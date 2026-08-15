Заплатят 123 миллиона: в Ярославской области пытаются перевезти музей-заповедник

подготовительный период — в течение 15 дней с даты заключения контракта;

демонтажные работы — в течение 53 дней с 16-го дня после заключения контракта;

архитектурные решения — в течение 271 дня с 50-го дня после заключения контракта;

конструктивные решения — в течение 40 дней с 26-го дня после после заключения контракта;

внутренние сети водоснабжения — в течение 50 дней с 100-го дня после заключения контракта;

внутренние сети водоотведения — в течение 10 дней со 151-го дня после заключения контракта;

внутренние сети отопления — в течение 25 дней со 141-го дня после заключения контракта;

вентиляция — в течение 15 дней со 196-го дня после заключения контракта;

кондиционирование — в течение пяти дней с 211-го дня после заключения контракта;

система радиофикации — в течение пяти дней с 246-го дня после заключения контракта;

система вызова персонала для МГН — в течение пяти дней с 251-го дня после заключения контракта;

система контроля и управления доступом — в течение 10 дней с 256-го дня после заключения контракта;

охранная сигнализация. Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления — в течение 30 дней с 216-го дня после заключения контракта;

система видеонаблюдения — в течение 10 дней с 266-го дня после заключения контракта;

электроосвещение и силовое оборудование — в течение 30 дней со 166-го дня после заключения контракта;

технологическое оборудование (монтируемое) — в течение восьми дней с 289-го дня после заключения контракта;

наружное электроснабжение. Монтаж ДЭС — в течение трех дней с 287-го дня после заключения контракта;

вертикальная планировка — в течение двух дней с 290-го дня после заключения контракта;

проезды, тротуары, площадки — в течение 26 дней с 292-го дня после заключения контракта;

оборудование площадки (МАФ) — в течение пяти дней с 318-го дня после заключения контракта;

ограждение территории — в течение двух двух с 322-го дня после заключения контракта;

обустройство дороги — в течение одного дня с 324-го дня после заключения контракта;

ДЭС — в течение двух дней с 290-го дня после заключения контракта;

отопление — в течение семи дней с 292-го дня после заключения контракта;

электроснабжение — в течение пяти дней с 299-го дня после заключения контракта;

лифт — в течение пяти дней с 304-го дня после заключения контракта;

кондиционирование — в течение пяти дней с 309-го дня после заключения контракта;

вентиляция — в течение шести дней с 343-го дня после заключения контракта;

дымоудаление — в течение шести дней с 343-го дня после заключения контракта;