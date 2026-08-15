«Я была классная»: как изменились самые сексуальные российские актрисы 90-х

Ольга прославилась после выхода драмы «Всё будет хорошо» (16+), где сыграла красавицу-невесту Олю, которая оказывается между двумя мужчинами: простым парнем Колей и сыном миллионера Петей.

В жизни у Понизовой таких любовных терзаний не было. После учебы в театральном училище она вышла замуж за режиссера Андрея Челядинова. В браке родился единственный сын Никита. Однако не успела Ольга насладиться всеми прелестями семейной жизни, как союз распался, а она осталась одна с ребенком.

— Разве это исключительный случай? Такое происходит сплошь и рядом. И я не считаю развод катастрофой. Главное ведь, чтобы людям было комфортно. А мне сейчас хорошо одной, — ничуть не расстраиваясь, говорила Ольга.

Больше Понизова так никогда и не вышла замуж. По словам самой актрисы, она не смогла найти человека, с которым бы захотелось провести всю оставшуюся жизнь.

— Со мной случаются романтические истории. Но… Должен отыскаться человек, чьи интересы абсолютно совпадут с моими. Когда я не работаю, то почти всё время читаю. Единственный, на кого отвлекаюсь, — это мой ребенок. Иногда — друзья, — объясняла актриса.

За свою карьеру Ольга снялась в 20 картинах, последняя из которых вышла в 2007 году.