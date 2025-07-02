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Спорт Прикоснулся к кубку и ушел за Никитиным: ярославский «Локомотив» покинул еще один тренер

Прикоснулся к кубку и ушел за Никитиным: ярославский «Локомотив» покинул еще один тренер

Нападающие остались без наставника

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2 комментария
Из «Локомотива» ушел тренер нападающих | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИз «Локомотива» ушел тренер нападающих | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Из «Локомотива» ушел тренер нападающих

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

2 июля ярославский «Локомотив» покинул еще один тренер, в этот раз речь идет про наставника нападающих Антона Курьянова. Он заключил контракт с хоккейный клубом ЦСКА.

«Антон Курьянов присоединился к тренерскому штабу ЦСКА. 42-летний специалист подписал контракт сроком на пять лет.», — сообщили в пресс-службе ЦСКА.

Ранее в московский клуб также перешли бывший главный тренер железнодорожников Игорь Никитин и его команда — Рашит Давыдов, а также Дмитрий Юшкевич и Дмитрий Пирожков. В Ярославле же остались лишь два специалиста — Дмитрий Красоткин и Вячеслав Гусов.

Курьянов вошел в тренерский штаб «Локомотвиа» 9 декабря 2024 года. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Гагарина по итогам сезона 24/26.

До ярославской команды тренер работал с омским «Авангардом». Как и Игорь Никитин, Курьянов является воспитанником школы Усть-Каменогорского «Торпедо».

Ранее Игорь Никитин высказался о своем уходе. Как оказалось, ему нравится работать в стрессе.

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Хоккей Тренер ХК Локомотив ХК ЦСКА Команда
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Комментарии
2
Гость
1 час
новость так новость)
Гость
1 минута
не будем по нему горевать!
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