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Страна и мир Мнение Нереальные закаты, смешные деньги и очень вкусная еда. Туристка проехала 2,5 тысячи километров по Монголии на машине — стоит ли повторять ее опыт

Нереальные закаты, смешные деньги и очень вкусная еда. Туристка проехала 2,5 тысячи километров по Монголии на машине — стоит ли повторять ее опыт

Только посмотрите на эти потрясающе яркие фото!

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Степи, пустыни, леса, даже тайга&nbsp;—&nbsp;в этой стране есть всё, кроме моря | Источник: Алена Кашпарова / IRCITY.RUСтепи, пустыни, леса, даже тайга&nbsp;—&nbsp;в этой стране есть всё, кроме моря | Источник: Алена Кашпарова / IRCITY.RU

Степи, пустыни, леса, даже тайга — в этой стране есть всё, кроме моря

Источник:

Алена Кашпарова / IRCITY.RU

Монголия — страна, которую наши туристы для себя только открывают. Сюда не нужна виза, россияне могут находиться здесь до 30 дней. И путешественники всё чаще едут в эту загадочную страну за природой, простором и ощущением свободы. Журналист IRCITY.RU и автор Telegram-канала «Походный режим» Алена Кашпарова провела почти две недели в автомобильном путешествии по Монголии, рассказывает и показывает, что она там увидела.

Алёна КашпароваАлёна Кашпарова
Алёна Кашпарова
журналист ИрСити

Страна, в которой некуда спешить

Здесь низкое небо с пухлыми облаками будто тяжелым одеялом укрывает безграничные степи, изредка перетягиваемые серебристым ремешком речек с пряжками-холмами. Останови машину и выйди: тут же утонешь в плотных густых ароматах трав. И будто застрянешь во временной петле. Монгольские степи возникли примерно 14–20 миллионов лет назад. Примерно 3 тысячи лет назад по этим степям начали кочевать люди. И это страна вечного движения. До сих пор.

На самом деле это не самый типичный для центральной Монголии пейзаж | Источник: Алена Кашпарова / IRCITY.RUНа самом деле это не самый типичный для центральной Монголии пейзаж | Источник: Алена Кашпарова / IRCITY.RU

На самом деле это не самый типичный для центральной Монголии пейзаж

Источник:

Алена Кашпарова / IRCITY.RU

Мы пересекали границу через автомобильный пункт пропуска Кяхта-Алтанбулаг. Этот пограничный переход работает круглосуточно для легковых автомобилей. На российской стороне из машины нужно вытащить все вещи, показать все ниши, вплоть до подлокотников. На монгольской стороне выдают декларацию на временный ввоз ТС — ее обязательно сохранять до конца поездки. Также снимают отпечатки пальцев.

Источник:

Городские медиа

Монголия постоянно куда-то едет на дорогих нафаршированных «крузаках» (говорят, их ввозят сюда беспошлинно) и менее дорогих гибридах-«приусах», скачет на конях, мерно раскачивается в движении верблюдов, подгоняет бесчисленные стада коз и баранов. Здесь на 3,5 миллиона жителей 70 миллионов голов скота. Эти стада как естественный элемент местного ландшафта.

Верблюды | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUВерблюды | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Кони | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUКони | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Овечки | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUОвечки | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
кони | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUкони | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Козы | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUКозы | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
И снова… кони! | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUИ снова… кони! | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU

В Монголию можно провезти не больше 10 тысяч долларов и 10 литров бензина, вывезти — столько же. Что касается товаров, то их можно вывезти на общую сумму не больше 500 евро и весом не больше 25 килограммов на человека, алкоголя без пошлины — не больше 3 литров на человека, с пошлиной — не больше 5 литров.

Стоит ли удивляться, что основа монгольской кухни мясная? И готовят монголы это мясо отменно. Неважно, маленький это хушуур — чебуречек из нереально тонкого теста, с рубленым мясом и бульоном внутри, или хорхог, к которому обязательно полагается нож, чтобы срезать мясо с кости. Одной порцией этого блюда можно накормить двоих взрослых. Готовят прямо при вас. Когда вы в последний раз видели, что буузы лепили прямо тут же, перед подачей?

