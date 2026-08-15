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Лето Обустраиваем дачу Обзор Как ухаживать за флоксами в августе, чтобы цвели до поздней осени, — три главных принципа

Как ухаживать за флоксами в августе, чтобы цвели до поздней осени, — три главных принципа

Разбираемся вместе с опытным цветоводом

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Дачники любят флоксы за яркость расцветок и аромат | Источник: Александра Бруня / NGS.RUДачники любят флоксы за яркость расцветок и аромат | Источник: Александра Бруня / NGS.RU

Дачники любят флоксы за яркость расцветок и аромат

Источник:

Александра Бруня / NGS.RU

Флоксы — прекрасное украшение любой дачи, при этом они очень ароматны и не требуют много усилий в уходе. Цветовод Марина Жидких объяснила, как ухаживать за флоксами в августе, чтобы они цвели как можно дольше.

Когда сажать флоксы

Традиционно сезон высадки многолетников начинается с 10 августа, но это лето очень жаркое, поэтому сроки сдвинулись на начало третьего месяца лета.

«Флоксы можно сейчас высаживать. Это многолетнее растение, неприхотливое. Стоимость зависит от размера растения и, конечно, от ценности сорта. Новинки, естественно, стоят дороже, — объяснила цветовод Марина Жидких. — После покупки нужно высадить на постоянное место и обрезать цветонос».

Специалист отметила, что дачники больше любят дымчатые, темные с крупными лепестками сорта. Посоветовала обратить внимание на такие разновидности, как «Мария Федоровна», «Гордость России», «Пальмира», «Курочка Ряба».

Как ухаживать за флоксами в августе

Флоксы долго стоят и в срезке | Источник: Александра Бруня / NGS.RUФлоксы долго стоят и в срезке | Источник: Александра Бруня / NGS.RU

Флоксы долго стоят и в срезке

Источник:

Александра Бруня / NGS.RU

Важно соблюдать три правила, чтобы в августе флоксы цвели и продолжали это делать как можно дольше осенью. Первое — обильный полив строго под корень. Цветоводы напоминают, что засуху флоксы не переносят. Достаточно одного полива в неделю.

Второе — срезка увядших метелок. Это нужно делать каждую неделю. Важно регулярно срезать отцветшие метелки до первого бокового разветвления, что будет стимулировать рост новых бутонов и продлевать общий срок цветения.

В августе нужно дважды с интервалом в две недели подкормить кусты фосфорно-калийными удобрениями. При этом азот вносить нельзя. Можно взять монофосфат калия и развести столовую ложку в 10 литрах воды. Достаточно 2–3 литров подкормки на куст. Если нет минеральных удобрений, то посыпать землю древесной золой перед поливом.

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