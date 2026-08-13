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Недвижимость Мнение Новостройки станут не нужны? Эксперт указал на неожиданный риск для рынка жилья

Новостройки станут не нужны? Эксперт указал на неожиданный риск для рынка жилья

Это касается как бизнеса, так и покупателей квартир

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Большое количество строек может привести к потере качества будущих домов | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUБольшое количество строек может привести к потере качества будущих домов | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Большое количество строек может привести к потере качества будущих домов

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

В Москве возводят 15,7 миллиона новых квадратных метров, в Екатеринбурге строят 5,579 млн «квадратов», в Краснодаре чуть меньше — 5,570 млн, в Питере — 4,985 млн.

Вот только такие темпы стройки сейчас сложно назвать позитивным моментом. Руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости и глава комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов Михаил Хорьков объяснил в этом тексте на E1.RU, как это скажется на работе застройщиков и на покупателях жилья.

Михаил ХорьковМихаил Хорьков
Михаил Хорьков

глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости и комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов

В 2026 году на многих региональных рынках сформировано избыточное предложение. Высокая конкуренция не позволяет продавцам поднимать цены, темпы продаж низкие, а финансовые расходы на обслуживание кредитов продолжают отъедать девелоперскую маржу. Что делать в таких условиях застройщику?

Самый очевидный вариант — экономить, снижать издержки. Сегодня процесс оптимизации расходов захватывает всё больше проектов. Технические решения упрощаются, а материалы удешевляются. Дешевле не всегда хуже, но чаще всего так. Рынок не может показывать качественный рост при стагнирующей цене и растущих расходах.

<p>Михаил Хорьков</p><p>Михаил Хорьков</p>

В теории конкуренция ведет к росту качества продукта, но избыточная конкуренция в условиях ценовой стагнации становится причиной его деградации.

Михаил Хорьков

глава аналитического отдела УПН

У застройщиков не остается вариантов действий, они вынуждены снижать издержки и экономить. Часто эта экономия скрыта от глаз покупателей (технические решения, инженерия) за красивой оберткой (фасад, МОПы, благоустройство). Кажется, что ничего не поменялось — всё те же красивые картинки. Но внутри уже другое содержание.

Эта «оптимизация» расходов может сыграть злую шутку не только с текущими покупателями, но и со всем рынком уже в скором времени. На предыдущих этапах каждый следующий проект был лучше предыдущих, и это качественное развитие стимулировало покупки на стадии строительства.

Будущие новостройки могут уступать по качеству тем, что были построены раньше | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUБудущие новостройки могут уступать по качеству тем, что были построены раньше | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Будущие новостройки могут уступать по качеству тем, что были построены раньше

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Теперь многие проекты, которые находятся на завершающей стадии, лучше тех, что на стадии котлована или проекта. Более того: ряд проектов на вторичном рынке не только лучше, но и дешевле. Вопрос, зачем покупать оптимизированный продукт на котловане со сроком сдачи через три-четыре года, будет звучать всё чаще.

<p>Михаил Хорьков</p><p>Михаил Хорьков</p>

Главный риск для рынка сегодня не снижение спроса само по себе. Главный риск заключается в том, что новостройка перестает быть качественно лучше существующего жилья.

Михаил Хорьков

глава аналитического отдела УПН

Как только покупатель перестанет видеть это преимущество, исчезнет одна из ключевых причин покупать квартиру на стадии строительства.

Что бы вы купили: новостройку или уже готовое жилье?

Квартиру в уже сданной новостройке
Квартиру в относительно новом доме, который уже проверен временем
Квартиру на вторичке
Квартиру в доме, который еще строится
Мне ничего не надо, у меня всё есть
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Михаил ХорьковМихаил Хорьков
Михаил Хорьков
руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости
Новостройка Стройка Многоквартирный дом Экономия
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Комментарии
2
Гость
1 час
Кроме Москвы, подмосковья и Питера, Краснодара - везде убыль населения. Пузырь недвижимости надули без учета как демографической составляющей, так и глубокой стагфляции последних десяти лет. Предложение превышает спрос, все остаьлное - это производная от данногго процесса.
Гость
4 часа
Купить бы коттедж.Но там канализации нормальной нет.
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