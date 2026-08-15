Вторые смены в школах хотят отменить из-за большой нагрузки на детей: новости 15 августа

Учеба во вторую создает дополнительные трудности для детей Источник: Алена Косточкина / 76.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 15 августа.

Мощное землетрясение произошло у берегов Индонезии

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов индонезийского острова Флорес. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчки были зафиксированы в 00:58 по московскому времени в 162 километрах от города Лабуан-Баджо. Очаг землетрясения находился на глубине 35 километров. В связи с этим событием в стране была объявлена угроза цунами.

В результате природной стихии погибли 38 человек, 23 местных жителя получили травмы, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя индонезийского агентства по борьбе со стихийными бедствиями.

В социальных сетях местные жители активно делятся видеозаписями разрушенных домов. Также публикуют моменты подземных толчков.

Источник: Kitty K / X

Источник: Daryono Perwira Sakti / X

Источник: Mario Nawfal / X

Жуткое ДТП с россиянами произошло во Вьетнаме

Во Вьетнаме произошло ДТП с туристическим автобусом, в результате которого погибла российская туристка. Женщина скончалась до прибытия скорой помощи.

Инцидент произошел на трассе Фантьет — Дау Зяй. Экскурсионный автобус направлялся в Хошимин, где туристы планировали провести целый день.

К сожалению, их планы рухнули. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем, что привело к столкновению с грузовиком, стоявшим на аварийной полосе.

Автобус получил значительные повреждения. Помимо гибели 38-летней россиянки, которая получила тяжелые травмы и скончалась на месте, пострадали несколько человек. У одной из пассажирок диагностировали перелом ноги, ее госпитализировали в Хошимин. Другой мужчина получил травму спины.

Остальные пассажиры отделались испугом, ушибами и ссадинами. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

В автобусе находилось 18 человек. Те, кому госпитализация не потребовалась, после аварии вернулись в Нячанг.

На Филиппинах спасли пять россиянок и бывшую королеву красоты

В городе Макати на Филиппинах полицейские провели операцию по освобождению пяти россиянок и бывшей королевы красоты, которых удерживали в плену подозреваемые в торговле людьми. Об этом сообщило издание Cebu Daily News со ссылкой на информацию Национального бюро расследований (NBI).

В ходе операции из плена были освобождены шесть женщин. Среди них были артистки, модели и победительницы конкурсов красоты, которых предлагали на продажу для сексуальной эксплуатации под видом услуг в сфере PR-моделинга.

По информации NBI, подозреваемый предлагал женщин за 25 тысяч филиппинских песо (34 тысячи 407 рублей) за каждую, плюс брал комиссию. Мужчину задержали с поличным при получении меченых денег от сотрудника полиции, который действовал под прикрытием.

В настоящее время с освобожденными женщинами работают власти Макати, им оказывают необходимую помощь. NBI отмечает, что спасенные россиянки въехали в страну в качестве туристок. Бюро сотрудничает с посольством России для разрешения ситуации.

Из Google Play удалили приложения Ozon

Из магазина приложений Google Play для устройств на Android исчезли несколько приложений компании Ozon. В этом убедились журналисты Городских медиа.

Помимо основного приложения маркетплейса, исчезли Ozon Fresh (служба быстрой и экспресс-доставки), Ozon Seller (личный кабинет и мобильное приложение для продавцов) и Ozon Job (платформа для поиска временной работы или подработки). Также стал недоступен Ozon Travel (сервис для организации путешествий).

Важно отметить, что двумя днями ранее приложение Ozon Банк также было удалено из магазина приложений Google аналогичным образом. В то же время в App Store приложения Ozon остаются доступными.

В компании подтвердили, что приложения Ozon, Ozon Fresh, Ozon Travel и «Ozon Селект» недоступны в Google Play. Владельцы Android-устройств могут загрузить их в RuStore, AppGallery и Galaxy Store. Все сервисы Ozon функционируют в обычном режиме 24/7.

Выплаты за долгий брак хотят ввести в России

Федеральные выплаты россиянам за долгий брак предлагают ввести в стране для поддержки традиционных семейных ценностей. С такой инициативой выступил глава комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко.

«Хорошо бы для поддержки традиционных семейных ценностей предусмотреть федеральные выплаты за 25 лет — серебряную свадьбу, 50 лет — золотую. И далее за каждые следующие пять лет», — сказал он в разговоре РИА Новости.

Начать он предлагает с пар, отметивших 50-летний юбилей. Выплаты за 25 лет могут получить семьи с детьми. Регионы могут установить дополнительные меры поощрения.