Баншатай цай, ещё какой-то суп и вариант бууз на паровом тесте | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUБаншатай цай, ещё какой-то суп и вариант бууз на паровом тесте | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Цуйван. И это порция на одного! | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUЦуйван. И это порция на одного! | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Одно из основных блюд Монголии: хорхог&nbsp;— тушёная баранина, её готовят в металлических котлах на раскалённых камнях. Такой порции нам было много даже на двоих. Очень вкусно, но очень жирно | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUОдно из основных блюд Монголии: хорхог&nbsp;— тушёная баранина, её готовят в металлических котлах на раскалённых камнях. Такой порции нам было много даже на двоих. Очень вкусно, но очень жирно | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
А это шорлог. Шашлык из тонко нарезанной говядины | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUА это шорлог. Шашлык из тонко нарезанной говядины | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Вкуснейшие хушууры за 7 рублей и монгольский солёный цай | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUВкуснейшие хушууры за 7 рублей и монгольский солёный цай | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Классические буузы мы искали долго и нашли только раз | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUКлассические буузы мы искали долго и нашли только раз | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU

Да, время ожидания растягивается, но здесь и спешить некуда. Само пространство заставляет замедлиться. Это как будто генетический код самой земли, на которой до сих пор тысячи людей по собственному выбору живут в юртах.

Русский язык и юрты

Наш красный кроссовер, напичканный туристическим скарбом, ярким пятном контрастирует с монгольским ландшафтом. Монголия — страна степей? Оказывается, что не только. Ближе к границе в Кяхте, за городом Сухэ-Батор самый большой в стране сосновый лес и могучая Селенга. К алтайской границе — край озер. В центральной части — пустыни, и не только Гоби. На севере — там, где родился Чингисхан, — Монголия таежная.

Национальный парк Горхи-Тэрэлж | Источник: Алена Кашпарова / IRCITY.RUНациональный парк Горхи-Тэрэлж | Источник: Алена Кашпарова / IRCITY.RU

Национальный парк Горхи-Тэрэлж

Источник:

Алена Кашпарова / IRCITY.RU

— У нас там тайга, реки, рыбы очень много, — делится Эрден, наш новый знакомый. Мы встретились с им во время стоянки на Туул-Голе — это река, питающая Орхон. Орхон — это уже основной приток Селенги, главной и самой полноводной реки, впадающей в Байкал. Эрден — монгольский бурят, его предки бежали на территорию Монголии в начале XX века, во время революции в Российской империи.

К этому горному дацану ведет лестница из 108 ступеней, символизирующая очищение от грехов | Источник: Алена Кашпарова / IRCITY.RUК этому горному дацану ведет лестница из 108 ступеней, символизирующая очищение от грехов | Источник: Алена Кашпарова / IRCITY.RU

К этому горному дацану ведет лестница из 108 ступеней, символизирующая очищение от грехов

Источник:

Алена Кашпарова / IRCITY.RU

У Эрдена есть квартира в Улан-Баторе, но в любое свободное время, как и многие местные, он вместе с семьей выбирается на природу. Увидеть палатку просто посреди степи здесь — это нормально. Кроме того, у Эрдена есть дом и юрта — это обязательно. В частном секторе, который занимает большую часть Улан-Батора, юрта во дворе дома — обычное явление. А еще любой гражданин Монголии может занять бесплатно любую свободную землю: государство ее просто дарит.

Такой вид открывается на долину из храма. Самое место для медитаций | Источник: Алена Кашпарова / IRCITY.RUТакой вид открывается на долину из храма. Самое место для медитаций | Источник: Алена Кашпарова / IRCITY.RU

Такой вид открывается на долину из храма. Самое место для медитаций

Источник:

Алена Кашпарова / IRCITY.RU

Эрден, как и многие монголы его возраста, хорошо знает русский язык. В 1950–1990 годах русский был обязательным иностранным языком в советско-монгольской школе. Язык, говорит гид Музея естественной природы в Улан-Баторе, красивый, но сложный, особенно в окончаниях. Монгольская кириллица легко может сбить с толку — многие буквы те же на вид, но читаются по-другому. Например, то, что мы прочитаем как «буузы», на монгольском звучит как «буц».

