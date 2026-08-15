Военные мундиры, крокодиловая кожа и огромные плечи: что будет в моде осенью 2026 — показываем горячие тренды

Подробнее о новых осенних трендах — в материале Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Осенняя мода дает больше свободы для самовыражения: жару сменяют прохладные дни, а вместе с ними — многослойность, структурная верхняя одежда и дерзкая обувь вместо легких вьетнамок. Чем не повод обновить гардероб?

Модные дома уже представили новые коллекции, в которых адаптировали главные тренды сезона. Корреспондент NGS55.RU Анна Иванина изучила, какие образы предлагают кутюрье и дизайнеры на осень, и рассказывает, что стоит добавить в гардероб и на что обратить внимание.

Пайетки, блестки, провокация

Такие образы подойдут для вечера Источник: wwd.com

Осенью 2026 года пайетки снова возвращаются в моду. Модный дом Gucci представил показ в эстетике succubus chick — с гламурными, провокационными и немного дерзкими образами — с участием мировых знаменитостей. Закрывала шоу легендарная супермодель Кейт Мосс. Она появилась на подиуме в черном блестящем платье, которое только кажется закрытым. На самом деле у него полностью открытая спина, а вырез настолько глубокий, что из-под него выглядывает нижнее белье.

В Schiaparelli решили, что сверкать должен не весь образ. Дизайнеры сочетали темно-оранжевый топ с черной юбкой, расшитой пайетками. При этом главным акцентом стали золотые блестки на талии.

Не остался в стороне и Balenciaga. Дизайнеры представили сложное асимметричное черное платье с пайетками, которое красиво струится во время движения. Образ дополнили длинные черные перчатки и босоножки в тон.

По фигуре

Обтягивающие силуэты особенно популярны Источник: wwd.com, maison-alaia.com

В 2026 году модные инфлюенсеры постепенно уходят от оверсайза в сторону более приталенных моделей. Снова возвращаются вещи силуэта слим-фит — они аккуратно подчеркивают фигуру и достоинства внешности.

Один из самых очевидных примеров — Givenchy. Модель вышла в комбинезоне кораллового оттенка с вырезами по бокам. Образ дополнили черные босоножки, шляпа и колье, а ярким контрастным акцентом стала белая сумка.

Облегающими могут быть и костюмы. Двойка от Alexander McQueen из жакета и трендовых бриджей с цветочным принтом также отсылает к эстетике слим-фит. Такой вариант подойдет для деловой встречи или выхода в свет.

Alaïa показывает более простой вариант — серое платье-майку смелой длины. Здесь есть место для экспериментов: такую модель легко сочетать с разными аксессуарами и добавлять яркие акценты. Да и найти такую вещь можно практически в любом магазине, поэтому повторить образ с подиума будет легко.

Мундир

Один из самых актуальных трендов сезона Источник: wwd.com, gb.balmain.com

Если классические пальто и бомберы уже надоели, обратите внимание на куртки в стиле военных мундиров.

У Khaite получился один из самых удачных вариантов: строгая черная кожаная куртка с идеальной посадкой. Широкие плечи добавляют образу характера, а укороченный приталенный силуэт красиво подчеркивает фигуру. А с такими длинными рукавами в ветреную погоду точно не замерзнете.

Balmain показали, как могла бы выглядеть форма самого стильного полицейского. Золотая фурнитура сразу добавляет вещи статусности, а в сочетании с женственным силуэтом создает дерзкий и уверенный образ. Обратите внимание, как эффектно смотрится тотал-блэк: прямые брюки, остроносая обувь, перчатки и сумка делают комплект собранным и очень «дорогим».

Schiaparelli представили не верхнюю одежду, а пиджак в военном стиле. С объемными вещами стоит быть осторожнее: оверсайз может визуально изменить пропорции. Если у вас выраженные бедра, лучше присмотреться к более приталенным вариантам вроде первых двух моделей.

Код красный

Красный — тренд сезона Источник: wwd.com

Красный цвет станет одним из самых запоминающихся трендов сезона. В этом оттенке может быть что угодно: от эффектного пальто до небольшой детали вроде брелока на сумке.

Красный кожаный плащ у Givenchy — отличный пример тренда. Главной деталью стал необычный воротник с узлом. В тон плащу дизайнеры добавили сумку, а разбавили яркий образ перчатками с леопардовым принтом, крупными серьгами и сапогами.

Благородный темно-красный оттенок Boss представил в кожаном однобортном пальто. Классический силуэт всегда остается выигрышным независимо от смены трендов. Длина ниже колена делает модель универсальной. Стилисты дополнили образ белой рубашкой, коричневыми брюками, а также черными сумкой и сапогами.

Тотал-рэд на модели Алекс Консани на показе Balenciaga. Дизайнеры собрали образ из кожаного бомбера со спущенной линией плеча и юбки-футляра с замком спереди. Обратите внимание: здесь снова работает сочетание красного с черным — его используют в обуви и аксессуарах, чтобы сделать яркий образ сбалансированным.

