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Здоровье «Ключ к здоровой голове лежит за пределами черепа»: невролог рассказала, как сохранить ясный ум и крепкую память в любом возрасте

«Ключ к здоровой голове лежит за пределами черепа»: невролог рассказала, как сохранить ясный ум и крепкую память в любом возрасте

Поддержать мозг помогут правильная еда, нейрогимнастика и танцы

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Врач рассказала о продуктах, которые помогают работе мозга | Источник: Мария Романова / Городские медиаВрач рассказала о продуктах, которые помогают работе мозга | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Врач рассказала о продуктах, которые помогают работе мозга

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Человеческий мозг нуждается в нагрузке, чтобы поддерживать нейропластичность — способность формировать новые связи. Какой она должна быть, чтобы сохранить ясный ум и крепкую память на долгие годы, нашим коллегам из 86.RU рассказала врач-невролог Наталья Грищенко. По словам специалиста, ключ к здоровой голове лежит далеко за пределами черепа человека.

«Мы привыкли думать, что мозг — это некий биокомпьютер, который нужно лишь загружать данными. Но на самом деле это орган, чья работа на 80% зависит от того, что происходит с нашим телом», — объясняет доктор.

Вот шесть главных тезисов, которые изменят ваш взгляд на заботу о своем здоровье.

Мозг — это дирижер, но без оркестра он ничто

Ключевые свойства мозга — это контроль движений, когнитивные функции (мышление), коммуникация и эмоции. Но самое важное открытие — это прямая связь с телом. Нельзя «лечить голову» отдельно от печени, сердца или сосудов.

Как поясняет невролог, главные враги мозга — сахарный диабет и гипертония. Высокий сахар «склеивает» стенки сосудов (гликация), а давление оказывает влияние на капилляры. Поэтому профилактика инсультов начинается не с таблеток «для памяти», а с контроля глюкозы, холестерина и артериального давления.

Нейрогимнастика или сканворды: в чем подвох?

Сканворды&nbsp;— это здорово, но только их недостаточно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСканворды&nbsp;— это здорово, но только их недостаточно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сканворды — это здорово, но только их недостаточно

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Решать кроссворды и сканворды, конечно, хорошо, но это лишь использование старых наработанных связей, а мозгу нужна новизна. Нейрогимнастика — это не просто «шевелить пальцами». Это любые нестандартные действия: попробуйте чистить зубы левой рукой, если вы правша, танцевать или учить новые танцевальные па.

«Когда мы учимся новому (рецепты, вязание, игра на инструменте), запускается нейрогенез — образование новых клеток. Доказано: даже после инсульта дефекты восстанавливаются за счет стимуляции новых связей», — рассказала Наталья Грищенко.

Серотонин и горькая правда о шоколаде

Настроение — это не просто погода на улице. Это биохимия. Уровень дофамина, адреналина и серотонина диктует, как мы воспринимаем реальность. Серотонин — это не просто гормон счастья, он также стимулирует нейрогенез.

«И здесь на сцену выходит горький шоколад. Да, он не самый вкусный, но он богат триптофаном — предшественником серотонина», — говорит невролог.

Однако диета для мозга — это не только шоколад. Это в первую очередь ненасыщенные жирные кислоты (омега-3), которые содержатся в морепродуктах. Они служат строительным материалом для миелиновой оболочки нервов. Без жиров сигнал в мозг идет медленно.

Диета или пожизненное меню?

Наталья Грищенко советует с осторожностью относиться к монодиетам — они очень обедняют рацион. Лучше придерживаться средиземноморской модели питания, где преобладают рыба, оливковое масло, овощи.

«Это не мода, а доказанная основа для сосудов. Мозгу нужен не сахар для быстрого топлива, а стабильный поток микроэлементов», — объясняет эксперт.

Сон — это не отдых, это работа

«На том свете отоспимся»&nbsp;— очень вредное убеждение | Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU«На том свете отоспимся»&nbsp;— очень вредное убеждение | Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

«На том свете отоспимся» — очень вредное убеждение

Источник:

Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Призыв высыпаться звучит банально, но это самый недооцененный совет. Во сне мозг не отдыхает, он очищается. Лимфатическая система выводит токсины (белки бета-амилоид), которые накапливаются днем.

«Нет универсальной цифры, сколько нужно спать — 8 часов или больше. Нужно столько, чтобы чувствовать бодрость. Недосып — это прямой путь к тревожности и снижению когнитивных функций», — продолжает Наталья Грищенко.

Танцы как лекарство

Помимо диеты и сна, есть простое удовольствие — танцы. Это идеальный тренажер: одновременно и физическая нагрузка (кровоток), и нейрогимнастика (запоминание движений), и выброс серотонина. Важно не просто повторять, а стараться познавать новое даже в зрелом возрасте. Это активирует скрытые резервы и помогает восстанавливаться после стрессов.

«Чтобы мозг работал как часы, не нужно покупать суперпрепараты. Нужно кормить его правильными жирами, давать кислород, новизну, сон и лечить хронические болячки. Здоровье мозга — это марафон, а не спринт», — подытожила невролог.

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Анастасия ШевяковаАнастасия Шевякова
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мозг Шоколад Невролог
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