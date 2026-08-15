Чудеса локализации. Стартовали продажи кроссоверов по цене Lada Vesta

Tenet T4L спереди похож на уходящую модель T4, но впечатление во многом обманчиво Источник: пресс-служба компании Tenet

После 2022 года в российском автопроме сложилась парадоксальная ситуация, когда местная сборка иномарок перестала волновать сердца и кошельки покупателей. Цены что на прямой импорт, что на локализованные модели вызывали подташнивание, и казалось, дело «Форда-Фокуса» умерло окончательно. Исключением был Haval с его тульским заводом, запущенным еще до начала СВО, но и он в отсутствие сильных конкурентов держал уровень цен, близкий к импортируемым моделям, и только его Jolion выглядел приятным исключением и уверенно держался в лидерах рынка. В остальном локальная сборка 2022–2026 годов была этакой повинностью автопрома, которую тот исполнял уныло и без очевидного смысла.

На виде сзади легко угадывается прототип. Узнаете этот залом поясной линии в области багажника? Источник: пресс-служба компании Tenet

И вот на рынок выходит Tenet T4L — по сути, первая модель местной сборки после 2022 года, в которой плюсы локализации видны не только в отчетах для правительства, но и в прайс-листах, о чем расскажем ниже. В разные периоды подобные маркетинговые рывки совершали разные компании, и после Ford Focus мы видели сенсационные успехи Renault Logan и Duster, Hyundai Solaris и Creta, Volkswagen Polo и Lada Vesta… Все они были локализованы, выходили в правильное время с разумной ценой и становились мгновенными хитами. Таков был рецепт успеха авторынка, но кризис 2022 года так сильно обескровил автопром, что даже местная сборка на время потеряла смысл. Tenet, вышедший меньше года назад, стал первым по-настоящему масштабным проектом автосборки с 2022 года, а задача нового T4L еще амбициозной — стать этакой «Кретой нашего времени», локомотивом и компании, и всего авторынка. И тем интереснее выбор модели для этого броска кобры.

Tenet T4L имеет длину 4506 мм, то есть заметно крупнее обычной «четверки» (4320 мм) Источник: пресс-служба компании Tenet

На вопросы о генеалогии модели в компании отвечают уклончиво: мол, мы представляем только бренд Tenet, а откуда там приходят машинокомплекты — знать не знаем. Спрашивайте, мол, у компании Defetoo, партнера с китайской стороны. О котором известно только, что он по чудесному совпадению зарегистрирован в той же провинции Аньхой, что и компания Chery.

Интерьер не отличается от Tiggo 7 Pro. Двойные 10-дюймовые экраны дополнены сенсорной панелью для управления климатом. Несмотря на умеренную цену модели, материалы на уровне небюджетных моделей сегмента Источник: пресс-служба компании Tenet

А если без лукавства, то все модели Tenet — это копии автомобилей Chery, которая с середины прошлого года вынужденно сворачивает присутствие в России, опасаясь санкций. Возросшие до 800 тысяч рублей утильсборы поставили крест на прямом импорте, а вкладываться в российское производство открыто для Chery оказалось рискованно ввиду выхода компании на гонконгскую биржу. Создание российского бренда Tenet стало разумным компромиссом, позволив моделям Chery остаться в РФ и получить местную прописку. И если проекты типа «Москвича» или Evolute стартовали в России тяжело, то переход от Tenet к Chery произошел с волшебной плавностью, словно перевернули песочные часы: продажи китайской марки убывали ровно настолько, насколько прирастал Tenet.

При адаптации к России сделали несколько важных изменений, и одно из них — замена проблемного вариатора на преселективный «робот» Источник: пресс-служба компании Tenet

Tenet T4L в этом ряду — не исключение и тоже является копией Chery… Но какой? Индекс T4L намекает, что это растянутый Tenet T4 (Chery Tiggo 4), тем более китайцы любят всё удлинять и увеличивать, включая колесные базы машин. Но Tenet не пошел по очевидному пути формального рестайлинга или «удлиняйзинга», а сделал неожиданный ход конем, упрятав под четверочный индекс более крупный Chery Tiggo 7 Pro, который в 2022–2024 годах был популярен в России в виде прямого импорта.

