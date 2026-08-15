Отдыхающие на пляже в Стамбуле подняли тревогу из-за обломков дрона — подробности

У берегов Турции нашли фрагменты дрона (архивный кадр) Источник: Максим Бутусов / E1.RU

На стамбульском побережье Еникёй отдыхающие наткнулись на прибитый к берегу дрон. На место направились сотрудники жандармерии и бригада охраны.

«Гулявшие на пляже Арнавуткёй Еникёй заметили выброшенный на берег объект. Предполагается, что это беспилотный летательный аппарат. Очевидцы сняли находку на мобильные телефоны и вызвали экстренные службы. На место направлены группы жандармерии и береговой охраны. Они осмотрели найденный объект. Проведя первоначальную оценку, забрали его», — пишет турецкий новостной портал Haberler.

Беспилотник прибило к турецкому берегу морским течением. Его транспортировали в расположение командования береговой охраны. Намечена дальнейшая техническая экспертиза, предстоит выяснить происхождение находки, уточнило издание.

Это не первый дрон, обнаруженный в Черном море у берегов Турции. Ранее беспилотник нашли на пляже в турецкой провинции Бартын. К месту тогда прибыли специалисты по обезвреживанию бомб.