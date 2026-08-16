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Сборы в школу частично оплатит государство — кому и сколько положено денег

Родителям объяснили важные нюансы

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Выплаты предусмотрены на покупку формы и канцтоваров | Источник: Алена Косточкина / 76.RUВыплаты предусмотрены на покупку формы и канцтоваров | Источник: Алена Косточкина / 76.RU

Выплаты предусмотрены на покупку формы и канцтоваров

Источник:

Алена Косточкина / 76.RU

Финансовая помощь к началу нового учебного года разнится в зависимости от территории РФ и зачастую является адресной — полагается социально незащищенным семьям. Каков ее размер, а также пакет документов для оформления, в каждом конкретном случае решают чиновники в городах и регионах.

Единой федеральной выплаты к школе (которая была по 10 000 рублей в 2021 году) для всех семей в России в текущем году нет. Решение о финансовой помощи к 1 сентября принимают региональные власти, сделав ее адресной.

Область, республика, край, город федерального значения либо округ сами решают, сколько платить и кому именно помогать к Дню знаний. Чаще всего деньги выделяют многодетным и малообеспеченным семьям, а также семьям участников СВО и родителям детей-инвалидов. Право на выплату зачастую имеют матери или отцы-одиночки, а также опекуны. Причем список льготников, которые могут рассчитывать на поддержку, на каждой территории различный.

В Москве, например, размер ежегодной компенсации на покупку комплекта детской одежды составляет 14 827 рублей. В 2025-м в компенсацию на приобретение школьной формы получили более 400 000 детей из многодетных семей и детей с особенностями здоровья, уточняется на официальном городском портале Москвы.

В Самарской области с 2024 года ввели ежегодную выплату в размере 11 000 рублей на каждого школьника из многодетной семьи. Ее направляют на приобретение одежды без учета доходов семьи. Единственное базовое условие — наличие гражданства РФ у всех ее членов. Об этом говорится на портале Министерства социально-демографической и семейной политики региона.

В Санкт-Петербурге ежегодная компенсационная выплата на школьника из семьи, где воспитывают троих и более детей, проиндексирована и сегодня составляет 11 017 рублей. Доход семьи при этом также в учет не берется.

В Свердловской области выплата на приобретение школьной формы составляет 6521 рубль. Однако в отличие от Москвы или Самары, в Свердловской области она предоставляется только нуждающимся — семьям, чей среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов в регионе.

Этот же критерий важен в Челябинской области. Здесь многодетные семьи могут получить ежегодную выплату на покупку школьной и спортивной одежды для детей до 18 лет. Пособие назначается через местное управление соцзащиты, если семья постоянно проживает в регионе, имеет официальное удостоверение многодетной, а ребенок при этом не находится на гособеспечении. Главное условие — среднедушевой доход семьи должен быть ниже двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения в области (это 34 848 рублей), уточняется на сайте регионального Минсоца.

На Ямале вместо обычных денежных переводов выдают электронные социальные сертификаты. Номинал такого сертификата в 2026 году равен 16 965 рублям на каждого школьника из многодетной семьи. Деньги привязаны к карте «Мир» (через единую карту жителя Ямала «Морошка»). Потратить их можно строго на школьные товары и одежду в магазинах-партнерах, включая популярные маркетплейсы.

В Приморском крае с 1 июля 2024 года действует выплата по 5000 рублей на каждого ребенка, который учится в школе. Эти деньги помогают покрыть расходы на школьную и спортивную форму, говорится на сайте краевого Центра социальной поддержки населения. Доход семьи при этом не учитывается.

Выплата на подготовку к школе в Красноярске в настоящий момент — 13 806 рублей, а в Норильске достигает 19 116 рублей. Деньги полагаются многодетным, а также тем семьям, где оба родителя имеют инвалидность.

Полагается ли семье господдержка, проще всего узнать через сайт «Госуслуги». В большинстве случаев сервис автоматически определяет регион, потому по запросу в поисковой строке «выплаты к школе» отобразится актуальный результат. Также за разъяснениями и для дальнейшей подачи документов можно обратиться в МФЦ или местную соцзащиту.

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Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Выплаты и пособия Школьник
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Комментарии
1
Гость
1 час
Почему бы не написать о таким мерах у нас?
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