Юрты в Монголии встречаются повсеместно | Источник: Алена Кашпарова / IRCITY.RUЮрты в Монголии встречаются повсеместно | Источник: Алена Кашпарова / IRCITY.RU

Юрты в Монголии встречаются повсеместно

Источник:

Алена Кашпарова / IRCITY.RU

— Приезжайте к нам в следующем году, познакомлю с семьей, порыбачим, — Эрден приглашает к себе, хотя мы знакомы только несколько часов. Такая открытость вообще свойственна монголам: по отношению к русским они обычно настроены добродушно. Правда, и с другим отношением к «орсо» (так на-монгольском «русские») мы тоже столкнулись. Это было только раз, но вы сами всё знаете про ложку дегтя.

Стать миллионером: сделано

В Монголии россиянин автоматически становится миллионером, потому что 1 рубль — это плюс-минус 45 тугриков. Российские карты не работают, потому берем наличку и меняем на наличку — это лучше сделать сразу на границе в обменниках с счетчиком купюр. И вот ты получаешь кипу бумажек, номинал самой крупной — 20 тысяч тугриков, а потом долго и мучительно рассчитываешься ими на кассе в магазине, где затарился, к примеру, на 150 тысяч.

Пункты обмена валюты в Монголии находятся сразу же при выезде за погранпереход в Алтанбулаге. Если вы дальше едете не в Улан-Батор, а в другие стороны, то меняйте деньги сразу здесь. Монгольские банки рубли не меняют. Еще один пункт, где можно обменять наличные, находится на рынке в городе Дархане.

Так выглядят монгольские деньги | Источник: Алена Кашпарова / IRCITY.RUТак выглядят монгольские деньги | Источник: Алена Кашпарова / IRCITY.RU

Так выглядят монгольские деньги

Источник:

Алена Кашпарова / IRCITY.RU

Такая же ситуация может возникнуть на заправке, где платить нужно заправщику, — он же нажимает все кнопочки, чтобы залить бензин в автомобиль. В Монголии нет собственного бензина — большую часть поставляют из России, а часть — из Китая. Но в каждом населенном пункте есть несколько АЗС. Правда, из пяти заправок топливо может быть только на одной, а АИ-95 здесь редкость и стоит баснословных денег.

По всей Монголии очень много юрточных глэмпингов. Они называются гэрами | Источник: Алена Кашпарова / IRCITY.RUПо всей Монголии очень много юрточных глэмпингов. Они называются гэрами | Источник: Алена Кашпарова / IRCITY.RU

По всей Монголии очень много юрточных глэмпингов. Они называются гэрами

Источник:

Алена Кашпарова / IRCITY.RU

А вот что в Монголии недорого, так это еда и изделия из кожи. Брендовые товары тоже можно найти задешево. Да и в целом цены на большую часть товаров и услуг в Монголии демократичные, исключением можно назвать разве что крепкий алкоголь. Всё путешествие нам на троих вместе с бензином и четырьмя ночами в апартаментах обошлись в 120 тысяч рублей. Нам повезло: мы любим палаточный отдых, потому вопросов к жилью просто не возникало. Главное, найти симпатичное место, а их в этой стране огромное количество.

Забронировать жилье в Монголии можно и через Booking.com. Вариантов без предоплаты здесь очень много. Нам три ночи в двухкомнатных апартаментах со всем необходимыми и в 15 минутах ходьбы от центральной площади обошлись в 8 тысяч рублей.

Монголы, кстати, едут на природу, именно чтобы побыть на природе. Мы ни разу не столкнулись с шумом, скандалами, дрязгами. А музыка если и звучала, то очень ненавязчиво, а основной плейлист — национальные напевы, которые еще больше погружают в гармоничное сосуществование с природой.

