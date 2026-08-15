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Город Фоторепортаж «Идет монтаж двух фонтанов»: как благоустраивают центр древнейшего города в Ярославской области

«Идет монтаж двух фонтанов»: как благоустраивают центр древнейшего города в Ярославской области

Разглядываем обновления в Ростове Великом

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Благоустройство центра в Ростове Великом | Источник: Алина Сардекова / 76.RUБлагоустройство центра в Ростове Великом | Источник: Алина Сардекова / 76.RU

Благоустройство центра в Ростове Великом

Источник:

Алина Сардекова / 76.RU

В Ростове Великом Ярославской области кипит работа по благоустройству пешеходного центра. Основные этапы уже завершены в Советском переулке, на улицах Каменный Мост, Карла Маркса, 50 лет Октября, а также на Соборной площади.

«Сейчас идет монтаж двух фонтанов: на улице 50 лет Октября — на пересечении с улицей Карла Либкнехта — под названием „Волна времени“, в Советском переулке — композиция „Арки“», — рассказывали ранее в правительстве области.

В этом материале разглядываем, как движется обновление Ростова Великого.

Вид с Советской улицы | Источник: Алина Сардекова / 76.RUВид с Советской улицы | Источник: Алина Сардекова / 76.RU

Вид с Советской улицы

Источник:

Алина Сардекова / 76.RU

Памятник князю Василько в Ростове Великом | Источник: Алина Сардекова / 76.RUПамятник князю Василько в Ростове Великом | Источник: Алина Сардекова / 76.RU

Памятник князю Василько в Ростове Великом

Источник:

Алина Сардекова / 76.RU

Для отдыха в центре установили лавочки | Источник: Алина Сардекова / 76.RUДля отдыха в центре установили лавочки | Источник: Алина Сардекова / 76.RU

Для отдыха в центре установили лавочки

Источник:

Алина Сардекова / 76.RU

Вдоль улицы уложили плитку | Источник: Алина Сардекова / 76.RUВдоль улицы уложили плитку | Источник: Алина Сардекова / 76.RU

Вдоль улицы уложили плитку

Источник:

Алина Сардекова / 76.RU

В центре установили бюсты императоров | Источник: Алина Сардекова / 76.RUВ центре установили бюсты императоров | Источник: Алина Сардекова / 76.RU

В центре установили бюсты императоров

Источник:

Алина Сардекова / 76.RU

А так выглядит улица 50 лет Октября | Источник: Алина Сардекова / 76.RUА так выглядит улица 50 лет Октября | Источник: Алина Сардекова / 76.RU

А так выглядит улица 50 лет Октября

Источник:

Алина Сардекова / 76.RU

Работы здесь близятся к концу | Источник: Алина Сардекова / 76.RUРаботы здесь близятся к концу | Источник: Алина Сардекова / 76.RU

Работы здесь близятся к концу

Источник:

Алина Сардекова / 76.RU

Местами еще видно, что благоустройство не завершено | Источник: Алина Сардекова / 76.RUМестами еще видно, что благоустройство не завершено | Источник: Алина Сардекова / 76.RU

Местами еще видно, что благоустройство не завершено

Источник:

Алина Сардекова / 76.RU

На улицах добавили зелени | Источник: Алина Сардекова / 76.RUНа улицах добавили зелени | Источник: Алина Сардекова / 76.RU

На улицах добавили зелени

Источник:

Алина Сардекова / 76.RU

Напомним, пешеходными станут центры нескольких городов в Ярославской области: Ярославля, Рыбинска, Углича, Ростова Великого, Переславля-Залесского. В этих же городах введут платную парковку. Инициатором проекта стал губернатор Михаил Евраев.

Ранее журналист 76.RU показал, как выглядит центр Рыбинска после ремонта.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Пешеходный центр Благоустройство Ростов Великий
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Комментарии
11
Гость
1 минута
Офигели что-ли, Императоры то тут, каким боком?🤕
Гость
8 минут
Нравится как цвет плитки подбирают. Как под старину.
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Гость
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