Tenet T4 (на фото) и T4L имеют идентичное оформление передней части, но в остальном это разные модели. Производство короткого T4 остановлено, дилеры распродают остатки машин Источник: пресс-служба компании Tenet

Казалось бы, эка невидаль: возродить прежнюю модель. Но трюк в том, что «Тенету» удалось сохранить цену «четверки», и за счет полноценной локализации T4L получился почти на полмиллиона дешевле прародителя. И если того сметали за 2,7 миллиона, то теперь он кажется обреченным на успех. Если говорить точнее, T4L стоит от 2,279 миллиона, тогда как за уходящий Tenet T4 с турбомотором просят от 2,389 миллиона рублей. Правда, теперь для «четверки» не предлагают версий с атмосферным мотором, которые в случае с короткой моделью стоили от 2,169 миллиона.

Попытки собирать Chery Tiggo 7 Pro в России уже предпринимались под патронажем АВТОВАЗа на петербургском заводе (экс-Nissan). Модель продавали под маркой Xcite X-Cross 7, который стоил от 2,5 миллиона рублей. Tenet T4L на 200+ тысяч дешевле Источник: Артем Краснов / АГР Холдинг / ChatGPT

Что касается впечатлений от машины, тут никаких откровений: если вы ездили на Chery Tiggo 7 Pro или Xcite X-Cross 7, всё знакомо до степени смешения. Его оценка зависит от того, с чем вы его сравниваете. Если держать в голове соразмерный ему VW Tiguan, место которого он занял в Калуге, то на уровне нюансов эргономики, настройки органов управления, шумоизоляции «немец» выиграет. У «Тенета» профиль сиденья не идеально обтекает спину, реакции «робота» местами задумчивы, общая динамика среднестатистическая, при интенсивном разгоне слышен мотор. Но если дегустировать его без закатывания глаз и не искать рафинированности, Tenet T4L ощущается абсолютно здравым автомобилем: спокойные и надежные реакции на руль, хорошая переносимость разбитых дорог, предсказуемая динамика, неплохая шумоизоляция колесных арок. Это не блюдо для гурманов, это еда на каждый день. Но и не фастфуд. Высокий спрос на его предтечу, Tiggo 7 Pro, показал, что баланс качества вполне устроил категорию клиентов, что ищет не машину для Нюрбургринга, а семейный транспорт для путешествий или дачного «бездорожья».

Просвет превышает 200 мм, что неплохо для кроссовера, но привод только передний. На самом деле платформа Т1Х в исполнении с независимой задней подвеской, как у T4L, позволяет ставить полный привод, так что вопрос не технический, а маркетинговый: нужна ли такая версия рынку с учетом наличия полноприводных Tenet T7? Источник: пресс-служба компании Tenet

Если Tiggo 7 с 2024 года получил чуть более мощный 1,6-литровый мотор (его же ставят на Tenet T7), то для T4L сохранили 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 147 л. с. В наших условиях это имеет свои плюсы: у него распределенный, а не прямой впрыск топлива, поэтому высокосернистные бензины ныне разрешенных классов Евро-2 и Евро-3 он переносит лучше. И, в отличие от Xcite и Tiggo 7 Pro, место проблемного вариатора WLY занял шестиступенчатый «робот» с двойным мокрым сцеплением. Коробка рассчитана на более тяговитые моторы и имеет предельный момент до 260 Н*м, тогда как двигатель T4L развивает максимум 210 Н*м. Такой запас прочности должен обеспечить стабильную работу трансмиссии за пределами тех 100–150 тысяч километров, после которых начинают капризничать вариаторы.

