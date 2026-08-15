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Развлечения Где они теперь Обзор «Я была классная»: как изменились самые сексуальные российские актрисы 90-х

«Я была классная»: как изменились самые сексуальные российские актрисы 90-х

Некоторых невозможно узнать

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Лисий взгляд Ларисы Гузеевой и через десятки лет не перепутать ни с чьим другим | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаЛисий взгляд Ларисы Гузеевой и через десятки лет не перепутать ни с чьим другим | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Лисий взгляд Ларисы Гузеевой и через десятки лет не перепутать ни с чьим другим

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

У каждого поколения свои кумиры и стандарты красоты. В 90-е эталонами женственности становились российские актрисы — им подражали, а их фотографии из журналов хранили. Прошли годы, изменились мода и представления о красоте, и былых секс-символов уже не узнать. Куда пропали звезды, от которых в свое время было невозможно отвести взгляд?

  1. Ольга Понизова
  2. Лариса Гузеева
  3. Елена Корикова
  4. Вера Сотникова
  5. Татьяна Лютаева
1

Ольга Понизова

Ольга прославилась после выхода драмы «Всё будет хорошо» (16+), где сыграла красавицу-невесту Олю, которая оказывается между двумя мужчинами: простым парнем Колей и сыном миллионера Петей.

Кроме Понизовой, на роль Оли пробовалась актриса Амалия Мордвинова | Источник: кадр из фильма «Все будет хорошо» (16+), реж. Дмитрий Астрахан, «Фора-фильм», «Ленфильм», «Никола-Фильм» и «Роскомкино», 1995 годКроме Понизовой, на роль Оли пробовалась актриса Амалия Мордвинова | Источник: кадр из фильма «Все будет хорошо» (16+), реж. Дмитрий Астрахан, «Фора-фильм», «Ленфильм», «Никола-Фильм» и «Роскомкино», 1995 год

Кроме Понизовой, на роль Оли пробовалась актриса Амалия Мордвинова

Источник:

кадр из фильма «Все будет хорошо» (16+), реж. Дмитрий Астрахан, «Фора-фильм», «Ленфильм», «Никола-Фильм» и «Роскомкино», 1995 год

В жизни у Понизовой таких любовных терзаний не было. После учебы в театральном училище она вышла замуж за режиссера Андрея Челядинова. В браке родился единственный сын Никита. Однако не успела Ольга насладиться всеми прелестями семейной жизни, как союз распался, а она осталась одна с ребенком.

— Разве это исключительный случай? Такое происходит сплошь и рядом. И я не считаю развод катастрофой. Главное ведь, чтобы людям было комфортно. А мне сейчас хорошо одной, — ничуть не расстраиваясь, говорила Ольга.

Больше Понизова так никогда и не вышла замуж. По словам самой актрисы, она не смогла найти человека, с которым бы захотелось провести всю оставшуюся жизнь.

— Со мной случаются романтические истории. Но… Должен отыскаться человек, чьи интересы абсолютно совпадут с моими. Когда я не работаю, то почти всё время читаю. Единственный, на кого отвлекаюсь, — это мой ребенок. Иногда — друзья, — объясняла актриса.

За свою карьеру Ольга снялась в 20 картинах, последняя из которых вышла в 2007 году.

Роль в фильме «Ты всегда будешь со мной?» стала последней в фильмографии актрисы | Источник: кадр из фильма «Ты всегда будешь со мной?» (16+), реж. Юрий Стыцковский, Star Media и «Киевтелефильм», 2007 годРоль в фильме «Ты всегда будешь со мной?» стала последней в фильмографии актрисы | Источник: кадр из фильма «Ты всегда будешь со мной?» (16+), реж. Юрий Стыцковский, Star Media и «Киевтелефильм», 2007 год

Роль в фильме «Ты всегда будешь со мной?» стала последней в фильмографии актрисы

Источник:

кадр из фильма «Ты всегда будешь со мной?» (16+), реж. Юрий Стыцковский, Star Media и «Киевтелефильм», 2007 год

Ольга никогда не скрывала, что сын — самый главный человек в ее жизни.

— У него мощный культ матери. Мне кажется, он хорошо понимает, что мама одна и у нее никого, кроме него, нет. А то чувство, которое я испытываю к нему, нельзя даже назвать любовью. Это нечто большее. Никита — единственно значимый для меня человек. Он это чувствует, жалеет меня, — говорила она о сыне.

После того как в 2015 году Никита погиб в автокатастрофе, актриса тяжело справлялась с горем и пропала из публичного поля. Ни с журналистами, ни с бывшими коллегами по цеху она не поддерживает связь. Поговаривают, что Ольга ушла в монастырь.

