Сотни беспилотников всю ночь атаковывали Москву — есть пострадавшие

Силы ПВО уничтожили более 200 беспилотников в небе над регионом (фото носит иллюстративный характер) Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Массированная атака на Москву и Московскую область продолжалась с вечера 15 августа. К утру 16 августа количество летевших в сторону региона дронов достигло 600. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Всё, что известно о налетах собрали в материале.

«В период со вчерашнего вечера по 06:30 утра сегодня в сторону Московского региона летели 600 БПЛА, из них 201 беспилотник уничтожен», — сообщил мэр города Сергей Собянин в MAX.

Сейчас на месте падения обломков работают экстренные службы.

По информации главы города, атака не прекращалась всю ночь. К утру стало известно о пострадавших в районе МКАД.

«Три человека в районе МКАД пострадали, им оказывается вся необходимая помощь», — написал Собянин.

Жители Домодедова, Чехова, Ступина и Подольска слышали взрывы и работу ПВО. Также в Домодедове после серии взрывов очевидцы заметили крупный столб дыма. Пока информация о том, что пожар случился из-за атаки дронов, официально не подтверждена.