У Tiggo 7 Pro моторный отсек прикрывала пластиковая «плита», но без нее, честно говоря, удобнее: так проще контролировать состояние хомутов и патрубков Источник: пресс-служба компании Tenet

Но если действительно рассматривать Tenet T4L как замену уходящей «четверки», разница в классе заметна прежде всего в размерах и оформлении салона. Интерьер «эльки» сделан без намека на бюджетность, а оснащение даже базовой версии отнюдь не «маркетинговое», то есть машина за 2,279 миллиона сделана не для галочки, как мифическая «Веста» за 1,2 миллиона, долгое время сверкавшая в прайс-листах АВТОВАЗа. Нет, базовый T4L вполне реален и устроит добрую половину клиентов: у него есть кондиционер, мультимедийная система, камера заднего вида, светодиодные фары, литые 18-дюймовые колеса, АБС и ESP, зимний пакет (включая подогрев руля и лобового стекла), круиз-контроль, фронтальные и боковые подушки безопасности, датчики дождя и света… Доплата в 150 тысяч рублей за вторую комплектацию добавляет лишь камеру кругового обзора, передний парктроник, обогрев задних сидений и климат-контроль. Остальное уже в базе.

Управление климатом выведено на отдельную сенсорную панель. Это удобнее, чем настройка температуры и потоков через экран, но физические кнопки всё же привычнее Источник: пресс-служба компании Tenet

Виртуальную комбинацию приборов можно настроить под себя: она бывает в виде классических приборов или крупных цифр тахометра и спидометра Источник: пресс-служба компании Tenet

Система 3D-обзора появляется в старшей версии, но камера и задний парктроник уже в базе Источник: пресс-служба компании Tenet

Смартфоны можно подключать через протоколы Android Auto и Apple CarPlay Источник: пресс-служба компании Tenet

Tenet T4, как и соответствующий Tiggo 4, был автомобилем довольно тесным, и преимущество «эльки» здесь заметно без точных приборов: увеличенная на 5 см колесная база обеспечивала полноценную посадку на втором ряду, а объем багажника вырос с 340 до 475 литров. Хотя в «тенетовской» иерархии T4 и T4L формально занимают одну ступень, по факту это машины разных классов: первый адресован городским пользователям, второй более универсален и готов в дальним турам. И даже с прицепом.

Для Tenet T4L сертифицировано прицепное устройство с возможностью буксировать прицеп полной массой до 750 килограммов, не оборудованный собственной тормозной системой. Во время тест-драйва мы попробовали парковаться на таком «автопоезде» — очень бодрит и освежает Источник: Артем Краснов

Белые кубики заполняли багажник Tenet T4, красные — это дополнительный объем Tenet T4L. Плюс чемодан и дорожная сумка Источник: Артем Краснов

При складывании сидений объем багажника возрастает до 1500 литров. Спинка сидений образует небольшую ступень. Длина отсека — 1,67 м Источник: пресс-служба компании Tenet

Для автомобиля сертифицировано устройство для перевозки двух велосипедов с местом под установку номерного знака (это важно, иначе возникнут проблемы с ГАИ) Источник: пресс-служба компании Tenet

Задние сиденья просторны: по их вместимости T4L вполне сопоставим со многим кроссоверами размерного класса Toyota RAV4. В отличие от Tiggo 7 Pro, здесь нет панорамной крыши, что добавляет пространства сверху Источник: пресс-служба компании Tenet

Производство Tenet T4L, как и других моделей бренда, запустили на бывшем заводе VW в Калуге в режиме полного цикла со сваркой и окраской кузовов. Штамповки пока поставляют из Китая, но, скорее всего, переход на российский прокат — вопрос времени. В индустриальном парке «Грабцево» есть оставшаяся с фольксвагеновских времен инфраструктура для штамповки кузовных панелей, в частности, предприятие «Гестамп-Северсталь-Калуга». Это откроет еще больше возможностей по адаптации автомобиля к России, потому что пока, например, Tenet T4L хоть и имеет оцинковку кузовных панелей, но не полную (исключение — крыша и днище), что компенсируется погружением кузова в катафорезную ванну. Некоторые компании, типа GAC, в принципе видят в катафорезном грунте альтернативу оцинковке, но Tenet применяет оба метода, плюс скрытые и уязвимые к коррозии полости проходят дополнительную антикоррозийную обработку. Кстати, дилеры Xcite активно предлагали ее за дополнительную плату, здесь же «всё включено» уже с завода.

