«Идет монтаж двух фонтанов»: как благоустраивают центр древнейшего города в Ярославской области

В Ростове Великом Ярославской области кипит работа по благоустройству пешеходного центра. Основные этапы уже завершены в Советском переулке, на улицах Каменный Мост, Карла Маркса, 50 лет Октября, а также на Соборной площади.
«Сейчас идет монтаж двух фонтанов: на улице 50 лет Октября — на пересечении с улицей Карла Либкнехта — под названием „Волна времени“, в Советском переулке — композиция „Арки“», — рассказывали ранее в правительстве области.
В этом материале разглядываем, как движется обновление Ростова Великого.
Напомним, пешеходными станут центры нескольких городов в Ярославской области: Ярославля, Рыбинска, Углича, Ростова Великого, Переславля-Залесского. В этих же городах введут платную парковку. Инициатором проекта стал губернатор Михаил Евраев.
Ранее журналист 76.RU показал, как выглядит центр Рыбинска после ремонта.