Селфи закончилось кошмаром: индиец скинул годовалого младенца с моста и попытался столкнуть жену

Ссора супругов привела к трагедии Источник: ndtv.com

В индийском городе Агра мужчина скинул свою годовалую дочь с моста в реку Ямуна. Затем он попытался расправиться с собственной женой.

«Супруги, Ринку и его жена Лакшми, отправились из дома на мотоцикле со своей дочерью в город Агра. По словам девушки, супруг остановил мотоцикл на мосту, сказав, что хочет сделать селфи с их дочерью. Он подошел к перилам, сфотографировался с ребенком, а затем кинул его в реку», — пишет издание NDTV.

Когда женщина бросилась на супруга, тот попытался столкнуть в реку и ее. Крики пострадавшей привлекли внимание прохожих. Узнав о случившемся, разъяренная толпа схватила мужчину, жестоко избила и передала сотрудникам правоохранительных органов. Видеозапись самосуда распространилась в социальных сетях.

В отделе полиции Сикандра в Агре начали расследование. Выяснилось, что трагедии предшествовала ссора между супругами.

После получения информации об инциденте на место происшествия экстренно прибыли водолазы спасательного отряда, которые начали поисковую операцию в реке Ямуна. Найти младенца пока не удалось.