Жилой барак и осыпавшиеся фасады: как выглядит изнанка улицы в самом центре Ярославля

Некоторые здания на Комсомольской улице с обратной стороны трудно узнать
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Александр Куренной / 76.RU
Улица Комсомольская соединяет в Ярославле площади Волкова и Богоявления. По ней идут огромные потоки транспорта, здесь расположено здание ярославского отделения Центрального банка, экономический факультет государственного университета имени Демидова, кафе и магазины открыты в исторических усадьбах. Такая короткая, но насыщенная улица за своими фасадами при этом скрывает совсем непарадную изнанку.
Что скрывают подворотни Комсомольской улицы? Фотограф 76.RU показал, как выглядит изнанка центра.
Одна сторона улицы Комсомольской имеет плотную застройку, где проходы во дворы организованы в арках — там-то и скрыта основная непарадная часть
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Александр Куренной / 76.RU
Мы начнем с конца улицы со стороны Богоявленской площади, сюда заворачивает угол огромного здания Главпочтамта, изнанка которого выглядит ухоженно
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Александр Куренной / 76.RU
Через вторую от Богоявленской площади арку можно проникнуть в «Нарнию»
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Александр Куренной / 76.RU
Среди деревьев во дворах Комсомольской прячется 109-летний барак, в котором
до сих пор живут люди Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Местные жители сушат одежду на веревке, а фасад дома заметно осыпался
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Александр Куренной / 76.RU
Неподалеку от дома растут цветы
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Александр Куренной / 76.RU
В кустах притаился старый автомобиль, который стал уже местным «арт-объектом»
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Александр Куренной / 76.RU
Напротив остановки находится здание расчетно-кассового центра Центрального Банка
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Александр Куренной / 76.RU
А также небольшая зеленая зона с деревьями, добавляющая улице уюта
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Александр Куренной / 76.RU
Здесь можно найти фигурку «Медведика-чеканщика» — одну из серии небольших скульптур, установленных на разных улицах Ярославля
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Александр Куренной / 76.RU
Напротив плотно застроенной правой стороны улицы — площадь для прогулок
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Александр Куренной / 76.RU
На реставрации находится дом № 14 — «Дом доходный Кузнецова», построенный в 1852 году. Трехэтажный особняк планируют использовать как административное здание
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Александр Куренной / 76.RU
Так выглядит обратная сторона особняка
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Александр Куренной / 76.RU
Во внутренний двор можно пройти через арку
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Александр Куренной / 76.RU
Стык зданий № 14 и 16 с обратной стороны
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Александр Куренной / 76.RU
Хотя на фасадах других зданий также заметны следы разрушения
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Александр Куренной / 76.RU
Здание № 5 на Комсомольской построено в 1911–1912 годах как «Торговый дом». С тех пор так оно и используется
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Александр Куренной / 76.RU
Здесь ведутся работы по обновлению фасада
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Александр Куренной / 76.RU
С обратной стороны это дом № 5 выглядит совсем иначе
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Александр Куренной / 76.RU
Фасад памятника регионального значения усеян кондиционерами
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Александр Куренной / 76.RU
Во дворе стоит неприятный запах от отходов
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Александр Куренной / 76.RU
Фасад опутывает сеть из множества проводов
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Александр Куренной / 76.RU
А эта арка ведет к Торговому переулку
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Александр Куренной / 76.RU
На противоположной стороне улицы работает хлебобулочный магазин. В советское время сюда выстраивались очереди, а аромат выпечки, разносящийся по улице, радует до сих пор
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Александр Куренной / 76.RU
Хлебозавод № 1 возобновил советскую традицию и в 2025-м
открыл «хлебное окошко» Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Сам хлебозавод находится как раз во дворах Комсомольской улицы
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Александр Куренной / 76.RU
У пешеходного перехода работают банки, аптека и другие организации
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Александр Куренной / 76.RU
Пожалуй, самый красочный проход среди всех арок улицы. Рисунки на стенах изображают историю хлебозавода
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Александр Куренной / 76.RU
А еще одна арка ведет во внутренний двор
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Александр Куренной / 76.RU
Так выглядит двор дома на Комсомольской, 4А
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Александр Куренной / 76.RU
И вновь через арку дома № 4 можно выйти обратно к проезжей части
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Александр Куренной / 76.RU
В начале улицы расположено здание экономического факультета ЯрГУ имени
П. Г. Демидова Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Заходил (-а) несколько раз