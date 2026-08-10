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Экология «Такого в жизни еще не видела»: жители Ярославской области сняли на видео массовый мор рыбы

«Такого в жизни еще не видела»: жители Ярославской области сняли на видео массовый мор рыбы

Местные жалуются на тухлый запах

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В деревне Волково произошел мор рыбы | Источник: Это случилось в Рыбинске / Vk.comВ деревне Волково произошел мор рыбы | Источник: Это случилось в Рыбинске / Vk.com

В деревне Волково произошел мор рыбы

Источник:

Это случилось в Рыбинске / Vk.com

Жители Рыбинского района Ярославской области забили тревогу из-за массовой гибели рыбы. Сотни тушек заметили на поверхности небольшой речушки Волготня в деревне Волково — в 20 километрах от Рыбинска. Видео последствий быстро завирусилось в соцсетях.

«Что такое надо было сбросить в реку, чтобы вся рыба всплыла? Возможно, кто-то слил канализацию? Что ж произошло?» — задалась вопросом одна местная жительница Яна.

Девушка рассказала редакции 76.RU, что проблему заметили еще в субботу, 8 августа. По берегу разносится сильный запах тухлой рыбы.

Река Волготня впадает в реку Шексна, которая, в свою очередь, впадает в Рыбинское водохранилище.

Очевидцы записали массовый мор рыбы в Рыбинском районе на видео

Источник:

Это случилось в Рыбинске / Vk.com

«Запах стоит тухлой рыбы. Сын каждый день проводит на реке, рыбачит. Пришел в субботу весь расстроенный, сказал, что рыба в Волковском вся сдохла, всплыла, чуть не плакал», — рассказала Яна.

Девушка подчеркнула, что подобного на Волготне ранее не видела.

«Такого я не видела в своей жизни. <…> Может быть осадки, а еще есть предположение, что слили канализацию, там по ручью везде дома жилые. Там и бор Волковский гости вырубают постоянно, — продолжила Яна. — Делают биотуалеты на берегу, в дожди всё стекает в реку. Там что творится, никто об этом не говорит».

Воду трудно разглядеть под кучей рыбы | Источник: Это случилось в Рыбинске / Vk.comВоду трудно разглядеть под кучей рыбы | Источник: Это случилось в Рыбинске / Vk.com

Воду трудно разглядеть под кучей рыбы

Источник:

Это случилось в Рыбинске / Vk.com

После публикаций в соцсетях на проблему отреагировали в региональном Министерстве лесного хозяйства и природопользования. На место для взятия проб воды на анализ отправят специалистов.

«Информация также направлена в отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Ярославской и Вологодской областям Московско-Окского территориального управления Росрыболовства для принятия мер реагирования и установления причин произошедшего», — прокомментировали в министерстве.

По деревне стоит запах тухлой рыбы | Источник: Это случилось в Рыбинске / Vk.comПо деревне стоит запах тухлой рыбы | Источник: Это случилось в Рыбинске / Vk.com

По деревне стоит запах тухлой рыбы

Источник:

Это случилось в Рыбинске / Vk.com

Как стало известно 76.RU, 14 августа на место прибудет ведущий научный сотрудник лаборатории экологии рыб Института биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина РАН Игорь Столбунов. В беседе с 76.RU он уточнил, пока строить гипотезы о причинах массового мора рано, для этого нужно взять пробы воды.

«Мы, по крайней мере, сделаем замеры кислорода. Потом уже „ставят диагнозы“. Пока об этом говорить преждевременно, нужно дождаться результатов», — подчеркнул эксперт.

В июне 2026 года на реке Волготне было замечено крупное вязкое черное пятно. Оно образовалось после черного дождя, выпавшего на фоне пожара на хранилище топлива. В деревню приезжала специальная комиссия. Чтобы предотвратить загрязнение, на реке выставляли боновые заграждения, а затем чистили ее поверхность. Полную хронологию событий мы публиковали в этом материале.

Превышения ПДК опасных веществ после проверок обнаружено не было. Биотестирование образцов грунта в деревне Волково также показало отсутствие токсического эффекта на живые организмы.

Напомним, в августе 2023 года массовый мор рыбы случился на реке Вёкса в Переславль-Залесском округе. Тогда в администрации Переславля-Залесского сообщали, что причиной замора рыбы и последующего изменения цвета воды стала глеотрихия щетинистая, или сине-зеленые водоросли, которые начали обильно размножаться из-за жаркой погоды. На этом фоне в водоеме упал уровень кислорода. Чтобы нормализовать ситуацию, на реке поднимали шлюзы и проводили санитарный сброс воды. Спасатели откачивали воду из реки и под напором возвращали ее обратно.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Рыба Загрязнение водоема Рыбинский район
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Комментарии
185
Гость
11 часов
а говорили, что нефтяной дождь не принесет вреда
Гость
19 часов
Грустно, что погибла рыба. Читаю комментарии, сколько же вбросов пишут люди, оскорбления… ужас просто. Да, ситуация случилась. Будут выяснять что там произошло.
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Гость
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