НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

пасмурно, без осадков

ощущается как +10

2 м/c,

сев.

 751мм 82%
Подробнее
2 Пробки
USD 84,54
EUR 97,51
Изнанка центральных улиц
Скрылся после ДТП
Режиссер о съемках на Перекопе
Гид подготовки к учебному году
Сбили велосипедистку
Карантин из-за смертельного вируса
Погода на выходные
Афиша на выходные
Происшествия «Один погиб, двое пострадали»: в Ярославской области случилось страшное ДТП

«Один погиб, двое пострадали»: в Ярославской области случилось страшное ДТП

Публикуем первые подробности от полиции

490
Смертельное ДТП в Ярославской области | Источник: Типичный Переславль-Залесский / Vk.comСмертельное ДТП в Ярославской области | Источник: Типичный Переславль-Залесский / Vk.com

Смертельное ДТП в Ярославской области

Источник:

Типичный Переславль-Залесский / Vk.com

15 августа в Ярославской области случилось страшное ДТП. На 34-м километре дороги Нагорье — Берендеево ВАЗ столкнулся с «Фордом».

«Жесткое лобовое ДТП перед Купанским со смертельным исходом», — написали очевидцы в группе «Типичный Переславль-Залесский».

К публикации авторы поста прикрепили фотографии с места ЧП. На них видно, как ВАЗ стоит разбитый посередине дороги. Вокруг пострадавшего собираются медики. Недалеко стоит и второй участник ДТП — «Форд». Передняя его часть тоже разбита.

Отечественной машине сильно досталось | Источник: Типичный Переславль-Залесский / Vk.comОтечественной машине сильно досталось | Источник: Типичный Переславль-Залесский / Vk.com

Отечественной машине сильно досталось

Источник:

Типичный Переславль-Залесский / Vk.com

Фото с места происшествия | Источник: Типичный Переславль-Залесский / Vk.comФото с места происшествия | Источник: Типичный Переславль-Залесский / Vk.com

Фото с места происшествия

Источник:

Типичный Переславль-Залесский / Vk.com

В полиции на запрос 76.RU уточнили, что авария произошла около 16:00.

«По предварительной информации: один человек погиб, двое пострадали, остальное уточняется», — рассказали редакции в пресс-службе ведомства.

Ранее на трассе М-8 в Ярославской области сгорел автомобиль. Вскоре в МЧС Ярославской области рассказали подробности происшествия. Как стало известно, пожар случился в Гаврилов-Ямском округе, в районе деревни Коромыслово. Вызов спасателям поступил в 14:23, а в 15:05 огонь был потушен. К счастью, обошлось без пострадавших.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Смертельное ДТП Очевидец Пострадавший УМВД
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
До Китая — на своем авто, внутрь — на автобусе: водитель рассказал о хитром путешествии в Поднебесную и тратах на поездку
Андрей Ермоленко
историк
Мнение
Нереальные закаты, смешные деньги и очень вкусная еда. Туристка проехала 2,5 тысячи километров по Монголии на машине — стоит ли повторять ее опыт
Алёна Кашпарова
журналист ИрСити
Мнение
Нам бы так! Водитель проехался по дорогам Казахстана и остался в восторге — почему?
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Аналоговая жизнь — вот что нам нужно». Почему новые блокбастеры проваливаются, а повторы старых фильмов собирают полные залы
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Звезды услышат желания: шесть небесных тел выстроятся в линию на параде планет — как правильно провести день
Анастасия Филимонова
Рекомендуем