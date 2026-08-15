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Жилой барак и осыпавшиеся фасады: как выглядит изнанка улицы в самом центре Ярославля

Гуляем по подворотням Комсомольской

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Некоторые здания на Комсомольской улице с обратной стороны трудно узнать | Источник: Александр Куренной / 76.RUНекоторые здания на Комсомольской улице с обратной стороны трудно узнать | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Некоторые здания на Комсомольской улице с обратной стороны трудно узнать

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Улица Комсомольская соединяет в Ярославле площади Волкова и Богоявления. По ней идут огромные потоки транспорта, здесь расположено здание ярославского отделения Центрального банка, экономический факультет государственного университета имени Демидова, кафе и магазины открыты в исторических усадьбах. Такая короткая, но насыщенная улица за своими фасадами при этом скрывает совсем непарадную изнанку.

Что скрывают подворотни Комсомольской улицы? Фотограф 76.RU показал, как выглядит изнанка центра.

Одна сторона улицы Комсомольской имеет плотную застройку, где проходы во дворы организованы в арках&nbsp;— там-то и скрыта основная непарадная часть | Источник: Александр Куренной / 76.RUОдна сторона улицы Комсомольской имеет плотную застройку, где проходы во дворы организованы в арках&nbsp;— там-то и скрыта основная непарадная часть | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Одна сторона улицы Комсомольской имеет плотную застройку, где проходы во дворы организованы в арках — там-то и скрыта основная непарадная часть

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Мы начнем с конца улицы со стороны Богоявленской площади, сюда заворачивает угол огромного здания Главпочтамта, изнанка которого выглядит ухоженно | Источник: Александр Куренной / 76.RUМы начнем с конца улицы со стороны Богоявленской площади, сюда заворачивает угол огромного здания Главпочтамта, изнанка которого выглядит ухоженно | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Мы начнем с конца улицы со стороны Богоявленской площади, сюда заворачивает угол огромного здания Главпочтамта, изнанка которого выглядит ухоженно

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Через вторую от Богоявленской площади арку можно проникнуть в «Нарнию» | Источник: Александр Куренной / 76.RUЧерез вторую от Богоявленской площади арку можно проникнуть в «Нарнию» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Через вторую от Богоявленской площади арку можно проникнуть в «Нарнию»

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Среди деревьев во дворах Комсомольской прячется 109-летний барак, в котором до сих пор живут люди | Источник: Александр Куренной / 76.RUСреди деревьев во дворах Комсомольской прячется 109-летний барак, в котором до сих пор живут люди | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Среди деревьев во дворах Комсомольской прячется 109-летний барак, в котором до сих пор живут люди

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Местные жители сушат одежду на веревке, а фасад дома заметно осыпался | Источник: Александр Куренной / 76.RUМестные жители сушат одежду на веревке, а фасад дома заметно осыпался | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Местные жители сушат одежду на веревке, а фасад дома заметно осыпался

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Неподалеку от дома растут цветы | Источник: Александр Куренной / 76.RUНеподалеку от дома растут цветы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Неподалеку от дома растут цветы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В кустах притаился старый автомобиль, который стал уже местным «арт-объектом» | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ кустах притаился старый автомобиль, который стал уже местным «арт-объектом» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В кустах притаился старый автомобиль, который стал уже местным «арт-объектом»

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Напротив остановки находится здание расчетно-кассового центра Центрального Банка | Источник: Александр Куренной / 76.RUНапротив остановки находится здание расчетно-кассового центра Центрального Банка | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Напротив остановки находится здание расчетно-кассового центра Центрального Банка

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

А также небольшая зеленая зона с деревьями, добавляющая улице уюта | Источник: Александр Куренной / 76.RUА также небольшая зеленая зона с деревьями, добавляющая улице уюта | Источник: Александр Куренной / 76.RU

А также небольшая зеленая зона с деревьями, добавляющая улице уюта

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Здесь можно найти фигурку «Медведика-чеканщика»&nbsp;— одну из серии небольших скульптур, установленных на разных улицах Ярославля | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗдесь можно найти фигурку «Медведика-чеканщика»&nbsp;— одну из серии небольших скульптур, установленных на разных улицах Ярославля | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Здесь можно найти фигурку «Медведика-чеканщика» — одну из серии небольших скульптур, установленных на разных улицах Ярославля

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Напротив плотно застроенной правой стороны улицы&nbsp;— площадь для прогулок | Источник: Александр Куренной / 76.RUНапротив плотно застроенной правой стороны улицы&nbsp;— площадь для прогулок | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Напротив плотно застроенной правой стороны улицы — площадь для прогулок

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На реставрации находится дом № 14&nbsp;— «Дом доходный Кузнецова», построенный в 1852 году. Трехэтажный особняк планируют использовать как административное здание | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа реставрации находится дом № 14&nbsp;— «Дом доходный Кузнецова», построенный в 1852 году. Трехэтажный особняк планируют использовать как административное здание | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На реставрации находится дом № 14 — «Дом доходный Кузнецова», построенный в 1852 году. Трехэтажный особняк планируют использовать как административное здание

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Так выглядит обратная сторона особняка | Источник: Александр Куренной / 76.RUТак выглядит обратная сторона особняка | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Так выглядит обратная сторона особняка