Смесь советской застройки и азиатских мотивов

Попасть в Монголию из России можно тремя способами: самолетом, поездом и автомобилем. Добраться в Улан-Батор на машине — это задача со звездочкой. В город, в котором проживает чуть ли не половина населения страны, ведут трехполосные дороги, но даже это не спасает от стояния в пробках. Одолеть за два часа какие-то 10 километров? Запросто. Застать город пустым, кажется, можно только рано утром или поздно вечером.

Азиатские мотивы в Улан-Баторе | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUАзиатские мотивы в Улан-Баторе | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Советские мотивы | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUСоветские мотивы | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Современное творчество | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUСовременное творчество | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
И ещё из арт-объектов | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUИ ещё из арт-объектов | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
А это здание правительства | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUА это здание правительства | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Скульптура&nbsp;—&nbsp;знак протеста против смертной казни | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUСкульптура&nbsp;—&nbsp;знак протеста против смертной казни | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU

Манера вождения — такая, что нам и не снилось. Повернуть через двойную сплошную? Пожалуйста. Перестроиться или выехать со второстепенной так, будто у тебя приоритет? Повсеместно. И да, с парковками тут туго. Много платных, бесплатные, как правило, забиты до отказа.

Буддийский храм в самом центре Улан-Батора | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUБуддийский храм в самом центре Улан-Батора | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Бык&nbsp;— важный сакральный символ в монгольской культуре | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUБык&nbsp;— важный сакральный символ в монгольской культуре | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Марко Поло&nbsp;— важная фигура в истории Монголии. Он в течение 17 лет был на службе у внука Чингисхана, а его «Книга о разнообразии мира» стала для европейцев главным источником знаний о жизни, быте, армии и традициях монголов XIII века. | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUМарко Поло&nbsp;— важная фигура в истории Монголии. Он в течение 17 лет был на службе у внука Чингисхана, а его «Книга о разнообразии мира» стала для европейцев главным источником знаний о жизни, быте, армии и традициях монголов XIII века. | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Движение в Улан-Баторе очень плотное | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUДвижение в Улан-Баторе очень плотное | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Движение в Улан-Баторе разруливают вручную | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUДвижение в Улан-Баторе разруливают вручную | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Ещё один популярный вид транспорта в Монголии | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUЕщё один популярный вид транспорта в Монголии | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU

На дорогах Улан-Батора постоянно надо думать за себя и того парня. С хаотичным движением в городе несколько помогают справляться регулировщики. Самокатов почти нет, но много мопедов, для них предусмотрены выделенные полосы. На мопедах гоняет не только молодежь. В условиях плотного автомобильного трафика это, наверное, классный способ передвижения.

Весь Улан-Батор в одном фото | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUВесь Улан-Батор в одном фото | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Муралов в городе мало, но они есть | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUМуралов в городе мало, но они есть | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
И свой парк аттракционов | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUИ свой парк аттракционов | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Есть такие вот кафешечки | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUЕсть такие вот кафешечки | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Что-то из современного | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUЧто-то из современного | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Контрасты Улан-Батора | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUКонтрасты Улан-Батора | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU

Улан-Батор чистый, компактный и одновременно монументальный. Тут всё огромное, особенно если это связано с именем Чингисхана. И не только в столице. Чего стоит только 40-метровый металлический монумент со смотровой площадкой на гриве коня хана в 50 километрах от Улан-Батора!

40-метровая статуя Чингисхана | Источник: Алена Кашпарова / IRCITY.RU40-метровая статуя Чингисхана | Источник: Алена Кашпарова / IRCITY.RU

40-метровая статуя Чингисхана

Источник:

Алена Кашпарова / IRCITY.RU

На картах город выглядит огромным. Но на самом деле основная его часть — частный сектор, а центр маленький. А еще Улан-Батор своеобразный. Как сказал мой 17-летний сын: «Это смесь советской застройки и азиатских мотивов». Город застраивали в 20 веке специалисты стран социалистического блока. В первую очередь из СССР. Но в самом центре Улан-Батор суперсовременный, с высотками-«стекляшками».

