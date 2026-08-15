ОСАГО хотят сделать еще дороже: почему это неизбежно

Автомобилистов ждет очередной пересмотр тарифов по «автогражданке» Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

В России могут вновь подорожать полисы ОСАГО. Это связано с тем, что страховые компании заявляют о критическом уровне убыточности. Выровнять свои доходы и расходы они смогут, только повысив стоимость «автогражданки».

— Во многих регионах показатели уровня выплат по ОСАГО с учетом расходов на ведение дел дошли до пограничных значений или превысили их. Когда объем выплат перекрывает собранные премии, страхование становится убыточным, что может повлечь увеличение размера средней премии, — отметил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Сейчас страховые компании тратят на выплаты по ОСАГО и ведение дел почти всё, что зарабатывают, — в среднем 94% от собранных денег. По данным РСА, за год эти расходы выросли на 12%. Ситуация стала критической: в 43 регионах страны компании выплачивают автомобилистам столько же или даже больше, чем получают от продажи полисов, уточняют «Известия».

По сведениям издания, чтобы справиться с дефицитом, у компаний есть два пути: собирать больше средств с водителей или меньше платить при авариях. Вероятней всего, урезать выплаты никто не будет, поэтому цены на страховку неизбежно пойдут вверх.

При этом цены на автозапчасти в официальных справочниках также сегодня не покрывают затраты на ремонты. Даже небольшие изменения в правилах расчета стоимости деталей дополнительно увеличат расходы компаний как минимум на 7–8%.