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Во внутренний двор можно пройти через арку | Источник: Александр Куренной / 76.RUВо внутренний двор можно пройти через арку | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Во внутренний двор можно пройти через арку

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Стык зданий № 14 и 16 с обратной стороны | Источник: Александр Куренной / 76.RUСтык зданий № 14 и 16 с обратной стороны | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Стык зданий № 14 и 16 с обратной стороны

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Хотя на фасадах других зданий также заметны следы разрушения | Источник: Александр Куренной / 76.RUХотя на фасадах других зданий также заметны следы разрушения | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Хотя на фасадах других зданий также заметны следы разрушения

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Здание № 5 на Комсомольской построено в 1911–1912 годах как «Торговый дом». С тех пор так оно и используется | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗдание № 5 на Комсомольской построено в 1911–1912 годах как «Торговый дом». С тех пор так оно и используется | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Здание № 5 на Комсомольской построено в 1911–1912 годах как «Торговый дом». С тех пор так оно и используется

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Здесь ведутся работы по обновлению фасада | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗдесь ведутся работы по обновлению фасада | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Здесь ведутся работы по обновлению фасада

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

С обратной стороны это дом № 5 выглядит совсем иначе | Источник: Александр Куренной / 76.RUС обратной стороны это дом № 5 выглядит совсем иначе | Источник: Александр Куренной / 76.RU

С обратной стороны это дом № 5 выглядит совсем иначе

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Фасад памятника регионального значения усеян кондиционерами | Источник: Александр Куренной / 76.RUФасад памятника регионального значения усеян кондиционерами | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Фасад памятника регионального значения усеян кондиционерами

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Во дворе стоит неприятный запах от отходов | Источник: Александр Куренной / 76.RUВо дворе стоит неприятный запах от отходов | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Во дворе стоит неприятный запах от отходов

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Фасад опутывает сеть из множества проводов | Источник: Александр Куренной / 76.RUФасад опутывает сеть из множества проводов | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Фасад опутывает сеть из множества проводов

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

А эта арка ведет к Торговому переулку | Источник: Александр Куренной / 76.RUА эта арка ведет к Торговому переулку | Источник: Александр Куренной / 76.RU

А эта арка ведет к Торговому переулку

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На противоположной стороне улицы работает хлебобулочный магазин. В советское время сюда выстраивались очереди, а аромат выпечки, разносящийся по улице, радует до сих пор | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа противоположной стороне улицы работает хлебобулочный магазин. В советское время сюда выстраивались очереди, а аромат выпечки, разносящийся по улице, радует до сих пор | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На противоположной стороне улицы работает хлебобулочный магазин. В советское время сюда выстраивались очереди, а аромат выпечки, разносящийся по улице, радует до сих пор

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Хлебозавод № 1 возобновил советскую традицию и в 2025-м открыл «хлебное окошко» | Источник: Александр Куренной / 76.RUХлебозавод № 1 возобновил советскую традицию и в 2025-м открыл «хлебное окошко» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Хлебозавод № 1 возобновил советскую традицию и в 2025-м открыл «хлебное окошко»

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Сам хлебозавод находится как раз во дворах Комсомольской улицы | Источник: Александр Куренной / 76.RUСам хлебозавод находится как раз во дворах Комсомольской улицы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Сам хлебозавод находится как раз во дворах Комсомольской улицы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

У пешеходного перехода работают банки, аптека и другие организации | Источник: Александр Куренной / 76.RUУ пешеходного перехода работают банки, аптека и другие организации | Источник: Александр Куренной / 76.RU

У пешеходного перехода работают банки, аптека и другие организации

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Пожалуй, самый красочный проход среди всех арок улицы. Рисунки на стенах изображают историю хлебозавода | Источник: Александр Куренной / 76.RUПожалуй, самый красочный проход среди всех арок улицы. Рисунки на стенах изображают историю хлебозавода | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Пожалуй, самый красочный проход среди всех арок улицы. Рисунки на стенах изображают историю хлебозавода

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

А еще одна арка ведет во внутренний двор | Источник: Александр Куренной / 76.RUА еще одна арка ведет во внутренний двор | Источник: Александр Куренной / 76.RU

А еще одна арка ведет во внутренний двор

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Так выглядит двор дома на Комсомольской, 4А | Источник: Александр Куренной / 76.RUТак выглядит двор дома на Комсомольской, 4А | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Так выглядит двор дома на Комсомольской, 4А

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

И вновь через арку дома № 4 можно выйти обратно к проезжей части | Источник: Александр Куренной / 76.RUИ вновь через арку дома № 4 можно выйти обратно к проезжей части | Источник: Александр Куренной / 76.RU

И вновь через арку дома № 4 можно выйти обратно к проезжей части

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В начале улицы расположено здание экономического факультета ЯрГУ имени П.&nbsp;Г.&nbsp;Демидова | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ начале улицы расположено здание экономического факультета ЯрГУ имени П.&nbsp;Г.&nbsp;Демидова | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В начале улицы расположено здание экономического факультета ЯрГУ имени П. Г. Демидова

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

А вы бывали во дворах Комсомольской улицы?

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Комментарии
14
Гость
28 минут
Деревни Потемкина
Гость
36 минут
изнанка везде такая ....
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Гость
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