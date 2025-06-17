Из штата «Локомотива» ушли еще три тренера

Тренерский штаб «Локомотива» покинули еще три наставника. Как сообщили 17 июня в пресс-службе ЦСКА, вместе с тренером Игорем Никитиным из ярославского клуба в московский перешли его три помощника — старший тренер Дмитрий Юшкевич, тренер вратарей Рашит Давыдов и тренер по физической подготовке Дмитрий Пирожков.

«Хоккейный клуб ЦСКА заключил контракты с тренерским штабом. Соглашения со всеми членами тренерского штаба рассчитаны на 5 лет, до конца сезона 2029/30», — сообщили в ЦСКА.

Напомним, в сезоне 24/25 в тренерский штаб «Локомотива» входили главный тренер Игорь Никитин, старший тренер Дмитрий Юшкевич, тренеры Антон Бут, Дмитрий Красоткин, Антон Курьянов, а также тренер вратарей Рашит Давыдов, тренер по физподготовке Дмитрий Пирожков и тренер-аналитик Вячеслав Гусов.

На данный момент на сайте «Локомотива» в штабе указаны только Дмитрий Красоткин и тренер-аналитик Вячеслав Гусов.

Дмитрий Юшкевич с 2017 по 2021 годы занимал должность старшего тренера ЦСКА, после вместе с Никитиным работал в тренерском штабе «Локомотива». Он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2019, 2025).

Рашит Давыдов ранее тренировал вратарей в «Динамо» и СКА. Это первый тренер в истории КХЛ, выигравший четыре Кубка Гагарина: в 2012-м и 2013-м — в составе «Динамо», 2017-м — СКА, в 2025-м — «Локомотива».

Дмитрий Пирожков также работал в ЦСКА с 2016 по 2021 год и выиграл с командой Кубок Гагарина в 2019-м. В 2021 году он перешел на работу в «Локомотив» и вместе с клубом взял Кубок Гагарина.