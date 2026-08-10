«Такого в жизни еще не видела»: жители Ярославской области сняли на видео массовый мор рыбы

В деревне Волково произошел мор рыбы Источник: Это случилось в Рыбинске / Vk.com

Жители Рыбинского района Ярославской области забили тревогу из-за массовой гибели рыбы. Сотни тушек заметили на поверхности небольшой речушки Волготня в деревне Волково — в 20 километрах от Рыбинска. Видео последствий быстро завирусилось в соцсетях.

«Что такое надо было сбросить в реку, чтобы вся рыба всплыла? Возможно, кто-то слил канализацию? Что ж произошло?» — задалась вопросом одна местная жительница Яна.

Девушка рассказала редакции 76.RU, что проблему заметили еще в субботу, 8 августа. По берегу разносится сильный запах тухлой рыбы.

Река Волготня впадает в реку Шексна, которая, в свою очередь, впадает в Рыбинское водохранилище.

Очевидцы записали массовый мор рыбы в Рыбинском районе на видео Источник: Это случилось в Рыбинске / Vk.com

«Запах стоит тухлой рыбы. Сын каждый день проводит на реке, рыбачит. Пришел в субботу весь расстроенный, сказал, что рыба в Волковском вся сдохла, всплыла, чуть не плакал», — рассказала Яна.

Девушка подчеркнула, что подобного на Волготне ранее не видела.

«Такого я не видела в своей жизни. <…> Может быть осадки, а еще есть предположение, что слили канализацию, там по ручью везде дома жилые. Там и бор Волковский гости вырубают постоянно, — продолжила Яна. — Делают биотуалеты на берегу, в дожди всё стекает в реку. Там что творится, никто об этом не говорит».

Воду трудно разглядеть под кучей рыбы Источник: Это случилось в Рыбинске / Vk.com

После публикаций в соцсетях на проблему отреагировали в региональном Министерстве лесного хозяйства и природопользования. На место для взятия проб воды на анализ отправят специалистов.

«Информация также направлена в отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Ярославской и Вологодской областям Московско-Окского территориального управления Росрыболовства для принятия мер реагирования и установления причин произошедшего», — прокомментировали в министерстве.

По деревне стоит запах тухлой рыбы Источник: Это случилось в Рыбинске / Vk.com

Как стало известно 76.RU, 14 августа на место прибудет ведущий научный сотрудник лаборатории экологии рыб Института биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина РАН Игорь Столбунов. В беседе с 76.RU он уточнил, пока строить гипотезы о причинах массового мора рано, для этого нужно взять пробы воды.

«Мы, по крайней мере, сделаем замеры кислорода. Потом уже „ставят диагнозы“. Пока об этом говорить преждевременно, нужно дождаться результатов», — подчеркнул эксперт.

В июне 2026 года на реке Волготне было замечено крупное вязкое черное пятно. Оно образовалось после черного дождя, выпавшего на фоне пожара на хранилище топлива. В деревню приезжала специальная комиссия. Чтобы предотвратить загрязнение, на реке выставляли боновые заграждения, а затем чистили ее поверхность. Полную хронологию событий мы публиковали в этом материале.

Превышения ПДК опасных веществ после проверок обнаружено не было. Биотестирование образцов грунта в деревне Волково также показало отсутствие токсического эффекта на живые организмы.