Островок «стекляшек» в Улан-Баторе | Источник: Алена Кашпарова / IRCITY.RUОстровок «стекляшек» в Улан-Баторе | Источник: Алена Кашпарова / IRCITY.RU

Островок «стекляшек» в Улан-Баторе

Источник:

Алена Кашпарова / IRCITY.RU

В столице Монголии на каждом шагу бильярдные, караоке и корейские ресторанчики. Много хостелов, отелей и апартаментов. Заехать можно буквально с колес, не бронируя заранее местечко и по совершенно адекватным ценам. В крупных супермаркетах широкий ассортимент российских товаров. Даже тушенка. Удивительно, но монгольскую тушенку мы нашли только раз.

Российский сок | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUРоссийский сок | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
И сода | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUИ сода | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Российская курочка | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUРоссийская курочка | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Повидло | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUПовидло | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Сгущёнку тоже можно найти | Источник: Алёна Кашпарова / мСгущёнку тоже можно найти | Источник: Алёна Кашпарова / м
И такое тоже | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUИ такое тоже | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU

Зато у них много своих кисломолочных продуктов и аруул — сушеный ферментированный творог. На любителя, но нам понравился. Жаль, из Монголии нельзя вывозить товары животного происхождения, даже в заводской упаковке: страна считается не очень благополучной по всяким заразам.

Топ-5 мест Улан-Батора

Мой личный рейтинг, где стоит побывать обязательно. Во-первых, девятиэтажный национальный музей Чингисхана и действующий буддийский монастырь Гандан — они дадут представление об истории, культуре и религии Монголии.

Экспонаты Национального музея Чингисхана | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUЭкспонаты Национального музея Чингисхана | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
И ещё | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUИ ещё | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
В музее представлены совершенно разные экспонаты | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUВ музее представлены совершенно разные экспонаты | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Элементы национальной одежды | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUЭлементы национальной одежды | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Древние приспособления для езды верхом | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUДревние приспособления для езды верхом | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Древние артефакты | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUДревние артефакты | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU

В музее нельзя фотографировать. Вернее, можно, но по цене входного билета или даже дороже. Но, конечно, посетители, даже дисциплинированные европейцы, украдкой нарушают запрет, ибо пересечь полмира и не сохранить на память увиденное совершенно невозможно.

Входной билет стоит 30 тысяч тугриков — примерно 670 рублей. Это восемь этажей артефактов, археологических находок и произведений искусства. Еще 15 тысяч — за посещение девятого купольного этажа, где сидит семиметровый позолоченный Чингисхан.

Позолоченная статуя Чингисхана | Источник: Алена Кашпарова / IRCITY.RUПозолоченная статуя Чингисхана | Источник: Алена Кашпарова / IRCITY.RU

Позолоченная статуя Чингисхана

Источник:

Алена Кашпарова / IRCITY.RU

Гандан — огромный монастырский комплекс, основанный в 1838 году. За прогулки по его территории с вас денег не возьмут. Но если вы захотите увидеть воочию — а вы захотите — заполненную священными текстами 26-метровую статую бодхисаттвы сострадания Авалокитешвары, то это будет стоить 20 тысяч тугриков (450 рублей).

26-метровая статуя бодхисаттвы сострадания Авалокитешвары | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU26-метровая статуя бодхисаттвы сострадания Авалокитешвары | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Главный храм Гандана. Мы попали на праздничный молебен | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUГлавный храм Гандана. Мы попали на праздничный молебен | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Храмовый комплекс очень большой | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUХрамовый комплекс очень большой | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Это действующий монастырь | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUЭто действующий монастырь | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Храм и монгольское небо | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUХрам и монгольское небо | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Монастырь основан в 19 веке | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUМонастырь основан в 19 веке | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU

Сходите и в Музей естественной истории, не пожалеете. Там можно познакомиться с монгольской природой, а главное — увидеть скелеты динозавров, найденных на просторах страны.

