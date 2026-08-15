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Культура Передача имущества РПЦ Подробности Заплатят 123 миллиона: в Ярославской области пытаются перевезти музей-заповедник

Заплатят 123 миллиона: в Ярославской области пытаются перевезти музей-заповедник

Торги объявляют уже не в первый раз

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Как идет переезд музея-заповедника с территории Горицкого монастыря в Переславле-Залесском | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUКак идет переезд музея-заповедника с территории Горицкого монастыря в Переславле-Залесском | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Как идет переезд музея-заповедника с территории Горицкого монастыря в Переславле-Залесском

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Власти вновь пытаются перевезти музей-заповедник в Переславле-Залесском с территории Горицкого Успенского монастыря. В июне для реконструкции нового помещения под музей искали подрядчика, но никто не отозвался. 14 августа на Госзакупках появилось новое объявление.

Цена контракта не изменилась. За работы подрядчику предлагают 123 миллиона 950 тысяч 719 рублей. Это максимальная сумма контракта. Заключать договор будут с тем подрядчиком, чье предложение окажется самым выгодным.

Сам переезд связан с тем, что Горицкий монастырь передали РПЦ. Переселить музей пытаются с 2012 года. В 2018-м у заявки истек шестилетний срок. Спустя еще восемь лет ситуация так и не изменилась.

В качестве помещения под музей власти приобрели бывшее здание завода ЛИТ на улице Советской, 1А еще в 2022 году. Его и хотят обустроить. Предполагаемому подрядчику предлагают отремонтировать помещения в течение 350 дней с даты заключения контракта.

Работы поделены на 30 этапов:

  • подготовительный период — в течение 15 дней с даты заключения контракта;

  • демонтажные работы — в течение 53 дней с 16-го дня после заключения контракта;

  • архитектурные решения — в течение 271 дня с 50-го дня после заключения контракта;

  • конструктивные решения — в течение 40 дней с 26-го дня после после заключения контракта;

  • внутренние сети водоснабжения — в течение 50 дней с 100-го дня после заключения контракта;

  • внутренние сети водоотведения — в течение 10 дней со 151-го дня после заключения контракта;

  • внутренние сети отопления — в течение 25 дней со 141-го дня после заключения контракта;

  • вентиляция — в течение 15 дней со 196-го дня после заключения контракта;

  • кондиционирование — в течение пяти дней с 211-го дня после заключения контракта;

  • система радиофикации — в течение пяти дней с 246-го дня после заключения контракта;

  • система вызова персонала для МГН — в течение пяти дней с 251-го дня после заключения контракта;

  • система контроля и управления доступом — в течение 10 дней с 256-го дня после заключения контракта;

  • охранная сигнализация. Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления — в течение 30 дней с 216-го дня после заключения контракта;

  • система видеонаблюдения — в течение 10 дней с 266-го дня после заключения контракта;

  • электроосвещение и силовое оборудование — в течение 30 дней со 166-го дня после заключения контракта;

  • технологическое оборудование (монтируемое) — в течение восьми дней с 289-го дня после заключения контракта;

  • наружное электроснабжение. Монтаж ДЭС — в течение трех дней с 287-го дня после заключения контракта;

  • вертикальная планировка — в течение двух дней с 290-го дня после заключения контракта;

  • проезды, тротуары, площадки — в течение 26 дней с 292-го дня после заключения контракта;

  • оборудование площадки (МАФ) — в течение пяти дней с 318-го дня после заключения контракта;

  • ограждение территории — в течение двух двух с 322-го дня после заключения контракта;

  • обустройство дороги — в течение одного дня с 324-го дня после заключения контракта;

  • ДЭС — в течение двух дней с 290-го дня после заключения контракта;

  • отопление — в течение семи дней с 292-го дня после заключения контракта;

  • электроснабжение — в течение пяти дней с 299-го дня после заключения контракта;

  • лифт — в течение пяти дней с 304-го дня после заключения контракта;

  • кондиционирование — в течение пяти дней с 309-го дня после заключения контракта;

  • вентиляция — в течение шести дней с 343-го дня после заключения контракта;

  • дымоудаление — в течение шести дней с 343-го дня после заключения контракта;

  • непредвиденные расходы — в течение 350 дней с даты заключения контракта.

«Гарантии качества на все конструктивные элементы и работы, выполненные подрядчиком по контракту: пять лет», — указано в документе.

По планам властей освободить монастырь и перевезти музей должны в ближайшие два года — до 2028-го.

Напомним, это не первая ситуация, когда строительные компании не спешат брать госзаказы. Например, никто не захотел браться за благоустройство Стрелки и доделку Парка судостроителей.

Подробнее о переезде музей с территории Горицкого монастыря можно узнать в нашем специальном сюжете — «Передача имущества РПЦ».

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
РПЦ Передача имущества Переезд Монастырь Музей-заповедник
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