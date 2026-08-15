На Филиппинах спасли бывшую королеву красоты и пять россиянок: их похитили торговцы людьми

Операция по спасению прошла в городе Макати Источник: Reuters / Erik De Castro

На Филиппинах правоохранители спасли пять россиянок и бывшую королеву красоты. Девушек удерживали предполагаемые торговцы людьми. Об этом сообщает издание Cebu Daily News со ссылкой на Национальное бюро расследований (NBI).

Операция по спасению прошла в городе Макати. Правоохранителям удалось освободить из плена шесть женщин. Среди них артистки, модели, победительницы конкурсов красоты, которых предлагали за деньги для сексуальной эксплуатации под видом оказания услуг в сфере PR-моделинга.

По данным NBI, подозреваемый был готов предоставить женщин за 25 тысяч филиппинских песо (34 тысячи 407 рублей) за каждую, плюс комиссия. Мужчину задержали с поличным и обвинили в торговле людьми. Правоохранителям удалось сделать это после того, как подозреваемый получил меченые деньги от сотрудника, который работал под прикрытием.