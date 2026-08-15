«Он меня снёс»: в Ярославле водитель скрылся после тройного ДТП с мотоциклом — видео

В Ярославле разыскивают водителя после тройного ДТП с мотоциклом Источник: Анастасия Чехова

В Ярославле мотоциклистка Анастасия Чехова пытается разыскать водителя иномарки «Вортекс», который стал участником тройного ДТП. Авария произошла 6 августа на перекрёстке улиц Гагарина и Рыкачева в Красноперекопском районе.

Анастасия уверена, что водитель наехал на нее специально. Она рассказала 76.RU свою версию событий.

«Я спокойно ехала по прямой по правилам, никому не мешала, нигде не гнала. И в моменте пересечения перекрёстка водитель, который находился в соседнем классе движения, а точнее, был правее, чем я, резко начал поворачивать налево и, соответственно, снёс меня. То есть, он якобы меня не заметил», — рассказала мотоциклистка.

Мотоцикл оказался разбит Источник: Анастасия Чехова

По словам девушки, сразу после ДТП мужчина вышел из машины и начал спрашивать, как Анастасия оплатит ущерб за разбитое авто.

«Я была в шоке, потому что вообще не поняла, как все произошло. В итоге весь перекрёсток показал регистраторы, и было понятно, что моей вины там нет. А после просмотра и моей видеокамеры на мотоцикле, было видно, что водитель на машине целенаправленно, когда увидел меня, взял и сбил», — рассказала Анастасия.

По словам девушки, когда водителя начали убеждать, что вина за ДТП лежит на нем, он быстро уехал.

«Этот мужик очень быстро начал собираться уехал, но уезжал он с дымящейся машиной, она у него не ехала, и он просто пропал. А я в этот момент была без вины с разбитым мотоциклом. Обидно то, что я ничего не сделала ему», — рассказала Анастасия.

Момент ДТП и последствия аварии Источник: Анастасия Чехова

Разбитый мотоцикл отлетел в учебное авто, а потому по официальным данным участников ДТП трое: мотоцикл «Кавасаки», автомобили «Лада» и «Вортекс»

«Сведений о возможных пострадавших нет», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

«Он в таком виде „пожил“ неделю»

Как объяснила Анастасия, в больницу после аварии она не ходила.

«Но чисто внешне я тигр, у меня точно такой же окрас на коже, ушибы, шишки. Это всё пройдёт, поэтому не за что переживать. Пока что я всего лишь могу ждать расследования, по его итогам уже могу что-то начинать делать», — рассказала девушка.

«Кавасаки» Анастасия восстанавливает своими силами. Страховки у нее не было, так как, по словам девушки, она не могла себе ее позволить.

«Я не перестану говорить: самое обидное, что он в таком виде „пожил“ неделю, я до этого первый раз в жизни его „хамелеоном“ красила. Не прошло и двух недель, и я снова по кусочкам собираю», — рассказала мотоциклистка.

Анастасия сама собирает разбитый мотоцикл Источник: Анастасия Чехова

Сейчас главное желание девушки — лично встретиться с водителем иномарки, уехавшим с места аварии.

«А вообще этот „мужчина“, я думаю, за столько времени мог бы уже наконец объявиться, и хотя бы извиниться. Он машину свою спрятал, сам нигде не показывается. Ну разве это смело? Искренне не хочется усугублять для него ситуацию, ведь ошибиться может каждый, а вот признать свою ошибку — это уже не каждому дано», — рассказала Анастасия.

Сейчас правоохранители устанавливают личность водителя «Вортекса». Уже после этого станет понятно, какими последствиями ему грозит случившееся.