«Слышишь сирены, а тебе некуда бежать». Каково сейчас жить и отдыхать в Анапе — рассказывают местные и туристы

Не успела Анапа пережить одно бедствие, за ним почти сразу пришло другое Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Как только в Анапе открыли пляжи после разлива мазута в Черном море, город начал отражать атаки беспилотников, и теперь туристы загорают на фоне воющих сирен. Что сейчас происходит на курорте, как там обстоят дела с бензином и стоит ли туда ехать в 2026 году — MSK1.RU спросил у местных и отдыхающих.

«Стало намного дороже»

Марину можно назвать туристкой с «привилегией»: она приезжает в Анапу всего раз в год, но у ее семьи здесь есть своя квартира. Правда, в этот раз добираться на курорт пришлось не на машине, а на поезде.

«В Анапе бензин появляется с " переменным успехом " — то он есть, то его нет. Очереди просто безумные, хочется провести отпуск с родными на пляже, а не в автомобиле», — поделилась женщина.

Очередь на одну из заправок в Анапе Источник: MSK1.RU

4 билета в купейный вагон из Брянска в Анапу и обратно обошлись почти в 77 тысяч рублей.

«В поезде в ту сторону работал кондиционер, само купе и постельное белье были чистыми. Есть одна розетка. Правда, туалеты работали с перебоями», — делится туристка.

На обратном пути, по словам Марины, вагон был грязнее и немного старее — на простынях были пятна, а ночью проводник уснул и не включил кондиционер.

«Духота ушла только после того, как пассажиры его разбудили», — рассказала Марина.

Купе на всю семью из приграничья в Анапу и обратно обойдется в 77 тысяч рублей Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU Сами вагоны оказались весьма неплохими Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

По сравнению с предыдущим «мазутным» годом отдыхающих в Анапе стало больше, но пару мест под солнцем найти можно: «В 2025-м я обалдела и кайфовала, никого не было. Несколько лет назад там вообще было не протолкнуться между людьми. Сейчас относительно свободненько».

Глобально, по словам Марины, в городе ничего не поменялось — новые жилые комплексы строят, парки и места для прогулок облагораживают. Одной из вещей, которая сразу бросилась в глаза и карманы, стал быстро опустошающийся кошелек. Цены собеседница MSK1.RU назвала бешеными.

«Стало намного дороже. Если год назад мы могли втроем посидеть в кафе и заплатить 5–6 тысяч, то в этот раз мы, фактически ничего не съев, отдали 11. Я не впечатлилась блюдами, хотя раньше мы в том заведении бывали, — посетовала туристка. — Еще появились сирены — их страшновато слышать. Особенно когда ты находишься на улице. Тебе некуда деться, некуда бежать. В остальном тихо, ничего прямо над городом не сбивают».

На центральным пляже Марина давно не купается — море там «зацветает» и неприятно пахнет. Еще туда якобы завезли карьерный песок, который по консистенции похож на глину, а не на привычный пляжный.

На берегу центрального пляжа Анапы можно найти «заросли» Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU А вода в нем грязная Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

«Мы с семьей были на " Высоком берегу " и ездили несколько раз в Большой Утриш — оба каменные. Ни на одном, ни на втором я мазута не видела. Всё чисто и аккуратненько. В предпоследний день отдыха была вода не особо теплая и плавали маленькие медузки. Но для нас это не помеха».

«Кто приехал отдыхать — всё равно будет это делать»

Местная жительница Галина рассказала MSK1.RU, что в последнее время в Анапе постоянно звучат сирены.

«Две ночи подряд были непрерывные хлопки. Скорее всего, дроны летят в сторону Новороссийска и Геленджика, их сбивают. Люди обращают внимание на сирены и с тревожностью относятся к этому», — рассказала Галина.

Только куда прятаться? Все подвалы заняты коммерческими помещениями. Укрыться негде. Галина жительница Анапы

Наплыва туристов, по словам собеседницы, нет — в центре даже вечером можно найти пустые кафе. При этом потоки машин большие: «Редко где-то в парке сидят люди. Есть развлечения, музыка играет, какие-то аттракционы, всё работает».

Если любите комфорт, будьте готовы отдать 500 рублей за шезлонг Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU Во время сирен, говорят местные, люди стараются уходить с пляжей Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

«Люди, конечно, взволнованы. Но кто приехал отдыхать — всё равно будет это делать. На пляже в первые минуты воя сирен все смотрят друг на друга с недоумением и потом пытаются уходить, особенно после случая в Геленджике».

3 августа на пляж в селе Архипо-Осиповка упал беспилотник. В результате удара пострадали 47 человек, 7 человек погибли, в их числе трое детей. По словам очевидцев, через 10 минут туристы вновь купались в море — подробности читайте в репортаже с места трагедии.

От мазута, разлившегося в Черном море чуть больше года назад, практически ничего не осталось. Хотя еще весной, говорит Галина, на пляжах можно было заметить черные капли: «Мы только начали купаться, и я увидела эту пленку». Сейчас же нет даже запаха.