2

Лариса Гузеева

За Ларисой Гузеевой закрепилось два образа — нежной тургеневской барышни в 90-е и страшной скандалистки в 20-е. Но оба они никогда не были реальным «я» актрисы. В начале своей карьеры Гузеева была полной противоположностью своей героини в «Жестоком романсе». Она тусовалась с рокерами, жила с музыкантом Сергеем Курехиным и носила гранж.

— Они восхищались, потому что я телка была классная: длинные волосы, короткие юбки, хорошая фигура. А я Курехина слушала, открыв рот, он с похмелья знал больше, чем я на трезвую голову, — рассказывала о себе Гузеева.

Гузеева постоянно проводила время со столичной богемой | Источник: larisa_guzeeva / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Гузеева постоянно проводила время со столичной богемой | Источник: larisa_guzeeva / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Гузеева постоянно проводила время со столичной богемой

Источник:

larisa_guzeeva / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На пробы к Эльдару Рязанову в «Жестокий романс» (12+) она пришла такой же бунтаркой. Режиссеру пришлось немало попотеть, чтобы слепить из актрисы образ утонченной барышни.

— Рязанов учил меня носить платья, держать спину. Когда ты из Оренбургской области, а рядом с тобой Алиса Фрейндлих, Никита Михалков, Виктор Проскурин — это хорошая прививка. Я была из другого профсоюза, — признавалась Гузеева.

Роль в фильме «Жестокий романс» сделала Гузееву знаменитой | Источник: кадр из фильма «Жестокий романс» (12+), реж. Эльдар Рязанов, «Мосфильм», 1984 годРоль в фильме «Жестокий романс» сделала Гузееву знаменитой | Источник: кадр из фильма «Жестокий романс» (12+), реж. Эльдар Рязанов, «Мосфильм», 1984 год

Роль в фильме «Жестокий романс» сделала Гузееву знаменитой

Источник:

кадр из фильма «Жестокий романс» (12+), реж. Эльдар Рязанов, «Мосфильм», 1984 год

После выхода фильма Лариса проснулась главной красавицей страны. Мужчины сходили по ней с ума, а режиссеры порой делали слишком непристойные предложения. Но у самой актрисы, по ее словам, ко всему этому была патологическая брезгливость.

— Никогда не спала с режиссерами за роль. Приходила на пробы с уверенностью, что будет камера, грим, костюм, а не коньяк с лимоном и диван. Я думала: «Ты сейчас будешь своими вставными серебряными зубами клацать по моим косточкам? Да разбежалась», — объясняла свои взгляды актриса.

С приходом нового века Гузеева стала всё реже появляться в кино, вместо этого она закрепилась в роли главной свахи на шоу «Давай поженимся» (16+). В кресле ведущей Лариса практически 20 лет не боится задавать неудобные вопросы, выводить людей на эмоции и рубить правду-матку.

Последние годы Гузеева стала всё чаще появляться в комедиях | Источник: larisa_guzeeva / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Последние годы Гузеева стала всё чаще появляться в комедиях | Источник: larisa_guzeeva / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Последние годы Гузеева стала всё чаще появляться в комедиях

Источник:

larisa_guzeeva / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Из-за частых ссор в эфире и жестких высказываний за Гузеевой закрепилась репутация скандалистки, однако сама актриса признаётся, что это лишь образ, не имеющий отношения к реальности.

— Ведущая «Давай поженимся!» — придуманный образ. И в рамках этой программы я не Лариса Гузеева. Это не я. Я так не одеваюсь, я так не крашусь, я так не выгляжу. А главное, я так не разговариваю. У меня даже интонации такой нет. В передаче я себе позволяю то, что не могу позволить, общаясь с вами, продавцом, директором школы, врачом, — признавалась в одном из интервью Гузеева.

3

Елена Корикова

Елена Корикова — редкий пример актрисы, которая стала секс-символом и идеалом красоты сразу в двух десятилетиях. В 90-е она была примером чистоты и невинности после роли в «Барышне-крестьянке», а в 00-е за ней закрепилась слава «плохой девочки» после выхода клипа Анны Плетнёвой.

На момент съемок Елене было 23 года | Источник: кадр из фильма «Барышня-крестьянка» (12+), реж. Алексей Сахаров, «Мосфильм», «Роскомкино» и творческое объединение «Ритм», 1995 годНа момент съемок Елене было 23 года | Источник: кадр из фильма «Барышня-крестьянка» (12+), реж. Алексей Сахаров, «Мосфильм», «Роскомкино» и творческое объединение «Ритм», 1995 год

На момент съемок Елене было 23 года

Источник:

кадр из фильма «Барышня-крестьянка» (12+), реж. Алексей Сахаров, «Мосфильм», «Роскомкино» и творческое объединение «Ритм», 1995 год

При этом сама Корикова очень стеснялась сниматься в откровенном ролике и переживала, как на съемку отреагирует семья.

