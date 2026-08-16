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Страна и мир Селфи закончилось кошмаром: индиец скинул годовалого младенца с моста и попытался столкнуть жену

Селфи закончилось кошмаром: индиец скинул годовалого младенца с моста и попытался столкнуть жену

На помощь женщине пришли прохожие

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Ссора супругов привела к трагедии | Источник: ndtv.comСсора супругов привела к трагедии | Источник: ndtv.com

Ссора супругов привела к трагедии

Источник:

ndtv.com

В индийском городе Агра мужчина скинул свою годовалую дочь с моста в реку Ямуна. Затем он попытался расправиться с собственной женой.

«Супруги, Ринку и его жена Лакшми, отправились из дома на мотоцикле со своей дочерью в город Агра. По словам девушки, супруг остановил мотоцикл на мосту, сказав, что хочет сделать селфи с их дочерью. Он подошел к перилам, сфотографировался с ребенком, а затем кинул его в реку», — пишет издание NDTV.

Когда женщина бросилась на супруга, тот попытался столкнуть в реку и ее. Крики пострадавшей привлекли внимание прохожих. Узнав о случившемся, разъяренная толпа схватила мужчину, жестоко избила и передала сотрудникам правоохранительных органов. Видеозапись самосуда распространилась в социальных сетях.

В отделе полиции Сикандра в Агре начали расследование. Выяснилось, что трагедии предшествовала ссора между супругами.

После получения информации об инциденте на место происшествия экстренно прибыли водолазы спасательного отряда, которые начали поисковую операцию в реке Ямуна. Найти младенца пока не удалось.

Похожий случай произошел в графстве Кембриджшир в Англии. Там мужчина скинул трехлетнего мальчика в вольер с крокодилами. Ребенок получил серьезные травмы. Полицейские задержали подозреваемого за попытку убийства. Арестованный мужчина и ребенок не были знакомы друг с другом.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Трагедия Гибель Индия Расследование Младенец
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