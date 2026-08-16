Встречаем осень во всеоружии: что нужно сделать на даче в августе — список

Санитарная обрезка помогает саду войти в осень без поврежденных побегов Источник: GPT

Август — месяц, когда лето еще дышит, но уже устало. Для дачников это значит одно: расслабляться рано. Урожай требует корзин, а сад — секатора.

Урожай под контролем

В августе плодовые деревья щедры: яблоки, груши, алыча, сливы, крыжовник, смородина и малина ждут корзин. Главное — собрать плоды вовремя, пока ветер и птицы не сделали это за вас. А овощным грядкам в это время требуется еще немного внимания, чтобы они благополучно добрались до финиша сезона.

Собираем фрукты и ягоды вовремя

С яблоками и грушами лучше не ориентироваться только на цвет. У многих сортов сначала наступает съемная зрелость: плод уже закончил рост и легко отделяется от ветки, но окончательный вкус набирает позже. Осенние и зимние сорта способны дозревать уже на хранении, поэтому перед отправкой в ящики урожай стоит перебрать: помятые и поврежденные экземпляры оставляем для еды и заготовок, целые — для хранения.

Подкармливаем поздние овощи

Овощи — кабачки, баклажаны, перец, поздние томаты и капуста — еще растут, поэтому им нужна калийно-фосфорная подкормка. Универсальной схемы для всех грядок нет: потребности зависят от культуры и стадии роста. Например, поздней капусте во время формирования кочана может требоваться комплексное минеральное питание, поэтому дозировки лучше сверять с конкретным удобрением и состоянием растений.

Помогаем тыквам и теплолюбивым культурам

Тыквам в конце лета можно помочь сосредоточиться на уже завязавшихся плодах: лишние точки роста и совсем маленькие завязи удаляют. А теплолюбивые овощи при первых холодных ночах лучше держать под рукой с укрывным материалом — август умеет неожиданно напомнить, что сентябрь уже рядом.

Освободившиеся грядки могут принести еще один урожай до холодов Источник: GPT

Сад: обрезка и подготовка к зиме

К концу лета плодовые деревья уже постепенно переключаются с урожая на подготовку к следующему сезону. Поэтому августовский уход должен быть аккуратным: убираем лишнее, следим за влагой и не провоцируем рост молодых побегов перед холодами.

Проводим санитарную обрезку

После сбора урожая деревьям требуется санитарная обрезка: сухие, больные и лишние ветки убираем без сожаления.

Проверяем сад на вредителей

Если летом были вредители, август — время для обработки сада, чтобы зимой они не чувствовали себя хозяевами. Но химический десант высаживаем не вслепую. Если на ветках еще остаются плоды, обязательно смотрим срок ожидания конкретного препарата и инструкцию производителя. Перед уборкой урожая особенно важно не нарушать рекомендованные сроки применения средств защиты.

Меняем состав подкормок

Азотные удобрения откладываем в сторонку, используем калий и фосфор для укрепления растений и закладки цветочных почек.

Не забываем о поливе

Если август сухой, плодовые деревья продолжают поливать, причем подкормку лучше давать по уже увлажненной почве. Даже дерево, которое в этом году почти не порадовало урожаем, продолжает работать на следующий сезон: в конце лета идет формирование будущих плодовых почек.

Грядки и почва

Освободившаяся после урожая земля не должна пустовать без дела. Часть грядок можно подготовить к следующему сезону, а часть — снова засеять и успеть получить свежую зелень до холодов.

Убираем растительные остатки. После уборки урожая грядки отдыхают — у них спа. Сорняки и больные растения выбрасываем, землю перекапываем и вносим органику. Сеем сидераты. Посев сидератов — горчицы, фацелии, вики, ржи — поможет восстановить почву и сдержать рост сорняков. Через месяц их скашиваем и заделываем в землю. Используем грядки повторно. Отправлять в отпуск все освободившиеся грядки необязательно. В августе еще можно устроить второй заход и посеять скороспелую зелень: салат, укроп, руколу или шпинат. Главное — помнить о приближающихся холодах и выбирать культуры с коротким сроком созревания.

Цветники и теплицы

Цветник в августе постепенно теряет летнюю пышность, зато именно сейчас можно заложить основу будущего сезона. В теплице тоже начинается переходный период: одни растения еще плодоносят, а другие уже пора убирать.

Наводим порядок в цветнике. В цветниках удаляем увядшие бутоны и отцветшие однолетники. Пересаживаем многолетники. Август — удачное время для пересадки пионов, ирисов и лилий, а также для посева двулетников — виолы, колокольчиков, гвоздики. Готовим теплицу. Теплице устраиваем генеральную уборку: убираем растения, моем стены и каркас, обрабатываем почву. Можно заменить верхний слой земли и посеять сидераты. Обновляем земляничные посадки. Отдельное августовское дело — садовая земляника. Место выбираем солнечное, без застоя воды, а грядку готовим заранее — убираем сорняки и приводим почву в порядок до высадки розеток.

Чистая теплица снижает количество проблем, которые могут перейти на следующий сезон Источник: GPT

Газон и декоративные кустарники

Декоративная часть участка тоже постепенно готовится к холодам. Сейчас задача дачника — не стимулировать бурный рост, а помочь растениям спокойно завершить сезон и окрепнуть перед зимой.

Корректируем стрижку газона. Газон в августе стрижем чуть выше обычного, подкармливаем удобрениями с упором на калий и проводим аэрацию. Высаживаем кустарники. Декоративные кустарники с закрытой корневой системой можно высаживать сейчас — они успеют прижиться до холодов. Следим за влагой. После посадки новым растениям особенно важен регулярный полив: пока корневая система осваивается на новом месте, пересушивать почву нежелательно.

Ревизия и мелочи

Август — хорошее время заняться тем, что весь сезон откладывалось «до свободной минуты». Когда основные посадочные работы начинают сходить на нет, можно спокойно подготовить инструменты, постройки и места хранения к осени.