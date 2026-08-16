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Лето По погоде 16 августа можно определить, когда придут заморозки — приметы

По погоде 16 августа можно определить, когда придут заморозки — приметы

В этот день собирали малину и всячески избегали любых видов уборки

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Ветер на Антона Вихровея считался особым: с ним связывали обряды на удачу, достаток и защиту от бед | Источник: GPTВетер на Антона Вихровея считался особым: с ним связывали обряды на удачу, достаток и защиту от бед | Источник: GPT

Ветер на Антона Вихровея считался особым: с ним связывали обряды на удачу, достаток и защиту от бед

Источник:

GPT

16 августа в народном календаре отмечают Антона Вихровея. У дня было и другое название — Малинник: к середине августа поспевали поздние сорта малины, поэтому женщины и девушки отправлялись в лес за ягодами. Из собранного урожая варили варенье, делали заготовки и готовили настои.

Прозвище Вихровей тоже появилось неслучайно. В середине августа нередко усиливался ветер, а крестьяне внимательно наблюдали за его направлением и силой, пытаясь понять, какой будет осень и чего ждать от будущей зимы.

В православном календаре 16 августа совершается память преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. Согласно житию, он родился в Риме, выбрал монашескую жизнь, а позднее оказался в Новгородской земле, где основал монастырь. Также в этот день вспоминают преподобных Исаакия, Далмата и Фавста.

Что нельзя делать

С Антоном Вихровеем связывали несколько бытовых запретов. Их старались соблюдать, чтобы, согласно поверьям, не лишиться достатка и не внести разлад в семью:

  • убираться в доме. Считалось, что вместе с мусором и пылью можно вымести из жилища деньги и благополучие;

  • выносить мусор. По той же причине старались ничего не выбрасывать из дома, чтобы случайно не избавиться от собственной удачи;

  • бездельничать. Лениться и проводить весь день в постели считалось плохой приметой: праздность связывали с будущими денежными проблемами и недомоганием;

  • ссориться и выяснять отношения. Верили, что конфликт, начавшийся 16 августа, может затянуться надолго и нарушить мир между близкими;

  • устраивать шумные гулянья. Громкие развлечения в этот день не приветствовались. Кроме того, 16 августа приходится на период Успенского поста;

  • начинать важные дела. Новые проекты и серьезные начинания предпочитали откладывать: существовало поверье, что добиться желаемого будет непросто.

Что можно делать

Зато полезный труд, поездки и сбор урожая на Антона Вихровея считались вполне подходящими занятиями. По народным представлениям, день особенно благоприятствовал следующим делам:

  • собирать малину. Ягоды заготавливали на зиму, варили из них варенье и сушили;

  • ходить за грибами, ягодами и орехами. К середине августа лес уже мог порадовать богатым урожаем;

  • работать в саду и огороде. Считалось, что усердный труд поможет получить хороший урожай и в следующем году;

  • отправляться в путешествие. Поездке, начатой 16 августа, приписывали благополучный исход, а случайные знакомства в дороге считали удачными;

  • проводить время с любимым человеком. Знакомства и свидания связывали с перспективой крепких отношений, а заключенный в этот день брак считался счастливым;

  • наблюдать за ветром. На Вихровея к нему относились почти как к предсказателю: направление и сила воздушных потоков помогали судить о будущей погоде.

С ветром был связан и один весьма необычный старинный обычай. Смельчаки якобы выходили на перекрестки ждать вихрь и пытались «нападать» на него ножом, рассчитывая таким образом прогнать нечистую силу или узнать, какой будет зима.

Был и куда менее опасный способ приманить благополучие. Из дома выносили полотенце, тарелку или другую вещь и подставляли ее ветру. Считалось, что вместе с воздушным потоком в жилище можно принести удачу и достаток.

Народные приметы о погоде

Особенно внимательно в этот день наблюдали за ветром, туманом, облаками и дождем. По ним пытались предсказать погоду на ближайшие недели и даже на зиму:

  • дует теплый южный ветер — зима ожидается сравнительно мягкой, без особенно сильных морозов;

  • поднялся сильный холодный ветер — зимой ждали морозов и большого количества снега;

  • ветер порывистый и резкий — осень может наступить рано и оказаться холодной;

  • к вечеру стало тихо — ближайшие дни обещают быть сухими;

  • утром появился густой туман — впереди ясная и теплая погода;

  • туман держится в низинах — октябрь, по приметам, будет теплым;

  • пошел дождь — ненастье может задержаться надолго;

  • облака вытянулись полосой у горизонта — вскоре усилится ветер;

  • облака идут высоко — ожидали солнечной погоды;

  • листья уже начали желтеть — осень наступит раньше обычного;

  • стоит полный штиль — конец августа может оказаться дождливым.

Существовала и одна из главных примет Антона Вихровея: какой окажется погода 16 августа, таким примерно представляли и октябрь.

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Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Погода Народные приметы и поверья
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