«Один погиб, двое пострадали»: в Ярославской области случилось страшное ДТП

Смертельное ДТП в Ярославской области Источник: Типичный Переславль-Залесский / Vk.com

15 августа в Ярославской области случилось страшное ДТП. На 34-м километре дороги Нагорье — Берендеево ВАЗ столкнулся с «Фордом».

«Жесткое лобовое ДТП перед Купанским со смертельным исходом», — написали очевидцы в группе «Типичный Переславль-Залесский».

К публикации авторы поста прикрепили фотографии с места ЧП. На них видно, как ВАЗ стоит разбитый посередине дороги. Вокруг пострадавшего собираются медики. Недалеко стоит и второй участник ДТП — «Форд». Передняя его часть тоже разбита.

Отечественной машине сильно досталось Источник: Типичный Переславль-Залесский / Vk.com Фото с места происшествия Источник: Типичный Переславль-Залесский / Vk.com

В полиции на запрос 76.RU уточнили, что авария произошла около 16:00.

«По предварительной информации: один человек погиб, двое пострадали, остальное уточняется», — рассказали редакции в пресс-службе ведомства.