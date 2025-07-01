«Находился под этим стрессом»: Игорь Никитин рассказал о своем уходе из ярославского «Локомотива»

Бывший главный тренер ярославской хоккейной команды «Локомотив» Игорь Никитин высказался о своем уходе. О том, что он оставляет этот пост, стало известно практически сразу после победы в финале плей-офф.
Теперь Игорь Никитин — главный тренер хоккеистов ЦСКА. Журналисты ТАСС в интервью с ним задали вопрос о том, готов ли Никитин к негативной реакции болельщиков «Локомотива» во время матчей ЦСКА в Ярославле.
«Я уже достаточно много испытал на себе и позитивной, и негативной реакции. Бог нам всем судья, я это решение принял, мне за него отвечать. Считаю, что мы своей работой в Ярославле заслужили право сделать выбор. Четыре года мы работали совершенно честно, со всей душой, поэтому нас в этом нельзя упрекнуть», — рассказал Игорь Никитин.
Ранее Никитин уже возглавлял ЦСКА. Так что к особенностям работы с командой главный тренер готов.
«Я прекрасно знал, куда иду, я уже здесь был, находился под этим стрессом», — передают журналисты ТАСС слова Игоря Никитина. — «Наоборот, я этот стресс постоянно ищу, мне это нравится. Для меня это и часть мотивации, которая дает мне движение».
Официально об уходе Игоря Никитина стало известно только 11 июня, хотя слухи начали ходить намного раньше. Позже хоккеисты «Локомотива» признались, что заранее знали об уходе главного тренера.
Игорь Никитин работал в ярославском клубе в качестве главного тренера четыре хоккейных сезона с 2021 года. В первый год совместной работы Никитина «Локомотив» занял 6-е место на Западе и 12-е — в плей-офф. Во второй — 3-е место на Западе, 5-е — в плей-офф. Третий — 3-е место на Западе, 2-е в плей-офф. Четвертый — 1-е место в финале плей-офф.