Крокодил

Крокодил добавит роскоши в образе Источник: wwd.com, maison-alaia.com

Внимание дизайнеров привлекла не только гладкая кожа, но и тиснение под крокодила. Такая фактура делает даже лаконичные вещи более выразительными.

Khaite предлагает сразу несколько вариантов. Юбка макси с высокой посадкой легко впишется как в вечерний гардероб, так и в повседневные образы. В той же коллекции появилась и куртка с имитацией крокодиловой кожи. Носить их можно и по отдельности, и вместе.

У Alaïa похожий прием использовали в пальто глубокого шоколадного оттенка. За счет насыщенного цвета и фактуры образ выглядит благородно и не требует дополнительных деталей.

Плечи — во!

Плечи с каждым годом становятся шире Источник: wwd.com

В этом сезоне плечи становятся еще массивнее, иногда выходя далеко за рамки привычных пропорций.

Самые смелые эксперименты показали в Louis Vuitton. Здесь и бежевое пальто-бурка с огромными заостренными плечами, в котором легко почувствовать себя то ли вампиром из старого фильма, то ли героем футуристической саги. Руки при этом модель даже не показывает — настолько необычно скроена вещь.

Тут и платье с гигантским воротником, будто вдохновленное средневековыми нарядами. А также клетчатый жакет с нарочито квадратными рукавами, который специально утрирует тренд на широкие плечи.

Ирония дизайнеров считывается сразу. Вряд ли такие вещи массово появятся на улицах, но посмотреть, как далеко мода готова зайти в экспериментах с силуэтом, точно любопытно.

Лосины — не только в спортзал

Один элемент — три стилизации Источник: wwd.com

Спорт-шик тоже возвращается на подиумы, а вместе с ним и лосины. Да, теперь их снова предлагают носить в повседневной жизни.

Diesel сочетает их с кроп-топом, лодочками и объемной сумкой. Создается впечатление, будто девушка только что вышла с тренировки. Bottega Veneta предлагает совсем другое прочтение. Здесь лосины соседствуют с объемным пиджаком и классической рубашкой. Главный акцент — балетки с шипами, а завершают образ шапка и вместительная сумка. Получилось просто, но не скучно.

Свой вариант представили и в Balenciaga: худи без рукавов, лосины и массивные ботинки. Неожиданными деталями стали длинные кожаные перчатки и сумка-мешок, которые делают спортивную базу гораздо смелее.

Бархат

Особенно удачно смотрится золотой костюм Источник: wwd.com

Бархат неожиданно ворвался в число главных трендов осеннего сезона-2026. Причем дизайнеры предлагают носить его не только вечером. Diesel, например, представил костюм — рубашка и юбка с имитацией денима, выполненные из синего бархата.

Givenchy сделал ставку на минимализм. Приталенное черное бархатное платье с высоким разрезом от бедра доказывает, что иногда одной вещи достаточно, чтобы собрать весь образ. Отличный вариант для теплого осеннего вечера.

Boss будто возвращает нас в эстетику 80-х. Золотистый бархатный костюм из жакета и юбки дизайнеры дополнили черной рубашкой, высокими сапогами и перчатками. В итоге получился строгий деловой образ с винтажным настроением.

Огромные шубы

Чем больше шуба — тем лучше Источник: wwd.com

Когда остальная одежда постепенно становится приталенной, с шубами — всё наоборот. Здесь действует простое правило: чем объемнее, тем лучше.

Bottega Veneta представил пеструю яркую шубу, которая буквально перетягивает на себя всё внимание. Она настолько объемная, что остальные детали образа почти теряются на ее фоне. Поддерживают настроение лишь красные акценты — обувь и головной убор.

А вот вариант от Gucci выглядит куда более жизнеспособным. Укороченную объемную шубу вполне можно найти в масс-маркете или винтажных магазинах. Дизайнеры сочетали ее с цветочной юбкой, черными колготками, лодочками и небольшим клатчем.

Еще дальше с объемом пошли в Givenchy. Серая пушистая шуба с оранжевыми пятнами, напоминающими леопардовый принт, настолько большая, что почти скрывает лицо модели. Повторять такие образы один в один мы, конечно, не предлагаем, но главный посыл тренда очевиден.

Меховые акценты

Можно ограничиться и акцентами Источник: wwd.com

Если огромные шубы — не ваша история, не спешите совсем отказываться от меха. В этом сезоне дизайнеры предлагают ограничиться деталями. В Schiaparelli показали длинный плащ с массивной меховой отделкой на воротнике и рукавах. Создается впечатление, будто поверх классического тренча набросили волчью шкуру.

В Gucci — меховая накидка поверх классической рубашки. Тренд на объем и мех поддержали и Saint Laurent. Модель буквально утопает в объемном пуховике, а гигантский меховой воротник становится главным элементом образа.