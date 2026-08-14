А репетиция осени надолго? В «Фобосе» рассказали, вернется ли тепло в Центральную Россию

В ближайшие дни в Ярославле прогнозируется переменная облачность Источник: Александр Куренной / 76.RU

14 августа температура воздуха в Ярославской области опустилась до +9 градусов, в городах задержалась по-настоящему сентябрьская погода. Как объяснили в «Фобосе», на это повлиял циклон.

«Сегодня Циклон, устроивший репетицию осени, будет покидать территорию Русской равнины. И остатки его дождевых облаков сохранятся только на востоке региона и в горах Кавказа», — пояснили специалисты метеоцентра.

Однако тепло вернется в Ярославль не скоро. В эту ночь ожидается переменная облачность, температура +9…11 °C. Атмосферное давление в пределах нормы. И только к началу следующей рабочей недели распогодится.

«Главная причина столь высокой скорости летнего наступления — атлантический циклон. Смещаясь по северу Европы, он начал закачивать согретые Гольфстримом воздушные массы. В начале новой недели вихрь окажется на территории России, так что потепление выйдет на пик, правда, это вторжение активизирует грозовую деятельность в средней полосе региона», — объяснили специалисты «Фобоса».

Ранее в Министерстве региональной безопасности предупредили ярославцев об усилении ветра.

«Усиление ветра порывами 14-19 м/с ожидается местами по Ярославской области и Ярославлю до 21:00 14 августа. Старайтесь не находиться вблизи деревьев, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними», — прокомментировали в МРБ.

Телефон экстренных служб 112.

Погода с 15 по 17 августа

14 августа ожидается переменная облачность, небольшой дождь, +7…+9 °С, ветер северо-западный, сильный, порывы до 12 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы. Вечером — небольшой дождь. Ночью температура воздуха будет держаться в районе отметок +8…10 °C;

15 августа прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь; ночью и днем +8…10 °C, ветер северо-восточный, умеренный;

16 августа: переменная облачность; ночью +7…+9 °C, днем +19…21 °C, ветер северо-западный, умеренный;

17 августа: переменная облачность, сильный дождь, возможна гроза; ночью +9…11 °C, днем +17…19 °C, ветер юго-восточный, умеренный;

18 августа: переменная облачность, небольшой дождь; ночью +14…16 °C, днем +20…22 °C, ветер юго-западный, умеренный.