Скелет тарбозавра | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUСкелет тарбозавра | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Этот динозавр был уже помельче | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUЭтот динозавр был уже помельче | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Есть и такие экспонаты | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUЕсть и такие экспонаты | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Но не только скелеты динозавров есть в музее естественной истории | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUНо не только скелеты динозавров есть в музее естественной истории | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
В музее представлено всё многообразие современного животного мира Монголии | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUВ музее представлено всё многообразие современного животного мира Монголии | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Птицы Монголии | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUПтицы Монголии | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU

А еще обязателен к посещению единственный в мире Международный интеллектуальный музей. Его создатель — ныне 80-летний Тумэн-Улзий Зандраагийн — специально под экспозицию отстроил четырехэтажное здание. Всего 15 тысяч тугриков — и чистый восторг от какого-то невероятного количества головоломок и шахмат со всего мира. Кое-что можно даже трогать и крутить.

Юрта-головоломка без единого гвоздя | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUЮрта-головоломка без единого гвоздя | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Обширная коллекция шахмат | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUОбширная коллекция шахмат | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Это тоже шахматы | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUЭто тоже шахматы | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Головоломки кажутся простыми, пока не начинаешь их разбирать | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUГоловоломки кажутся простыми, пока не начинаешь их разбирать | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
А это космический аппарат. Тоже головоломка | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUА это космический аппарат. Тоже головоломка | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Кое-какие экспонаты гости могут испытать на себе | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUКое-какие экспонаты гости могут испытать на себе | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU

Многие из экспонатов, в том числе шахматы, Тумэн-Улзий сделал сам. Он до сих пор продолжает работать со своей коллекцией и хочет довести коллекцию шахмат до тысячи наборов. Сейчас их больше 750.

На заднем плане&nbsp;— резьба по верблюжьей лопатке | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUНа заднем плане&nbsp;— резьба по верблюжьей лопатке | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Различные изделия из металла | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUРазличные изделия из металла | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Кости для национальной игры шагай наадан | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUКости для национальной игры шагай наадан | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Сёдла для коней | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUСёдла для коней | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Национальный инструмент морин хуур. Изначально, кстати, такой инструмент делали из черепа лошади | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUНациональный инструмент морин хуур. Изначально, кстати, такой инструмент делали из черепа лошади | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Кожаные национальные сапоги | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUКожаные национальные сапоги | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU

И, конечно, местный рынок Нарантуул. Поначалу он разочаровывает. Как будто попадаешь в прошлое и оказываешься на каком-нибудь китайском рынке времен нулевых. Но если уйти вглубь, то здесь можно встретить много национального: от рядов с седлами для коней до сувенирки. Здесь же есть кожаные вещи местного производства. Вот, например, косуха за 7 тысяч рублей. Вы давно такие цены видели в России?

Заборами обнесено всё

В Монголии перед глазами оживают те исторические знания, которые закладывают нам еще в школьные годы. Кто не знает про Золотую Орду, татаро-монгольское иго и про то, что когда-то кочевники отсюда завоевали огромную территорию? Вроде бы известные факты. Здесь очень гордятся славным прошлым, этому посвящено, кажется, большинство светских музеев. Даже в художественном можно найти визуализацию того, насколько обширны были владения монгольских кочевников. Настолько, что у них был даже свой флот. Понимание масштабов оглушает и ошарашивает.

Вид на долину реки Орхон&nbsp;—&nbsp;она охраняется как объект Всемирного наследия Юнеско | Источник: Алена Кашпарова / IRCITY.RUВид на долину реки Орхон&nbsp;—&nbsp;она охраняется как объект Всемирного наследия Юнеско | Источник: Алена Кашпарова / IRCITY.RU

Вид на долину реки Орхон — она охраняется как объект Всемирного наследия Юнеско

Источник:

Алена Кашпарова / IRCITY.RU

Еще больше это ощущение накрывает в городе Хархорин. Это поселение площадью 20 квадратных километров и городом-то сложно назвать. Но совсем рядом с этой территорией — остатки древнего города Каракорум, который в XIII веке служил столицей Монгольской империи. Его руины, скрытые за основанным в XVI веке буддийским монастырем Эрдэни-Дзу, огорожены невысоким забором. В Монголии вообще много заборов. Кажется, их воздвигают вокруг любого мало-мальски красивого места — возможно, чтобы там не гуляли бесчисленные стада скота.

