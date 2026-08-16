За сбои в приложениях банков и провайдеров обещают компенсации — что нужно знать

Пользователей приложений предостерегли от диалогов с мошенниками Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

В социальных сетях появилась реклама, которая обещает денежное возмещение за неполадки в работе банковских приложений и мобильной связи. Однако под видом крупных компаний орудуют аферисты.

«В соцсетях запускается таргетированная реклама с предложениями получить выплату за нестабильную работу мобильных операторов, маркетплейсов или банков. При переходе по ссылке пользователям предлагается ввести данные карты и код из СМС», — рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка».

Аферисты просят у пользователей данные под предлогом перевода денег на их счет. Поскольку сообщения приходят от имени известных брендов, люди охотно верят в обещания возместить сбои и оставляют конфиденциальную информацию на мошеннических сайтах.

В «Мошеловке» напомнили, что крупные компании никогда не требуют полные данные банковских карт вместе с секретными кодами ради каких-либо выплат. Все новости о бонусах и компенсациях можно найти только внутри официальных приложений сервисов в личном кабинете.