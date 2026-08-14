Корги-фестиваль, вечеринка на крыше и Дни городов: что посетить в Ярославской области в выходные

Афиша мероприятий в Ярославской области на 15–16 августа Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Лето потихоньку заканчивается, но это не повод грустить! В ближайшие выходные в Ярославской области пройдет немало праздников и мероприятий. Что именно подготовили 15 и 16 августа для туристов и жителей региона, мы собрали в большую афишу. Смотрите и выбирайте, что вам больше по душе.

День города в Гаврилов-Яме

В эти выходные свое 88-летие отмечает Гаврилов-Ям. Город официально был образован не так давно, но само поселение на этом месте уходит глубоко корнями в историю. В честь дня города 15 августа будет организована праздничная ярмарка, детская развлекательная зона и концерт творческих коллективов региона. Праздник начнется в 11:00.

Также в Гаврилов-Яме проведут «Большое чаепитие» в Городском парке. За большим столом гости смогут насладиться чаем, попеть песни под баян и поучаствовать в мастер-классах.

Завершится праздник дискотекой, которая начнется в 22:00.

Полную программу афиши опубликовали власти округа Источник: Администрация Гаврилов-Ямского МО / vk.com

Возрастное ограничение мероприятия — 6+.

День города в Данилове

Данилову в этом году исполняется 249 лет, свой день рождения город отметит 15 августа. Как сообщили власти, основной локацией праздника станет Советская площадь.

В этот день наградят выдающихся горожан, устроят парад-дефиле «Славен город делами! Славен город людьми!». На сцене выступят коллективы и солисты со всей области.

Помимо этого, в программе гастротур «Вкус традиции» и ярмарка «Город мастеров», где будут продавать деликатесы и сувениры даниловских мастеров.

Для детей подготовят холи-шоу, диско-шоу, фестиваль «Сказочный Даниловский край», мастер-классы, фотозоны и прочее.

Главным событием программы станет вечерний марафон музыки разных эпох. Выступят музыканты Ярославской филармонии, вокальная группа из Рыбинска «Голос» и ярославская кавер-группа «Пистолеты». Закончится праздник фаер-шоу «Рок-звезды».

Подробную афишу дня города в Данилове показали в местной администрации Источник: Администрация Даниловского муниципального округа / vk.com

Возрастные ограничения дня города в Данилове: детские мероприятия — 6+,

хиты 90-ых (с 20:00) — 16+,

выступление группы «Пистолеты» (с 21:00) — 18+.

«День урожая» в Угличе

В Угличе 15 августа пройдет фестиваль «Урожай 2026». Для гостей подготовили большую программу. Праздник начнется в 10:00 в парке Победы.

В программе ярмарка, театрализованное представление «Капустный переполох», конкурс-дефиле детских костюмов, выступления народных ансамблей, «Караоке из колодца» и прочее.

Активных участников праздника будут награждать призами Источник: Углич — туристические информационный центр / vk.com

Возрастное ограничение мероприятий — 0+.

Цирковое шоу «Империя львиц»

15 и 16 августа в 13:00 в ярославском цирке пройдут показы шоу «Империя львиц» (0+).

Помимо представительниц кошачьего семейства из животных на сцену выйдут дрессированные собаки, обезьяны и пони по имени Инесса. Также в стенах цирка выступят эквилибрист Максим Минасов, воздушная гимнастка Любовь Ульянкина, жонглер Энрико Аннаев и клоун Андрей Попыловский.

Еще в программе — единственный в России номер «Парад велофигуристов» под руководством Леонида Ткаченко.

Стоимость билета варьируется от 1200 до 5000 рублей в зависимости от выбранного в зале места. Дети до 3-х лет могут посетить мероприятие бесплатно при предъявлении документов.

Концерт группы «Маша и медведи»

15 августа в 20:00 в Ярославле выступит солистка музыкальной группы «Маша и Медведи» (16+). Концерт пройдет на арт-площадке «Лампа».

