом предупреждает, что есть ее не стоит Источник: alan_unfocused / Reddit

Этот представитель членистоногих заглянул на огонек к человеку, когда тот собирался приготовить барбекю. Что бы вы сделали в таком случае? А автор этого снимка первым делом побежал за оборудованием, чтобы запечатлеть необычного гостя. Потом они, наверное, сидели у огня и рассуждали о главном вопросе жизни, Вселенной и всего такого.

Этот паук не стал убегать от фотографа, а остался и еще некоторое время позировал Источник: TwiztedZero / Reddit

А некоторые фотографии доказывают, что насекомым не чуждо ничто человеческое. Например, мухи умеют надувать пузыри. И это не ради развлечения. Мухи надувают капли из слюны на хоботке в жаркие дни для терморегуляции. Выпуская жидкость наружу, насекомое охлаждает ее за счет испарения, а затем заглатывает обратно, снижая общую температуру своего тела.

Вы когда-нибудь видели, как муха выдувает пузырь? Источник: macroviewpoint / Reddit

Другой фотограф поймал бабочку за обедом. Едят они обычно на протяжении нескольких минут, так что у автора снимка было кое-какое время, чтобы снять свою героиню. Причем вспышкой фотограф не пользуется, поэтому здесь мы можем видеть модель в максимально натуральных цветах.

— Мне очень нравится атмосфера, которую создает естественный свет, поэтому я задаюсь вопросом, смогу ли я сохранить этот эффект со вспышкой, — говорит автор фото.

Пожелаем этой бабочке приятного аппетита Источник: The_Huntmaster / Reddit

Судя по всему, обед — лучшее время для съемки бабочек. Вот еще один фотограф заснял крылатую модель за делом, но в другом ракурсе.

Когда они не пьют, бабочки скручивают хоботок в тугую спираль. В спокойном состоянии он свернут под головой, а при поиске еды разворачивается, чтобы достать нектар Источник: chaplar / Reddit

Другой фотограф поймал божью коровку в момент взлета. Согласитесь, в таком «разобранном» состоянии мы видим их не каждый день. Да чего там — не каждый год! Эта божья коровка напоминает автобота, который с минуты на минуту трансформируется во что-то грандиозное.

Божья коровка взлетает Источник: macroviewpoint / Reddit

На этом снимке фотограф застал паука-скакунчика на отдыхе. Чтобы поймать жертву, этим маленьким дневным паукам не нужна паутина. Они подкрадываются к добыче и нападают с прыжка. Но сейчас, судя по отражению в глазах модели, он ни за кем не охотится, а просто смотрит на горизонт и думает о море и о закате, о том, как чертовски здорово наблюдать за огромным огненным шаром, как он тает в волнах, и еле видимый свет, словно от свечи, горит где-то в глубине.

Паук-скакунчик получил свое имя благодаря тому, что умеет далеко прыгать. А еще у него отличное зрение Источник: gaminggoober1800 / Reddit

Еще одна божья коровка, кажется, недавно была на стройке. Автор назвал свой снимок Coccinella impolverata, что можно перевести как «божья коровка запыленная». В макрофотографии такое выражение используют, когда фотографы запечатлевают жука, покрытого частицами пыльцы, песка или почвы.

Судя по всему, у этой божьей коровки выдался не самый легкий день, но теперь она отправляется со смены домой Источник: Accomplished-Cry6324 / Reddit

А эта красотка определенно собралась на свидание. Глаза блестят. Ресницы накрашены и выдаются далеко вперед. Губы напомажены. Разве что монобровь выдает, что у этой представительницы членистоногих слишком много забот, чтобы привести себя в полный порядок.

«Мамина помада, сапоги старшей сестры…» Источник: lmlieng24 / Reddit

Время от времени в объектив фотографов попадают совсем не милые моменты. Например, на этом фото пара европейских шершней что-то не поделила и устроила битву. Как будто нельзя решить проблему по-другому.

Надеемся, что в конце концов эти шершни одумались и все остались целы Источник: moberlyphotos / Reddit

Иногда фотографы готовы опуститься на самое дно, чтобы заполучить модель для своих снимков. Благодаря такой отваге мы, например, можем разглядеть во всей красе криноидного приземистого омара. Это крошечное ракообразное длиной до 2 см живет на морских лилиях в тропических водах Индо-Тихоокеанского региона. У него длинные клешни и совершенный маскировочный окрас.

Если не знать, где живут криноидные приземистые омары, то их можно никогда и не увидеть Источник: deeper-diver / Reddit

Колибри или бабочка? И то и другое. На этом фото — колибри-бражник. Люди путают эту бабочку с крохотной птицей, потому что она зависает над цветами и быстро машет крыльями, издавая гул.

Колибри-бражник делает до 80 взмахов крыльями в секунду Источник: Agnostus / Reddit

Обычно пауки не сидят сложа лапы, и фотографам приходится расстараться, чтобы сделать идеальный снимок. Автор этого фото привез представительницу Hyllus diardi (вид пауков-скакунов) в студию и сделал 45 снимков, чтобы получить такой кадр.

— Такой уровень резкости и идеального освещения невозможно достичь в дикой природе, — объясняет фотограф. Мне нужно было всего 15–20 кадров, чтобы ее правые лапы оказались в фокусе, но она мне не позволила.

Портрет самки Hyllus diardi Источник: kietbulll / Reddit

Чтобы получить следующую фотографию, автору снимка пришлось сложить полсотни изображений. Эту гусеницу с головой дракона, которая выглядит одновременно мило и невероятно круто, фотограф встретил в лесу Ма Да во Вьетнаме. Хотя сами по себе эти гусеницы не такие уж редкие, автор понял, что больше такой случай ему вряд ли представится, а тут и камера была под рукой.

Эта гусеница с головой дракона — синий наваб Источник: Cuudihoang / Reddit

На следующем фото — большой любитель настольных игр. Пусть вас не обманывают его скромные размеры — в кости он любого великана переиграет.

Как вообще можно было заметить такого крохотного очароваху? Источник: mrfitout / Reddit

Взрослых жуков-усачей сложно назвать милыми, но в детстве они точно способны очаровать. Так и не скажешь, что из этого милого создания скоро вырастет жук с огромными усищами.

«Я скоро вырасту и напугаю тебя», — грозится маленький жук-усач Источник: Cuudihoang / Reddit