— Елене песня понравилась. В день съемок она заперлась в квартире и не хотела выходить. Нам пришлось силой ее вытаскивать оттуда. Весело было, есть что вспомнить. Еще во время съемок она постоянно убегала плакать. Спрашивали Елену: «Что случилось?» Она плакала и говорила: «Что скажет моя мама, когда клип выйдет?» — вспоминала солистка группы «Винтаж».

В итоге Корикова осталась довольна клипом | Источник: Винтаж / Vk.comВ итоге Корикова осталась довольна клипом | Источник: Винтаж / Vk.com

В итоге Корикова осталась довольна клипом

Источник:

Винтаж / Vk.com

Вскоре после съемок Елена практически пропала с экранов. Поговаривали, что у актрисы проблема с алкоголем, а от былой красоты не осталось и следа после неудачной пластики. Режиссеры и модельные агенты верили россказням и не спешили звать Корикову на съемки.

Только через некоторое время Корикова раскрыла, что всё это было не правдой, а местью влиятельного мужчины, которому она отказала.

— Брошенный мужчина пообещал, что всю свою жизнь положит на уничтожение меня. И как актрисы, и как женщины. Тогда я не придала значения его словам. Я долго не понимала, за что на меня ополчилась пресса, ведь я всегда была так искренна с ними. Пока один журналист не признался по секрету, что это заказ. И что будет это теперь регулярно, по графику, так как уплачено вперед, — поделилась актриса в своем блоге.

На время Елена перебралась в Черногорию и занялась дизайном интерьеров. Она счастлива в браке, хотя имя мужа-чиновника держит в секрете.

Корикова практикует дробное питание и здоровый сон, чтобы сохранить красоту и молодость | Источник: korikova_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Корикова практикует дробное питание и здоровый сон, чтобы сохранить красоту и молодость | Источник: korikova_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Корикова практикует дробное питание и здоровый сон, чтобы сохранить красоту и молодость

Источник:

korikova_official / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После 10 лет тишины Елена снова появляется на театральной сцене и гастролирует по России со спектаклями.

— Я много лет не давала интервью и продолжаю не давать. Хотелось дарить людям тепло, радость. Когда обо мне начала писать желтая пресса, мне стало совершенно неинтересно. Я на очень большой срок ушла из профессии, и сейчас я вернулась. И надеюсь, что смогу быть полезной, — с надеждой говорит Елена.

4

Вера Сотникова

В 90-е Веру Сотникову называли русской Моникой Белуччи. Сама актриса к статусу секс-символа всегда относилась с долей иронии и считала, что важно никогда не уходить в пошлость, а оставаться загадочной.

Сотникова блистала не только в отечественных фильмах, но и зарубежных | Источник: кадр из фильма «Аляска Кид», реж. Джеймс Хилл, CCC-Television, ZDF, Zespół Filmowy, Zodiak, Sojuzkinoservis, 1993 годСотникова блистала не только в отечественных фильмах, но и зарубежных | Источник: кадр из фильма «Аляска Кид», реж. Джеймс Хилл, CCC-Television, ZDF, Zespół Filmowy, Zodiak, Sojuzkinoservis, 1993 год

Сотникова блистала не только в отечественных фильмах, но и зарубежных

Источник:

кадр из фильма «Аляска Кид», реж. Джеймс Хилл, CCC-Television, ZDF, Zespół Filmowy, Zodiak, Sojuzkinoservis, 1993 год

— В фильме «Захочу — полюблю» (18+) есть моменты рискованные, достаточно откровенные — и важно было всё сыграть без пошлости, лирично, красиво. Эротика — тонкая материя. Момент интимности в искусстве ведь волнует по-настоящему тогда, когда не всё показано и разжевано, когда не всё подано «грубо и зримо», а что-то лишь угадывается, обозначается намеком, штрихом, давая простор зрителям мысленно «доиграть» ситуацию, — объясняла Вера.

Поклонников у Сотниковой всегда было в достатке. Она встречалась с певцом Владимиром Кузьминым, после была с продюсером Ренатом Давлетьяровым и пыталась построить отношения с актером значительно младше себя Дмитрием Малашенко. Актриса никогда не скрывала, что ей нравится любить и быть любимой, но принадлежать кому-то и терпеть приступы ревности не для нее.

