В центре Ярославля ввели карантин из-за котенка со смертельным вирусом. Подробности

В центре Ярославля нашли котенка с бешенством Источник: Александр Подопригора / 161.RU

В центре Ярославля пройдет бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства. В выходные, 15 и 16 августа, в нескольких дворах будет работать спецавто. Меры приняты из-за зараженного котенка. Пушистик скончался в доме на проспекте Ленина.

«Диагноз ставили посмертно. Со слов владельца, котенок забрался под капот авто. Он его достал, отвез к себе, куда-то в нежилое помещение. Котенок пал. Хозяин отвез его в лабораторию. Диагноз подтвердился», — рассказал источник 76.RU, знакомый с ситуацией.

Теперь в центре с 12 августа по 9 октября установлен карантин по бешенству. Речь идет о территории между улицами Менжинского (дома 1), Харитонова (домов 3- 13), Победы (домов 2- 22), Республиканской (домов 4/1 — 20/2), проспекта Октября (домов 38 — 58/1), проспекта Ленина (дома 2), Республиканского проезда (дом 1 — 31).

Вакцинацию будут проводить на территории, где выявили зараженного котенка.

Бешенство — это особо опасная вирусная инфекция, поражающая головной и спинной мозг и всегда заканчивающаяся летальным исходом. У зараженного развивается водобоязнь: из-за судорог и спазмов он не может сделать даже глоток воды. По мере развития болезни возникают приступы психомоторного возбуждения — пациент становится агрессивным. Смерть наступает в результате остановки сердца или паралича дыхательного центра.

Бесплатная вакцинация животных от бешенства в Ярославле

Суббота, 15 августа:

улица Зои Космодемьянской, 10А (парковка администрации Ярославского района) — с 10:00 до 12:00;

проспект Ленина, 14А (парковка у МФЦ «Мои документы») — с 12:10 до 14:10;

Республиканский проезд, вблизи домов 5 и 9 — с 14:20 до 16:20.

Воскресенье, 16 августа:

парковка вблизи проспекта Октября, 40Б — с 10:00 до 12:00;

двор дома улица Республиканская, 6Б — с 12:10 до 14:10;

двор дома проспект Ленина, 15 — с 14:20 до 16:20.

Вакцинировать животных будут российским препаратом «Рабикан». Прививки поставят специалисты ГБУ ЯО «Центр ветеринарии».

Мероприятие будет проводиться с использование специального автомобиля ГАЗель, государственный номер В154МО76.

В Центре напомнили, что при себе необходимо иметь ветеринарный паспорт (если есть) и средства для фиксации животного (поводок, намордник для собак, переноску для кошек). В случае отсутствия паспорта у животного, ветеринарные специалисты могут его оформить.

«Чтобы защитить жизнь ваших питомцев, необходимо в кратчайшие сроки провести профилактическую вакцинацию. Иммунитет формируется уже через 14-21 день после прививки и надежно защищает животное на срок до одного года», — уточнили специалисты.