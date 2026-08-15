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Дороги и транспорт «Мчим 260–270 км/ч»: мототаксист придумал, как заработать, катая стройных девушек на байке. Видео

«Мчим 260–270 км/ч»: мототаксист придумал, как заработать, катая стройных девушек на байке. Видео

Ради новых впечатлений пассажирки рискуют жизнью

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Всё о новом виде такси в Екатеринбурге — в нашем видео

Источник:

Кирилл Кушнов / E1.RU

Пока одни вызывают себе обычное такси, другие пересаживаются на спортбайки. В Екатеринбурге появился мототаксист, который за тысячу рублей в час готов домчать пассажиров по делам или устроить им выплеск адреналина.

Такую услугу придумал 33-летний Владимир Искра. Он признаётся, что изначально покупал мотоцикл для романтических поездок с девушкой, но после расставания решил превратить дорогое хобби в подработку. Разместил объявление — и уже через неделю получил первых клиентов. Причем, вопреки ожиданиям, чаще всего ему пишут не студентки, а женщины с детьми, которые давно мечтали прокатиться на байке.

«В основном у меня маршрут по городу. Мы три-четыре светофора проезжаем. Если я чувствую, что она всё правильно выполняет по инструктажу, слушает меня, прижалась, то мы выезжаем на Россельбан и мчим до аэропорта. Туда — 160–170 км/ч, а обратно уже 260–270 км/ч», — рассказывает гонщик.

Автоэксперт Дмитрий Ларионов предупреждает: такие поездки могут подпадать под статью 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В случае аварии пассажиры рискуют здоровьем и жизнью, а самому водителю, помимо штрафов за превышение скорости, грозит уголовная ответственность.

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Полина Краснопевцева
корреспондент
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Комментарии
1
Гость
3 минуты
За пропаганду самоубийств на этот сайте его хозяев привлечь к уголовной ответственности.
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