В Калуге перезапущен и моторный завод, ранее принадлежащий VW: здесь теперь выпускают моторы семейства Chery Acteco объемом 1,5, 1,6 и 2 литра Источник: пресс-служба «АГР Холдинг»

Что касается прочей локализации, то о ней представители компании говорят как о динамическом процессе: мол, пока мы разговариваем, число «обрусевших» компонентов растет. Но уровень локализации — это, по сути, внутренний вопрос для производителя, которому важно доказать Минпромторгу выполнение условий специального инвестиционного контракта и тем самым застолбить право на «утилизационный кешбэк». Для нас, потребителей, важнее не столько локализация, сколько адаптация машины под российские условия. Банальный пример: Xcite X-Cross 7 (по сути, та же модель) выпускался в России практически без подгонки под рынок, и специалисты рекомендовали сразу менять китайские силикатные антифризы на более популярные в России типы (G12 и выше), которые нельзя смешивать между собой. То же касалось масла в трансмиссии, то же касалось нанесения антикора. В этом смысле Tenet T4L — модель хоть и китайская, но перепроектированная с учетом российских требований.

Все Tenet T4L идут в комплекте с оплаченной на три года телематической системой. Она позволяет дистанционно запускать мотор, настраивать климатическую систему, проверять параметры автомобиля (запас топлива, давление в шинах), записываться на ТО и так далее. Эра колхозного автозапуска уходит в прошлое Источник: пресс-служба компании Tenet

Станет ли Tenet T4L бестселлером? Как будто да — и уже скоро. Этот автомобиль не является техническим вундеркиндом и представляет скорее смелый маркетинговый маневр. Его идея проста, но разумна: взять популярную модель, срезать полмиллиона с цены за счет локализации и предложить в адаптированном для России виде. Рецепт не нов, но после 2022 года проворачивать такие трюки стало сложнее, так что появление T4L — это во многом знаковое событие. Вероятно, именно такие машины и определят судьбу авторынка на ближайшие годы, как когда-то его «форматировали» под себя Focus и Logan.

Haval Jolion уже много лет удерживает лидерство по продажам среди иномарок, что объясняется в том числе умеренной ценой Источник: пресс-служба компании Haval / haval.ru/

Конкуренты, впрочем, у «Тенета» довольно сильные, и в первую очередь речь о Haval Jolion. У него есть упрощенная версия с механической трансмиссией, галогеновыми фарами, без камеры заднего вида и еще части оборудования ценой всего от 2,049 миллиона рублей. При этом к Tenet T4L ближе вторая комплектация, которая стоит от 2,449 миллиона, так что борьба будет напряженной. На стороне Haval — наличие полноприводных версий Jolion (от 2,6 миллиона), но в Tenet отвечают, что технических препятствий к установке 4WD на Tenet T4L нет, был бы спрос. А пока для нуждающихся в полном приводе Tenet предлагает модель T7, правда, в таких версиях она стоит от 2,94 миллиона рублей.

Belgee X50+ является апгрейдом модели X50, например, у него четырехцилиндровый мотор против трехцилиндрового у X50 и Geely Coolray первого поколения. По размеру модель сопоставима с Tenet T4 Источник: пресс-служба компании Belgee / belgee.ru/

Вторым серьезным конкурентом выглядит популярный Belgee X50+, белорусский родственник Geely Coolray, который компактнее «эльки», но по цене сопоставим — от 2,32 миллиона рублей. Климат-контроль у него уже в базовой версии, но привод также только передний, а по вместительности он всё же уступает T4L.

