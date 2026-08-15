«Он меня снёс»: в Ярославле водитель скрылся после тройного ДТП с мотоциклом — видео

В Ярославле мотоциклистка Анастасия Чехова пытается разыскать водителя иномарки «Вортекс», который стал участником тройного ДТП. Авария произошла 6 августа на перекрёстке улиц Гагарина и Рыкачева в Красноперекопском районе.
Анастасия уверена, что водитель наехал на нее специально. Она рассказала 76.RU свою версию событий.
«Я спокойно ехала по прямой по правилам, никому не мешала, нигде не гнала. И в моменте пересечения перекрёстка водитель, который находился в соседнем классе движения, а точнее, был правее, чем я, резко начал поворачивать налево и, соответственно, снёс меня. То есть, он якобы меня не заметил», — рассказала мотоциклистка.
По словам девушки, сразу после ДТП мужчина вышел из машины и начал спрашивать, как Анастасия оплатит ущерб за разбитое авто.
«Я была в шоке, потому что вообще не поняла, как все произошло. В итоге весь перекрёсток показал регистраторы, и было понятно, что моей вины там нет. А после просмотра и моей видеокамеры на мотоцикле, было видно, что водитель на машине целенаправленно, когда увидел меня, взял и сбил», — рассказала Анастасия.
По словам девушки, когда водителя начали убеждать, что вина за ДТП лежит на нем, он быстро уехал.
«Этот мужик очень быстро начал собираться уехал, но уезжал он с дымящейся машиной, она у него не ехала, и он просто пропал. А я в этот момент была без вины с разбитым мотоциклом. Обидно то, что я ничего не сделала ему», — рассказала Анастасия.
Разбитый мотоцикл отлетел в учебное авто, а потому по официальным данным участников ДТП трое: мотоцикл «Кавасаки», автомобили «Лада» и «Вортекс»
«Сведений о возможных пострадавших нет», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.
«Он в таком виде „пожил“ неделю»
Как объяснила Анастасия, в больницу после аварии она не ходила.
«Но чисто внешне я тигр, у меня точно такой же окрас на коже, ушибы, шишки. Это всё пройдёт, поэтому не за что переживать. Пока что я всего лишь могу ждать расследования, по его итогам уже могу что-то начинать делать», — рассказала девушка.
«Кавасаки» Анастасия восстанавливает своими силами. Страховки у нее не было, так как, по словам девушки, она не могла себе ее позволить.
«Я не перестану говорить: самое обидное, что он в таком виде „пожил“ неделю, я до этого первый раз в жизни его „хамелеоном“ красила. Не прошло и двух недель, и я снова по кусочкам собираю», — рассказала мотоциклистка.
Сейчас главное желание девушки — лично встретиться с водителем иномарки, уехавшим с места аварии.
«А вообще этот „мужчина“, я думаю, за столько времени мог бы уже наконец объявиться, и хотя бы извиниться. Он машину свою спрятал, сам нигде не показывается. Ну разве это смело? Искренне не хочется усугублять для него ситуацию, ведь ошибиться может каждый, а вот признать свою ошибку — это уже не каждому дано», — рассказала Анастасия.
Сейчас правоохранители устанавливают личность водителя «Вортекса». Уже после этого станет понятно, какими последствиями ему грозит случившееся.
По данным сайта «КонсультантПлюс» оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния, наказывается лишением водительских прав на срок от года до полутора лет. Или до 15 суток административного ареста.