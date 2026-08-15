«Один погиб, двое пострадали»: в Ярославской области случилось страшное ДТП

15 августа в Ярославской области случилось страшное ДТП. На 34-м километре дороги Нагорье — Берендеево ВАЗ столкнулся с «Фордом».
«Жесткое лобовое ДТП перед Купанским со смертельным исходом», — написали очевидцы в группе «Типичный Переславль-Залесский».
К публикации авторы поста прикрепили фотографии с места ЧП. На них видно, как ВАЗ стоит разбитый посередине дороги. Вокруг пострадавшего собираются медики. Недалеко стоит и второй участник ДТП — «Форд». Передняя его часть тоже разбита.
В полиции на запрос 76.RU уточнили, что авария произошла около 16:00.
«По предварительной информации: один человек погиб, двое пострадали, остальное уточняется», — рассказали редакции в пресс-службе ведомства.
Ранее на трассе М-8 в Ярославской области сгорел автомобиль. Вскоре в МЧС Ярославской области рассказали подробности происшествия. Как стало известно, пожар случился в Гаврилов-Ямском округе, в районе деревни Коромыслово. Вызов спасателям поступил в 14:23, а в 15:05 огонь был потушен. К счастью, обошлось без пострадавших.