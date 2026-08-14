Корги-фестиваль, вечеринка на крыше и Дни городов: что посетить в Ярославской области в выходные

Лето потихоньку заканчивается, но это не повод грустить! В ближайшие выходные в Ярославской области пройдет немало праздников и мероприятий. Что именно подготовили 15 и 16 августа для туристов и жителей региона, мы собрали в большую афишу. Смотрите и выбирайте, что вам больше по душе.
День города в Гаврилов-Яме
В эти выходные свое 88-летие отмечает Гаврилов-Ям. Город официально был образован не так давно, но само поселение на этом месте уходит глубоко корнями в историю. В честь дня города 15 августа будет организована праздничная ярмарка, детская развлекательная зона и концерт творческих коллективов региона. Праздник начнется в 11:00.
Также в Гаврилов-Яме проведут «Большое чаепитие» в Городском парке. За большим столом гости смогут насладиться чаем, попеть песни под баян и поучаствовать в мастер-классах.
Завершится праздник дискотекой, которая начнется в 22:00.
Возрастное ограничение мероприятия — 6+.
День города в Данилове
Данилову в этом году исполняется 249 лет, свой день рождения город отметит 15 августа. Как сообщили власти, основной локацией праздника станет Советская площадь.
В этот день наградят выдающихся горожан, устроят парад-дефиле «Славен город делами! Славен город людьми!». На сцене выступят коллективы и солисты со всей области.
Помимо этого, в программе гастротур «Вкус традиции» и ярмарка «Город мастеров», где будут продавать деликатесы и сувениры даниловских мастеров.
Для детей подготовят холи-шоу, диско-шоу, фестиваль «Сказочный Даниловский край», мастер-классы, фотозоны и прочее.
Главным событием программы станет вечерний марафон музыки разных эпох. Выступят музыканты Ярославской филармонии, вокальная группа из Рыбинска «Голос» и ярославская кавер-группа «Пистолеты». Закончится праздник фаер-шоу «Рок-звезды».
Возрастные ограничения дня города в Данилове:
детские мероприятия — 6+,
хиты 90-ых (с 20:00) — 16+,
выступление группы «Пистолеты» (с 21:00) — 18+.
«День урожая» в Угличе
В Угличе 15 августа пройдет фестиваль «Урожай 2026». Для гостей подготовили большую программу. Праздник начнется в 10:00 в парке Победы.
В программе ярмарка, театрализованное представление «Капустный переполох», конкурс-дефиле детских костюмов, выступления народных ансамблей, «Караоке из колодца» и прочее.
Возрастное ограничение мероприятий — 0+.
Цирковое шоу «Империя львиц»
15 и 16 августа в 13:00 в ярославском цирке пройдут показы шоу «Империя львиц» (0+).
Помимо представительниц кошачьего семейства из животных на сцену выйдут дрессированные собаки, обезьяны и пони по имени Инесса. Также в стенах цирка выступят эквилибрист Максим Минасов, воздушная гимнастка Любовь Ульянкина, жонглер Энрико Аннаев и клоун Андрей Попыловский.
Еще в программе — единственный в России номер «Парад велофигуристов» под руководством Леонида Ткаченко.
Стоимость билета варьируется от 1200 до 5000 рублей в зависимости от выбранного в зале места. Дети до 3-х лет могут посетить мероприятие бесплатно при предъявлении документов.
Концерт группы «Маша и медведи»
15 августа в 20:00 в Ярославле выступит солистка музыкальной группы «Маша и Медведи» (16+). Концерт пройдет на арт-площадке «Лампа».
Стоимость билетов варьируется от 1500 до 3500 рублей.
Рок-группа «Маша и Медведи» известна по песням «Любочка» (18+), «Земля» (18+), «Рейкьявик» (18+) и другие.
Бесплатный корги-фестиваль
15 августа в Переславле-Залесском пройдет ежегодный фестиваль «Корги приглашает друзей» (0+). На территории отеля «На ферме» гостей встретят постоянные жительницы — корги Киви и Большая мышь.
Праздник начнется в 12:00. Гостей ждут танцы с собаками, фрисби под музыку, аквагрим, мастер-классы и конное шоу. Также на мероприятии можно будет увидеть, как корги пасут овец.
Организаторы указывают, что территория дружелюбна для животных, можно прийти на праздник вместе с питомцем. Вход на территорию бесплатный.
День рождения зоопарка
15 августа Ярославский зоопарк отмечает свой день рождения. Праздник начнется в 11:00. Гостей ждет анимационная программа, шоу мыльных пузырей, пенная дискотека и мастер-классы (0+).
Помимо этого на мероприятии состоится интерактив с участием животных «ЗооЗазеркалье» (3+), угощение медведей тортами, викторина и музыкальный вечер с игрой на саксофоне.
Также в течение дня можно будет посмотреть на показательные кормления жильцов зоопарка:
09:30 — выдра (основная территория);
10:00 — леопард (основная территория);
11:00 — еж, белки (основная территория);
13:00 — еноты (Альпака парк);
13:30 — свинья вислобрюхая (Альпака-парк);
13:45 — макак яванский, амбистома мексиканская, плащеносная ящерица (Зооэкзотариум);
14:00 — черепахи сухопутные, агамы, кролики, морские свинки (Ковчег);
14:15 — рыбы дорас, паку (Ковчег);
14:30 — черные лебеди (основная территория);
15:00 — альпака, ламы, лошадь Фалабелла (основная территория);
15:30 — северный олень (перед входом в Парк копытных);
16:00 — эму (основная территория).
Ярмарка на Нахимсона
15 августа в Ярославле на улице Нахимсона пройдет ярмарка «День рождения гильдии мастеров». Посетить праздник можно будет с 10:00 до 20:00.
С 11:00 до 19:00 на улице проведут мастер-классы.
11:00 —изготовление брелока своими руками «Добрая змейка» (6+). Цена — 200 рублей;
12:30 — бесплатный мастер-класс «Роспись деревянных ложек» (5+);
14:00 — «Сладкий мандарин» из хлопковой ваты (10+). Участие бесплатное;
15:30 — мастер-класс «Браслет из натуральных камней» (10+). Цена — 1200 рублей;
16:30 — «Детский чокер / украшение из алмазного стекла» (6+). Стоимость мастер-класса 990 рублей;
18:00 — «Детский браслет из акриловых бусин» (4+). Участие 500 рублей.
Вечеринка на крыше в Вятском
В Вятском 15 августа пройдет вечеринка «White Party» на крыше с бассейном (18+). На празднике будет действовать дресс-код, гостей просят прийти в одежде белых оттенков.
Посетителем мероприятия ждет музыка от коллективов Music Matters и Heifez, авторские коктейли и закуски, а также кальяны. Вечеринка начнется в 18:00.
Стоимость билета с 6 августа составляет 1500 рублей.
Летний кинотеатр в Гаврилов-Яме
16 августа в Гаврилов-Яме под открытым небом покажут кино. Мероприятие пройдет на Советской площади. Можно будет посмотреть:
16:00 — показ анимационных фильмов от ярославской ЦАТ «Перспектива» (0+);
20:00 — показ хронометражной кинокартины 1935 года «Путь корабля» режиссера Юрия Тарича (18+).
Для тех, кто хочет провести время в выходные в закрытом помещении, мы делали несколько обзоров:
куда сходить на свидание со своей второй половинкой в Ярославле;
где можно спеть в караоке;
гончарные мастерские города;
где покататься на лошади;
где попариться в бане в Ярославле.