Изменились и цены — раньше около пляжей можно было взять чебурек за 100–150 рублей, сейчас же 1 штука стоит в 2 раза больше. Подобная ситуация обстоит и с мороженым.

Килограмм кукурузы — 50 рублей Источник: Галина для MSK1.RU А вот полкило ягод обойдется в 300 рублей Источник: Галина для MSK1.RU

«Мы как пенсионеры даже не рассматриваем вариант посидеть где-то в кафе. Может быть, один раз можно себе позволить, если кто-то приезжает в гости. Дорого даже по сравнению с прошлым годом», — посетовала местная в разговоре с MSK1.RU.

Зато в сезон фрукты в Анапе недорогие, если ими торгуют не «перекупщики». На центральный рынок женщина не ходит — дешевле всего в тех, что находятся на окраинах и скрыты от глаз туристов.

Полный пакет персиков за 185 рублей Источник: Галина для MSK1.RU Выбор из овощей больше: например, 1 килограмм томатов — 200 рублей Источник: Галина для MSK1.RU

«Начиная с прошлой субботы мы не могли по всему городу найти бензин. Думали, что это связано с выходными. Потерпели до понедельника — но топлива всё так же не было практически нигде».

Когда же горючее появляется — к нему сразу выстраиваются очереди. В среднем, по наблюдениям Галины, стоять придется от получаса и больше. Стоимость приемлемая: за литр 92-го придется заплатить 74 рубля. Заправляют без ограничений.

Не на всех заправках Анапы есть бензин Источник: Галина для MSK1.RU А вот там, где топливо в наличии, — очереди Источник: Галина для MSK1.RU

«Интернет работает даже лучше, чем раньше. У нас могли быть перебои с отправкой денег через онлайн-банк, но сейчас всё нормально, — поделилась Галина. — Связь может заикаться и прерываться, но в целом дозвониться можно».

Тем не менее туристический сезон продолжается — люди едут в основном на поездах. Среди приезжающих стало больше пенсионеров, чем молодежи: «На пляже гораздо меньше родителей с детьми. Зато пожилые, которые обычно были в сентябре, сейчас гуляют».

Сколько стоит съездить и пожить на курорте?

Цены на плацкарт из Москвы в Анапу стартуют от 3,8 тысячи и заканчиваются 8,6 тысячи рублей за человека. Свободных мест достаточно много — иногда даже больше сотни на весь поезд.

Самый дешевый плацкарт выезжает с Киевского вокзала в полдесятого Источник: скриншот из приложения РЖД

Стоимость одного билета в купе начинается от 4,1 тысячи и дотягивает до 14 тысяч рублей. Подобных мест тоже хватает с избытком — 150–250 в некоторых составах.

В некоторых поездах купе стоит дешевле плацкарта Источник: скриншот из приложения РЖД

Для ценителей личных границ и уединения в СВ цены растягиваются от 19,5 до 28,5 тысячи рублей. Таких билетов гораздо меньше, и есть они не в каждом поезде, тем не менее на ближайшие даты они всё еще в продаже.

Цена ни рыба ни мясо — 25,5 тысячи рублей Источник: скриншот из приложения РЖД

В среднем путь занимает примерно полтора дня с остановками в больших городах — например в Воронеже и Ростове-на-Дону.

Есть вариант и побыстрее — автобусы, на которых можно добраться до Анапы за 20–21 час. Самые дешевые места можно ухватить за 6–7 тысяч рублей.

Автобусы, судя по количеству мест, большие Источник: unitiki.com

Куда больше денег берут индивидуальные предприниматели. Вероятно, это тоже переплата за комфорт: мест мало — может, и поездка пройдет в удобном микроавтобусе? Отдать придется в любом случае от 13,5 до 19,6 тысячи рублей.

Вероятно, в Анапу вы поедете в микроавтобусе Источник: unitiki.com

Сутки в самом дешевом двухместном номере в трехзвездочном отеле прямо у моря обойдутся чуть больше чем в 4 тысячи рублей. Как указала гостиница на сайте бронирований, в стоимость включен завтрак, а в самом номере есть собственный кондиционер.

Двухместный номер находится на крыше и всего в 150 метрах от пляжа Источник: сайт для бронирования отелей

Если же вы не против немного прогуляться до пляжа, жилье в центре обойдется еще дешевле — 3,5 тысячи. Правда, питание в эту цену не входит, зато есть сейф и балкон (ну и, конечно, кондиционер).

Номер в центре с выходом на балкон обойдется в 3,5 тысячи Источник: сайт для бронирования отелей

Читайте также репортаж из Геленджика, где в разгар курортного сезона по несколько раз на дню предупреждают сразу о трех угрозах — беспилотной, ракетной и безэкипажной. Тем не менее отдыхающие не воспринимают это как угрозу.