На фото Jaecoo J6, который после локализации на бывшем заводе GM в Петербурге получил бренд Jeland. Внешне модель похожа на более крупный Jaecoo/Jeland J7 Источник: Артем Краснов

Внутренним конкурентом для Tenet T4L станут модели Jeland (Jaecoo), сборку которых в Петербурге ведет тот же «АГР Холдинг». Так, Jeland J6 с тем же силовым агрегатом, что и Tenet T4L, стоит от 2,29 миллиона рублей, то есть почти идентично «Тенету». Автомобили соразмерны, хотя есть важный нюанс: Jeland J6 построен на базе модели, близкой к Tiggo 4, а увеличение длины относительно «четверки» достигнуто за счет иных бамперов. Меньший класс модели заметен по длине колесной базы: 2,61 против 2,65 метра у Tiggo T4L.

Lada Vesta в начальных версиях стоит от 1,5 миллиона рублей, но универсалы оказываются в опасной близости к китайским кроссоверам местной сборки Источник: Артем Краснов

Не забудем и про Lada Vesta, для которой появление очередного кроссовера ценой в районе 2 миллионов рублей — плохая новость, поскольку столь же просят за средние и топовые версии российской модели. Сравнимый по оснащению с Tenet T4L универсал Vesta SW Cross стоит 2,251 миллиона. На стороне «Весты» — наличие более доступных исполнений, хотя они будут уступать по оснащенности. С другой стороны, Vesta компактнее Tenet T4L, заметно уступает по динамике и комплектуется тем самым вариатором WLY, от которого Chery отказалась в силу его капризности. Короче, иномарки российской сборки стали новой проблемой для АВТОВАЗа, которую уже не решить повышением утильсбора.

Tenet T4L по итогам первых месяцев продаж попал в топ-10 российского рынка, но его амбиции явно выше: он наверняка поборется с Haval Jolion за статус самой популярной иномарки Источник: пресс-служба компании Tenet

Появление Tenet T4L — хорошая новость для авторынка в целом. Такие модели, как санитары леса, осложняют другим маркам повышение цен и меняют правила игры на авторынке, что уже заметно по нервозности того же АВТОВАЗа. «АГР Холдинг» — владелец заводов, на которых собирают Tenet и Jeland, действует расчетливо, и пока его проекты берут хороший старт. Например, Tenet сразу вышел на объемы продаж в 10 тысяч автомобилей в месяц, что близко к докризисным показателям калужского завода.

Tenet T4L, как и прочие модели китайского генезиса, предлагаются в кредит по льготным ставкам от 0,01%. Щедрая кредитная политика — еще один фактор, с помощью которого компании из КНР давят на АВТОВАЗ Источник: пресс-служба компании Tenet

Добавление в модельный ряд кентавра с головой (и ценой) «четвертки» и туловищем «семерки» должно усилить эти тенденции и подлить бензинчика в пламя конкуренции. Tenet T4L — не прорыв в смысле технологий и модель хорошо знакомая. Но бестселлеры и не нуждаются в чрезмерной новизне: Renault Logan был примитивен и прост, а Hyundai Creta была ничем не примечательна, кроме отличного чувства меры: всего понемногу, всего достаточно. Они стали хитами продаж не благодаря серебряной пуле, а потому что сумели предугадать потребности (и толщину кошелька) клиентов. По этому же пути шагает Tenet, и с появлением T4L его шансы повторить успех прежних столпов авторынка существенно окрепли.

Главное, чтобы правила игры опять не поменялись. И если не случится очередной ломки автопрома, машин с названием-палиндромом на улицах будет всё больше.

Tenet T7 — еще одна вариация Tiggo 7. В компании не боятся конкуренции с T4L: «семерка» чуть крупнее и лучше оснащена, кроме того, имеет полноприводные версии. Цена — от 2,735 миллиона Источник: пресс-служба «АГР Холдинг»

Возвращение в страну западных автобрендов стало совсем маловероятным после принятия Госдумой закона, осложняющего обратный выкуп предприятий. При этом автозаводы РФ постепенно выходят из летаргического сна, в который погрузились в 2022 году.