— Независимость существует на всякий случай, чтобы можно было уйти, когда чувство себя изжило, и оставить шанс для настоящего счастья. Главное, я не ожесточаюсь. Я по натуре человек мечтательный, — объясняла Вера.

Чтобы сохранить молодость, актриса делала подтяжку лица | Источник: vera_sotnikova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Чтобы сохранить молодость, актриса делала подтяжку лица | Источник: vera_sotnikova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Чтобы сохранить молодость, актриса делала подтяжку лица

Источник:

vera_sotnikova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Спустя годы актриса остается такой же женщиной-загадкой. На публике она предпочитает обсуждать свои роли в кино или работу в качестве эксперта на шоу «Битва экстрасенсов», о личной жизни она говорит кратко.

— Я счастлива и полна творческих сил. У меня появляется тысяча проектов, и я с ужасом думаю: «Только бы не влюбиться!» Ведь по своему опыту знаю: любовь заберет меня всю. Может, самое главное в моей жизни — это и есть любовь к свободе, — считает Сотникова.

5

Татьяна Лютаева

Первая яркая роль пришла к Татьяне Лютаевой сразу после учебы в ГИТИс. Она снялась в сериале о гардемаринах. В тот момент начинающая актриса была уверена: после выхода фильма она проснется знаменитой. Но на деле оказалось всё совсем иначе.

Татьяна получила роль Ягужинской случайно | Источник: кадр из фильма «Гардемарины, вперёд!» (6+), реж. Светлана Дружинина, «Мосфильм», 1987 годТатьяна получила роль Ягужинской случайно | Источник: кадр из фильма «Гардемарины, вперёд!» (6+), реж. Светлана Дружинина, «Мосфильм», 1987 год

Татьяна получила роль Ягужинской случайно

Источник:

кадр из фильма «Гардемарины, вперёд!» (6+), реж. Светлана Дружинина, «Мосфильм», 1987 год

— Вышла, прогулялась, проехалась на троллейбусе и… меня никто не узнал. «Ну и где же слава?!» — подумала я. А потом мне стало смешно, и я успокоилась на всю жизнь, — рассказывает Татьяна.

Слава всё же пришла, и совсем не шуточная. В начале 90-х актриса снялась в десятках фильмов, в том числе в продолжении «Гардемаринов». Но на тот момент фокус внимания Татьяны сменился с карьеры на личную жизнь.

Татьяна с детства следит за своим здоровьем и занимается спортом | Источник: кадр из фильма «Дама с попугаем» (12+), реж. Андрей Праченко, Киностудия им. А. Довженко, 1988 годТатьяна с детства следит за своим здоровьем и занимается спортом | Источник: кадр из фильма «Дама с попугаем» (12+), реж. Андрей Праченко, Киностудия им. А. Довженко, 1988 год

Татьяна с детства следит за своим здоровьем и занимается спортом

Источник:

кадр из фильма «Дама с попугаем» (12+), реж. Андрей Праченко, Киностудия им. А. Довженко, 1988 год

Будучи беременной дочерью Агнией, она уехала в Литву за первым мужем Олегасом Дитковскисом. Там она долгие годы работала в Вильнюсском русском драматическом театре, практически не снимаясь в российском кино.

Актриса вернулась на родину только в 2004 году, после развода. Длительная пауза в карьере совсем не повлияла на ее востребованность. Лютаева продолжает активно сниматься, и в ее фильмографии количество работ медленно, но верно подбирается к 200.

Татьяна была замужем еще два года, но каждый раз история любви заканчивалась разводом. При этом после расставания актриса смогла сохранить хорошие отношения с экс-супругами.

— У нас очень мощная семейная «конституция»: мы любим и уважаем друг друга, много времени проводим вместе: разговариваем, играем, смотрим фильмы, путешествуем, — делится актриса.

В 61 год Татьяна — ярая противница пластики и филлеров. Она смело выкладывает честные фото без макияжа в соцсети и призывает женщин к естественности.

Лютаева часто появляется перед подписчиками без макияжа | Источник: tatyana_lyutaeva / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Лютаева часто появляется перед подписчиками без макияжа | Источник: tatyana_lyutaeva / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Лютаева часто появляется перед подписчиками без макияжа

Источник:

tatyana_lyutaeva / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— С какого-то момента девочкам надо переставать злоупотреблять косметикой. Увеличение губ — это неэстетично, искажает их естественную форму. Превращать губы в «шары» точно не стоит, — убеждена звезда.

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Лариса Гузеева Актриса 90-е годы Красота
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