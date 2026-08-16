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Происшествия Сотни беспилотников всю ночь атаковывали Москву — есть пострадавшие

Сотни беспилотников всю ночь атаковывали Москву — есть пострадавшие

В сторону региона летели 600 дронов

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Силы ПВО уничтожили более 200 беспилотников в небе над регионом (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUСилы ПВО уничтожили более 200 беспилотников в небе над регионом (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Силы ПВО уничтожили более 200 беспилотников в небе над регионом (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Массированная атака на Москву и Московскую область продолжалась с вечера 15 августа. К утру 16 августа количество летевших в сторону региона дронов достигло 600. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Всё, что известно о налетах собрали в материале.

«В период со вчерашнего вечера по 06:30 утра сегодня в сторону Московского региона летели 600 БПЛА, из них 201 беспилотник уничтожен», — сообщил мэр города Сергей Собянин в MAX.

Сейчас на месте падения обломков работают экстренные службы.

По информации главы города, атака не прекращалась всю ночь. К утру стало известно о пострадавших в районе МКАД.

«Три человека в районе МКАД пострадали, им оказывается вся необходимая помощь», — написал Собянин.

Жители Домодедова, Чехова, Ступина и Подольска слышали взрывы и работу ПВО. Также в Домодедове после серии взрывов очевидцы заметили крупный столб дыма. Пока информация о том, что пожар случился из-за атаки дронов, официально не подтверждена.

Вместе с этим, всю ночь в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский действовали ограничения на прилет и выпуск самолетов. По информации Росавиации, сейчас воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Атака беспилотника Дрон Взрыв ПВО Сергей Собянин Москва
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