Древний монастырь Эрдэни-Дзу | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUДревний монастырь Эрдэни-Дзу | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Здесь хранятся и произведения живописи | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUЗдесь хранятся и произведения живописи | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Черепица древнего хоама | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUЧерепица древнего хоама | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Сейчас Эрдени-Дзу практически полностью является музейным пространством. Только один храм остаётся действующим | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUСейчас Эрдени-Дзу практически полностью является музейным пространством. Только один храм остаётся действующим | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Эрдени-Дзу был построен из руин древней столицы Монгольской империи Каракорума | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUЭрдени-Дзу был построен из руин древней столицы Монгольской империи Каракорума | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Это первый стационарный буддийский монастырь в Монголии | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUЭто первый стационарный буддийский монастырь в Монголии | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU

Здесь когда-то велись раскопки. Потом всё найденное великолепие закопали обратно, чтобы законсервировать и сохранить. Напоминанием об археологических экспедициях служат информационные стенды да холмы.

Сейчас уже и не скажешь, что на этом месте был когда-то город | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUСейчас уже и не скажешь, что на этом месте был когда-то город | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
О нём напоминают лишь небольшие холмики | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUО нём напоминают лишь небольшие холмики | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Гранитные черепахи служили постаментами для стел с ханскими указами. Они символизировали незыблемость границ Каракорума. Это главные артефакты того периода Монголии | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUГранитные черепахи служили постаментами для стел с ханскими указами. Они символизировали незыблемость границ Каракорума. Это главные артефакты того периода Монголии | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU

И только вот когда ты понимаешь, что за место тут было, что скрывают эти холмы, мурашки идут по коже. Ходишь по территории, а у тебя под ногами валяются артефакты: обломки глиняной черепицы, некоторые покрыты зеленой глазурью.

Ступа Пробуждения. Верующие до сих пор проводят простирания, для этого перед ступой установлены специальные доски | Источник: Алена Кашпарова / IRCITY.RUСтупа Пробуждения. Верующие до сих пор проводят простирания, для этого перед ступой установлены специальные доски | Источник: Алена Кашпарова / IRCITY.RU

Ступа Пробуждения. Верующие до сих пор проводят простирания, для этого перед ступой установлены специальные доски

Источник:

Алена Кашпарова / IRCITY.RU

Считается, что в этом городе жили люди разных рас и вероисповеданий. Эрдэни-Дзу, первый стационарный буддийский монастырь в Центральной Монголии, тоже несет в себе историю Каракорума: при его возведении использовали камни из городских стен.

Музей был основан в 2011 году для хранения бесценных артефактов, обнаруженных на месте раскопок погребальных комплексов правителя Восточнотюркского каганата | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUМузей был основан в 2011 году для хранения бесценных артефактов, обнаруженных на месте раскопок погребальных комплексов правителя Восточнотюркского каганата | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Погребальный комплекс обнаружили ещё в 19 веке русские археологи | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUПогребальный комплекс обнаружили ещё в 19 веке русские археологи | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Во время экспедиции обнаружили каменные статуи людей и животных | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUВо время экспедиции обнаружили каменные статуи людей и животных | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
И другие артефакты | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUИ другие артефакты | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Осколки древней вазы | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUОсколки древней вазы | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Оригинальные тюркские стелы. Точные памятники установлены недалеко от музея на месте найденного погребального комплекса | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUОригинальные тюркские стелы. Точные памятники установлены недалеко от музея на месте найденного погребального комплекса | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU

Кажется, монгольские земли — это поле непаханое для археологов. И что они преподнесут еще много сюжетов, таких же внезапных, как музей тюркского погребального комплекса Хушо Цайдам посреди степи в 45 километрах от Хархорина.

Монголия — страна на один раз?

