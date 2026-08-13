Новостройки станут не нужны? Эксперт указал на неожиданный риск для рынка жилья

В Москве возводят 15,7 миллиона новых квадратных метров, в Екатеринбурге строят 5,579 млн «квадратов», в Краснодаре чуть меньше — 5,570 млн, в Питере — 4,985 млн.
Вот только такие темпы стройки сейчас сложно назвать позитивным моментом. Руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости и глава комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов Михаил Хорьков объяснил в этом тексте на E1.RU, как это скажется на работе застройщиков и на покупателях жилья.
В 2026 году на многих региональных рынках сформировано избыточное предложение. Высокая конкуренция не позволяет продавцам поднимать цены, темпы продаж низкие, а финансовые расходы на обслуживание кредитов продолжают отъедать девелоперскую маржу. Что делать в таких условиях застройщику?
Самый очевидный вариант — экономить, снижать издержки. Сегодня процесс оптимизации расходов захватывает всё больше проектов. Технические решения упрощаются, а материалы удешевляются. Дешевле не всегда хуже, но чаще всего так. Рынок не может показывать качественный рост при стагнирующей цене и растущих расходах.
В теории конкуренция ведет к росту качества продукта, но избыточная конкуренция в условиях ценовой стагнации становится причиной его деградации.
У застройщиков не остается вариантов действий, они вынуждены снижать издержки и экономить. Часто эта экономия скрыта от глаз покупателей (технические решения, инженерия) за красивой оберткой (фасад, МОПы, благоустройство). Кажется, что ничего не поменялось — всё те же красивые картинки. Но внутри уже другое содержание.
Эта «оптимизация» расходов может сыграть злую шутку не только с текущими покупателями, но и со всем рынком уже в скором времени. На предыдущих этапах каждый следующий проект был лучше предыдущих, и это качественное развитие стимулировало покупки на стадии строительства.
Теперь многие проекты, которые находятся на завершающей стадии, лучше тех, что на стадии котлована или проекта. Более того: ряд проектов на вторичном рынке не только лучше, но и дешевле. Вопрос, зачем покупать оптимизированный продукт на котловане со сроком сдачи через три-четыре года, будет звучать всё чаще.
Главный риск для рынка сегодня не снижение спроса само по себе. Главный риск заключается в том, что новостройка перестает быть качественно лучше существующего жилья.
Как только покупатель перестанет видеть это преимущество, исчезнет одна из ключевых причин покупать квартиру на стадии строительства.
Что бы вы купили: новостройку или уже готовое жилье?