Стоимость билетов варьируется от 1500 до 3500 рублей.

Рок-группа «Маша и Медведи» известна по песням «Любочка» (18+), «Земля» (18+), «Рейкьявик» (18+) и другие.

Бесплатный корги-фестиваль

В Переславле-Залесском пройдет корги фестиваль Источник: Эко-отель «NaFerme» г. Переславль / vk.com

15 августа в Переславле-Залесском пройдет ежегодный фестиваль «Корги приглашает друзей» (0+). На территории отеля «На ферме» гостей встретят постоянные жительницы — корги Киви и Большая мышь.

Праздник начнется в 12:00. Гостей ждут танцы с собаками, фрисби под музыку, аквагрим, мастер-классы и конное шоу. Также на мероприятии можно будет увидеть, как корги пасут овец.

Организаторы указывают, что территория дружелюбна для животных, можно прийти на праздник вместе с питомцем. Вход на территорию бесплатный.

День рождения зоопарка

15 августа Ярославский зоопарк отмечает свой день рождения. Праздник начнется в 11:00. Гостей ждет анимационная программа, шоу мыльных пузырей, пенная дискотека и мастер-классы (0+).

Помимо этого на мероприятии состоится интерактив с участием животных «ЗооЗазеркалье» (3+), угощение медведей тортами, викторина и музыкальный вечер с игрой на саксофоне.

Также в течение дня можно будет посмотреть на показательные кормления жильцов зоопарка:

09:30 — выдра (основная территория);

10:00 — леопард (основная территория);

11:00 — еж, белки (основная территория);

13:00 — еноты (Альпака парк);

13:30 — свинья вислобрюхая (Альпака-парк);

13:45 — макак яванский, амбистома мексиканская, плащеносная ящерица (Зооэкзотариум);

14:00 — черепахи сухопутные, агамы, кролики, морские свинки (Ковчег);

14:15 — рыбы дорас, паку (Ковчег);

14:30 — черные лебеди (основная территория);

15:00 — альпака, ламы, лошадь Фалабелла (основная территория);

15:30 — северный олень (перед входом в Парк копытных);

16:00 — эму (основная территория).

Ярмарка на Нахимсона

Недавно улица Нахимсона в Ярославле стала пешеходной Источник: Александр Куренной / 76.RU

15 августа в Ярославле на улице Нахимсона пройдет ярмарка «День рождения гильдии мастеров». Посетить праздник можно будет с 10:00 до 20:00.

С 11:00 до 19:00 на улице проведут мастер-классы.

11:00 —изготовление брелока своими руками «Добрая змейка» (6+). Цена — 200 рублей;

12:30 — бесплатный мастер-класс «Роспись деревянных ложек» (5+);

14:00 — «Сладкий мандарин» из хлопковой ваты (10+). Участие бесплатное;

15:30 — мастер-класс «Браслет из натуральных камней» (10+). Цена — 1200 рублей;

16:30 — «Детский чокер / украшение из алмазного стекла» (6+). Стоимость мастер-класса 990 рублей;

18:00 — «Детский браслет из акриловых бусин» (4+). Участие 500 рублей.

Вечеринка на крыше в Вятском

В Вятском 15 августа пройдет вечеринка «White Party» на крыше с бассейном (18+). На празднике будет действовать дресс-код, гостей просят прийти в одежде белых оттенков.

Посетителем мероприятия ждет музыка от коллективов Music Matters и Heifez, авторские коктейли и закуски, а также кальяны. Вечеринка начнется в 18:00.

Стоимость билета с 6 августа составляет 1500 рублей.

Летний кинотеатр в Гаврилов-Яме

16 августа в Гаврилов-Яме под открытым небом покажут кино. Мероприятие пройдет на Советской площади. Можно будет посмотреть:

16:00 — показ анимационных фильмов от ярославской ЦАТ «Перспектива» (0+);

20:00 — показ хронометражной кинокартины 1935 года «Путь корабля» режиссера Юрия Тарича (18+).