А теперь представьте: вы мчите по ровной асфальтовой дороге, рассекающей степь на много километров вперед. Местные по трассам едут дисциплинированно, не выше 90 километров в час. Здесь такое ограничение скорости, и никаких +20 нештрафуемого порога. Нет камер, изредка лишь муляжи в виде пластиковых полицейских с радаром. Но обгонов почти нет. И никто не торопится. Это какое-то странное чувство, когда знаешь, что дома на такой прямой дороге тапку в пол вдавил бы чуть ли не каждый первый. А еще такой сильный контраст с хаосом на дорогах в Улан-Баторе.

Такая прекрасная дорога пролегает от Дархана до Улан-Батора | Источник: Алена Кашпарова / IRCITY.RUТакая прекрасная дорога пролегает от Дархана до Улан-Батора | Источник: Алена Кашпарова / IRCITY.RU

Такая прекрасная дорога пролегает от Дархана до Улан-Батора

Источник:

Алена Кашпарова / IRCITY.RU

И вот ты мчишь по этой трассе, заезжаешь на холм, а под ним пустыня. И нет, это не Гоби. В Гоби тоже надо съездить, но, если нет времени и возможности, сойдет Элсэн Тасархай. Эту пустыню еще называют мини-Гоби, она находится в 280 километрах от Улан-Батора. Узкая и длинная полоска золотых песчаных дюн на фоне гранитных скал в закатный и рассветный часы становится будто выпуклой от объемных теней.

Пейзажи Элсэн-Тасархай | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUПейзажи Элсэн-Тасархай | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Элсэн-Тасархай на закате | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU Элсэн-Тасархай на закате | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
На песках можно покататься на верблюдах за 20 тысяч тугриков за человека. Поездка занимает минут 5 | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUНа песках можно покататься на верблюдах за 20 тысяч тугриков за человека. Поездка занимает минут 5 | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Фото не передаёт объёма песков | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUФото не передаёт объёма песков | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Очень красивая картина | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUОчень красивая картина | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Когда в первый раз видишь пустыню, даже маленькую, она очень впечатляет | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUКогда в первый раз видишь пустыню, даже маленькую, она очень впечатляет | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU

Прогуляться (и потеряться) среди барханов тоже можно, но за деньги. Это, как и все красивые места в Монголии, национальный парк. Въезд — 9 тысяч тугриков за машину. Правда, с нас взяли по 10 тысяч с человека. И вот ты на желтой дюне под синевой неба, которое готово тебя обнять.

Дацан посреди степи | Источник: Алена Кашпарова / IRCITY.RUДацан посреди степи | Источник: Алена Кашпарова / IRCITY.RU

Дацан посреди степи

Источник:

Алена Кашпарова / IRCITY.RU

Здесь вообще такое небо, что, кажется, можно дотянуться до него рукой. Оно укрывает тебя невесомым одеялом из облаков днем и звездным покрывалом ночью. Монголия находится на высокогорье, потому небо кажется ниже, чем дома. Здесь, на берегу Угий-Нуур, окружающего ландшафтами, сильно напоминающим Малое Море, мы увидели один из самых красивых закатов в жизни.

Иногда в монгольских степях встречаются цветущие поля | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUИногда в монгольских степях встречаются цветущие поля | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Монгольские просторы | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUМонгольские просторы | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Юрты | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUЮрты | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Закат на реке Туул-гол | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUЗакат на реке Туул-гол | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Скала Черепаха&nbsp;— одно из самых известных и туристических мест Монголии вблизи Улан-Батора | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUСкала Черепаха&nbsp;— одно из самых известных и туристических мест Монголии вблизи Улан-Батора | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU
Закат на озере Угий-нуур | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RUЗакат на озере Угий-нуур | Источник: Алёна Кашпарова / IRCITY.RU

И вот мы возвращаемся домой, чтобы на границе снова вытащить все свои туристические пожитки, пройти паспортный контроль и ступить на родную землю. Монголия обволакивает свободой, но остается за спиной. Приедем ли мы сюда еще раз? Безусловно да.

Вы бывали в Монголии?

Да
Нет
Хотелось бы
Не планирую
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Алёна КашпароваАлёна Кашпарова
Алёна Кашпарова
журналист ИрСити
Монголия Автотуризм
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