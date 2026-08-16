За сбои в приложениях банков и провайдеров обещают компенсации — что нужно знать

В социальных сетях появилась реклама, которая обещает денежное возмещение за неполадки в работе банковских приложений и мобильной связи. Однако под видом крупных компаний орудуют аферисты.
«В соцсетях запускается таргетированная реклама с предложениями получить выплату за нестабильную работу мобильных операторов, маркетплейсов или банков. При переходе по ссылке пользователям предлагается ввести данные карты и код из СМС», — рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка».
Аферисты просят у пользователей данные под предлогом перевода денег на их счет. Поскольку сообщения приходят от имени известных брендов, люди охотно верят в обещания возместить сбои и оставляют конфиденциальную информацию на мошеннических сайтах.
В «Мошеловке» напомнили, что крупные компании никогда не требуют полные данные банковских карт вместе с секретными кодами ради каких-либо выплат. Все новости о бонусах и компенсациях можно найти только внутри официальных приложений сервисов в личном кабинете.
Мошенники постоянно придумывают способы отъема денег у россиян. Они адаптируются под сезон и запросы пользователей интернета. Во время приемной кампании в вузы злоумышленники предлагали абитуриентам «закрепить» за ними место. А в преддверии Дня знаний аферисты пытаются заманить родителей учеников розыгрышами школьных принадлежностей.