«Находился под этим стрессом»: Игорь Никитин рассказал о своем уходе из ярославского «Локомотива»

Игорь Никитин прокомментировал свой уход из «Локомотива» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Бывший главный тренер ярославской хоккейной команды «Локомотив» Игорь Никитин высказался о своем уходе. О том, что он оставляет этот пост, стало известно практически сразу после победы в финале плей-офф.

Теперь Игорь Никитин — главный тренер хоккеистов ЦСКА. Журналисты ТАСС в интервью с ним задали вопрос о том, готов ли Никитин к негативной реакции болельщиков «Локомотива» во время матчей ЦСКА в Ярославле.

«Я уже достаточно много испытал на себе и позитивной, и негативной реакции. Бог нам всем судья, я это решение принял, мне за него отвечать. Считаю, что мы своей работой в Ярославле заслужили право сделать выбор. Четыре года мы работали совершенно честно, со всей душой, поэтому нас в этом нельзя упрекнуть», — рассказал Игорь Никитин.

Ранее Никитин уже возглавлял ЦСКА. Так что к особенностям работы с командой главный тренер готов.

«Я прекрасно знал, куда иду, я уже здесь был, находился под этим стрессом», — передают журналисты ТАСС слова Игоря Никитина. — «Наоборот, я этот стресс постоянно ищу, мне это нравится. Для меня это и часть мотивации, которая дает мне движение».