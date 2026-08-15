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Происшествия 62-летняя женщина погибла в пожаре в Ярославской области: что известно о происшествии

62-летняя женщина погибла в пожаре в Ярославской области: что известно о происшествии

Огонь вспыхнул в частном доме

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В пожаре в Ярославской области погибла женщина | Источник: СУ СК России по Ярославской области / MaxВ пожаре в Ярославской области погибла женщина | Источник: СУ СК России по Ярославской области / Max

В пожаре в Ярославской области погибла женщина

Источник:

СУ СК России по Ярославской области / Max

Поздним вечером 14 августа в Ярославской области случился страшный пожар. Огонь вспыхнул в 21:12 в доме № 35 в селе Прозорово Брейтовского округа. Потушить пламя удалось ночью 15 августа в 02:10. На место выезжали шесть спасателей и две спецмашины.

В МЧС Ярославской области сообщили, что дом сгорел. Также уничтожен двор площадью 178 квадратных метров и хозпостройка площадью 28 квадратных метров.

«Есть пострадавшие», — добавили в ведомстве.

От дома остались только бревна | Источник: СУ СК России по Ярославской области / MaxОт дома остались только бревна | Источник: СУ СК России по Ярославской области / Max

От дома остались только бревна

Источник:

СУ СК России по Ярославской области / Max

Позже стало известно, что в пожаре погибла 62-летняя женщина. В СУ СК России по Ярославской области организовали процессуальную проверку.

Процессуальная проверка — это этап в уголовном судопроизводстве, на котором уполномоченные органы проверяют поступившее сообщение.

«По факту произошедшего Угличским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка. В качестве наиболее вероятной причины возникновения пожара рассматривается аварийный режим работы электросети», — сообщили в Следственном комитете 15 августа.

Последствия пожара в селе Прозорово | Источник: СУ СК России по Ярославской области / MaxПоследствия пожара в селе Прозорово | Источник: СУ СК России по Ярославской области / Max

Последствия пожара в селе Прозорово

Источник:

СУ СК России по Ярославской области / Max

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Пока следователи проверяют местность, назначена пожарно-техническая экспертиза.

Напомним, 11 августа случился пожар на улице Школьной в деревне Багряники Первомайского района. 72-летняя женщина погибла, также пострадала 53-летняя женщина.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Пожар Погибшая женщина Следственный комитет МЧС
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Комментарии
4
Гость
7 минут
В 9 час вечера,она что немогла выпругнуть в окно покинуть дом,это же не ночью соучилось,когда человек спит
Гость
54 минуты
Очень-очень соболезную семье! Если это действительно электросеть, то им выплатят компенсацию большую. Но это конечно не заменит утрату
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Гость
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