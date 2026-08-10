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Спорт «Определение уровня»: ярославский «Локомотив» подписал пробный контракт с хоккеистом

«Определение уровня»: ярославский «Локомотив» подписал пробный контракт с хоккеистом

Кто может стать частью команды

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Ярославский «Локомотив» подписал пробный контракт с хоккеистом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, КХЛЯрославский «Локомотив» подписал пробный контракт с хоккеистом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, КХЛ

Ярославский «Локомотив» подписал пробный контракт с хоккеистом

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, КХЛ

19-летний Лука Крылов подписал пробный контракт с ярославским ХК «Локомотив». Информация об этом появилась в его профиле на сайте КХЛ.

Контракт с молодым хоккеистом действует до 31 августа 2026 года. Он числится в команде как защитник, при этом в основном составе спортсмен не указан.

«Пробный контракт — это соглашение между клубом и хоккеистом, когда игрок приглашается для выполнения временной работы с целью определения уровня его профессионального мастерства. Заключаются на период предсезонного сбора, могут подписываться с даты начала сбора и должны заканчиваться не позднее чем за 48 часов до начала чемпионата», — рассказывается на сайте КХЛ.

О пробных контрактах также известно, что расторгнуть их без уважительной причины может каждая из сторон. При этом игроку обязаны заплатить за отработанное время — зарплата не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

Про самого Луку Крылова известно, что ранее он играл в МХЛ за «Мамонты Югры». Ханта-мансийскую команду возглавлял Александр Перов, который в этом сезоне станет помощников главного тренера «Локомотива» Дмитрия Квартального. Во время работы в «Югре» наставник признавался, что коллектив из Ярославля является для него образцом в игровом стиле.

Ранее мы опубликовали расписание матчей. Ознакомиться с предстоящими играми можно в этом материале.

Среди новичков в основном составе команды — канадец-холостяк Джованни Фьоре.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
ХК Локомотив Контракт Хоккеист
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Комментарии
7
Гость
10 августа, 14:36
В молот Прикамья отдадут в Фарм клуб. Вот и всё.
Гость
10 августа, 14:12
Ну давай Лука, удачи тебе! Не подведи надежду своих родителей и тренеров!!!
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Гость
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