«Важно, чтобы в приоритете были нематериальные формы поощрения, общественные и государственные семейные награды», — добавил общественник.

Сегодня аналогичные меры уже действуют на региональном уровне. В Подмосковье пары, прожившие в браке более 50 лет, получают единовременные выплаты от пяти тысяч рублей. В Северной Осетии выплаты предусмотрены за 25-летний юбилей. Подобные меры также действуют в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах.

Знак парковки могут переделать

В Государственной думе предложили заменить латинскую букву P на русскую П в дорожных знаках, обозначающих парковку. С такой инициативой выступил депутат Каплан Панеш.

«Пора заменить латиницу на кириллицу на всех дорожных знаках, обозначающих парковку. Это логичное продолжение политики укрепления русского языка и его символов», — сказал парламентарий в разговоре с РИА Новости.

Депутат также напомнил о законе, который вступил в силу 1 марта и требует перевода на русский язык текстов на вывесках и указателях. Панеш подчеркнул, что дорожные знаки являются публичным пространством и должны соответствовать этому требованию.

Мошенники обманывают семьи в преддверии Дня знаний

В преддверии нового учебного года в социальных сетях активизировались мошенники, которые проводят розыгрыши школьных принадлежностей. Они призывают пользователей переходить по фишинговым ссылкам для участия в конкурсах. Об этом сообщила Александра Пожарская, заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка».

«Не менее опасны фальшивые опросы, голосования и „розыгрыши школьных наборов“, ссылки на которые распространяются в чатах и соцсетях. Под видом безобидного голосования у граждан выманивают учетные данные от соцсетей, мессенджеров и даже от „Госуслуг“», — рассказала она.

Пожарская добавила, что мошенники также создают поддельные онлайн-магазины с предложением школьных товаров. Чтобы привлечь внимание, они обещают большие скидки или указывают на ограниченное количество товаров. После оплаты покупатели не получают товар, а их платежные данные попадают к преступникам. Эксперт подчеркнула, что жертвами мошенников могут стать не только взрослые, но и дети.

«Им предлагают „бесплатные подписки“, „подарки школьникам“, участие в конкурсах — и всё это через ссылки, ведущие на фишинговые ресурсы, либо через просьбы установить „школьное приложение“, которое на деле оказывается вредоносным», — заключила собеседница.

Как оценки за поведение в школах повлияют на экзамены

С начала нового учебного года в некоторых школах России для учеников 2–8-х классов вводится система оценок за поведение. Оценки будут выставляться на основе четырех ключевых критериев. Министерство просвещения РФ предоставило разъяснения о том, как это нововведение повлияет на допуск к экзаменам и промежуточную аттестацию.

В сообщении министерства указано, что по итогам прошлогодней апробации была разработана трехуровневая система оценок поведения: «образцовое поведение», «допустимое поведение» и «недопустимое поведение». Оценка будет проводиться по четырем основным критериям, включающим десять конкретных показателей.

Важно отметить, что поведение будет оцениваться отдельно от академических успехов ученика. Это означает, что оценка за поведение не повлияет на текущие отметки, результаты промежуточной аттестации и допуск к итоговым экзаменам. Кроме того, оценка за поведение не будет рассматриваться как мера дисциплинарного воздействия.

Разовую выплату для родителей школьников хотят ввести к 1 сентября

Единовременную выплату для родителей школьников к 1 сентября предлагают ввести в России. С такой идеей выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко.

В настоящее время такая мера действует не во всех регионах, обычно выплаты получают только отдельные категории семей, например многодетные. На федеральном уровне выплаты в размере 10 тысяч рублей были разовыми и происходили только в 2021 году.

По оценкам, подготовка к школе обходится в 20–30 тысяч рублей, а комплект школьной формы — около 17 тысяч. Рыбальченко считает, что выплаты в 10 тысяч рублей ощутимо поддержат родителей. Он также отметил, что средства должны быть направлены на покупку отечественных товаров, передает ТАСС.

Нагрузку на детей в школах предлагают сократить

К началу второй смены в школах дети уже чувствуют усталость и физиологически настроены на отдых, а не на интенсивную умственную работу. Об этом сообщил эпидемиолог, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он же выступил против вторых смен.

«Ребенок наиболее продуктивно работает в первой половине дня, после отдыха. И вот он набегается, уроки поучит с утра… у него только начинается пик умственной деятельности. Это очень тяжело», — сказал академик в разговоре с ТАСС.