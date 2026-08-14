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Город А репетиция осени надолго? В «Фобосе» рассказали, вернется ли тепло в Центральную Россию

А репетиция осени надолго? В «Фобосе» рассказали, вернется ли тепло в Центральную Россию

И назвали причину резкого похолодания в Ярославле

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В ближайшие дни в Ярославле прогнозируется переменная облачность | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ ближайшие дни в Ярославле прогнозируется переменная облачность | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В ближайшие дни в Ярославле прогнозируется переменная облачность

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

14 августа температура воздуха в Ярославской области опустилась до +9 градусов, в городах задержалась по-настоящему сентябрьская погода. Как объяснили в «Фобосе», на это повлиял циклон.

«Сегодня Циклон, устроивший репетицию осени, будет покидать территорию Русской равнины. И остатки его дождевых облаков сохранятся только на востоке региона и в горах Кавказа», — пояснили специалисты метеоцентра.

Однако тепло вернется в Ярославль не скоро. В эту ночь ожидается переменная облачность, температура +9…11 °C. Атмосферное давление в пределах нормы. И только к началу следующей рабочей недели распогодится.

«Главная причина столь высокой скорости летнего наступления — атлантический циклон. Смещаясь по северу Европы, он начал закачивать согретые Гольфстримом воздушные массы. В начале новой недели вихрь окажется на территории России, так что потепление выйдет на пик, правда, это вторжение активизирует грозовую деятельность в средней полосе региона», — объяснили специалисты «Фобоса».

Ранее в Министерстве региональной безопасности предупредили ярославцев об усилении ветра.

«Усиление ветра порывами 14-19 м/с ожидается местами по Ярославской области и Ярославлю до 21:00 14 августа. Старайтесь не находиться вблизи деревьев, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними», — прокомментировали в МРБ.

Телефон экстренных служб 112.

Погода с 15 по 17 августа

  • 14 августа ожидается переменная облачность, небольшой дождь, +7…+9 °С, ветер северо-западный, сильный, порывы до 12 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы. Вечером — небольшой дождь. Ночью температура воздуха будет держаться в районе отметок +8…10 °C;

  • 15 августа прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь; ночью и днем +8…10 °C, ветер северо-восточный, умеренный;

  • 16 августа: переменная облачность; ночью +7…+9 °C, днем +19…21 °C, ветер северо-западный, умеренный;

  • 17 августа: переменная облачность, сильный дождь, возможна гроза; ночью +9…11 °C, днем +17…19 °C, ветер юго-восточный, умеренный;

  • 18 августа: переменная облачность, небольшой дождь; ночью +14…16 °C, днем +20…22 °C, ветер юго-западный, умеренный.

Актуальный прогноз погоды также можно найти на сервисе «Погода 76.RU».

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Переменная облачность Прогноз погоды Центр Фобос
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Комментарии
6
Гость
2 минуты
Где обещанная жара? Холодное лето и проливные дожди. Хватит уже играть в провидцев.
Гость
6 минут
В июне еще не лето, а в августе уже не лето.
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