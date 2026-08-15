НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +9

3 м/c,

с-з.

 751мм 87%
Подробнее
2 Пробки
USD 84,54
EUR 97,51
Режиссер о съемках на Перекопе
Сбили БПЛА
Тест на знание сленга
Гид подготовки к учебному году
Онколог про рак
Карантин из-за смертельного вируса
Погода на выходные
Афиша на выходные
Развлечения Лерчек пожизненно будет проходить терапию от рака, а MакSим раскрыла, кто сорвал выход ее книги: новости из мира шоу-бизнеса

Лерчек пожизненно будет проходить терапию от рака, а MакSим раскрыла, кто сорвал выход ее книги: новости из мира шоу-бизнеса

Что происходило в жизни селебрити на этой неделе

78
Сейчас блогер лечится в НМИЦ онкологии имени Блохина | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUСейчас блогер лечится в НМИЦ онкологии имени Блохина | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сейчас блогер лечится в НМИЦ онкологии имени Блохина

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

На этой неделе в мире знаменитостей случилось много разных событий. Балерина Анастасия Волочкова угодила в скандал с авиакомпанией. Телеведущая Ксения Собчак потратила миллионы на отпуск и разнесла итальянский курорт. Певец Прохор Шаляпин решил помочь россиянкам с ЭКО вместо Павла Дурова. Актер Брэд Питт признался, как страдал после расставания с Анджелиной Джоли. Певица МакSим раскрыла, почему ее книга не выйдет в свет, а блогеру Лерчек назначили пожизненную терапию от рака. Всё, что произошло в жизни селебрити за последние семь дней, собрали в этом материале.

Волочковой грозит штраф из-за скандала с «Аэрофлотом»

Балерина Анастасия Волочкова на этой неделе разругалась с «Аэрофлотом» из-за того, что ее не пустили на рейс до Мальдив из-за опоздания на посадку. Теперь ей может грозить штраф до 300 тысяч рублей, рассказал звездный юрист Андрей Князев.

После того как артистку не пустили на рейс, она устроила настоящий скандал и даже оскорбляла представителей авиакомпании. Юрист отмечает, что этот факт дает «Аэрофлоту» юридическое основание для обращения в суд.

«Иск о защите деловой репутации по статье 152 Гражданского кодекса РФ вполне возможен. Суммы, которые обычно взыскивают наши суды, — это порядка 100, 200 или 300 тысяч рублей. Конечно, для такой огромной компании эта сумма не имеет принципиального значения, главное — одержать победу в суде и добиться публичного опровержения недостоверных сведений», — рассказал Князев.

Помимо финансово-правовых претензий, перевозчик вправе лишить артистку возможности пользоваться своими услугами в будущем.

«„Аэрофлот» имеет законное право самостоятельно принять решение и внести человека в список нежелательных пассажиров. За оскорбления и дебош вполне можно попасть в такой черный список. В этом случае ей просто запретят летать рейсами конкретно этого перевозчика, балерине придется пользоваться услугами других авиакомпаний», — заключил эксперт в разговоре с «Абзацем».

Позже балерина опубликовала пост в своих соцсетях, в котором заявила, что «вопреки козням» добралась до острова. Ей удалось сделать это, пересев на самолет другой авиакомпании. В своем месте силы артистка оказалась спустя сутки.

«Не было никаких объявлений о завершении посадки! А тем более персонального приглашения. Пишут они, что мы отдыхали в ресторане. Конечно, отдыхали в кафе за стенкой выхода на посадку. И ждали, пока все пассажиры зайдут на борт. Поскольку до этого сфотографировалась со всеми. Я вообще отдыхать летела! И прилетела! Авиакомпании не всё равно, где я отдыхаю?!» — подчеркнула артистка.

Она отметила, что до вылета оставалось 25 минут. За пару минут сотрудники авиакомпании успели отыскать именно ее чемодан в огромном самолете и снять ее с рейса.

При этом артистка добралась до Мальдив совсем не одна, а в компании молодого человека. Им оказался Максим Николаев. Судя по его соцсетям, он занимается пиаром и организацией концертов артистов, сотрудничает с лейблом Black Star, Анастасией Волочковой, Анастасией Стоцкой, Анной Семенович, Алексеем Куличковым.

Эта командировка не первая у Анастасии и Максима | Источник: volochkova_art / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Эта командировка не первая у Анастасии и Максима | Источник: volochkova_art / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Эта командировка не первая у Анастасии и Максима

Источник:

volochkova_art / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Балерина подчеркнула, что совместная поездка с молодым человеком считается рабочей командировкой. В ней они с Николаевым собираются детально проработать бизнес-стратегию на грядущий сезон.

Собчак потратила миллионы на отпуск и разнесла итальянский курорт

Ксения Собчак потратила на отпуск миллионы и осталась недовольна. После этого она раскритиковала культовый итальянский курорт Форте-деи-Марми, который традиционно считается излюбленным местом отдыха российской и мировой элиты.

Также она прошлась и по местному пляжному отдыху. По словам телеведущей, пятизвездочные пляжи Форточки превратились в болото, но даже испорченный отпуск не заставит светскую львицу навсегда отказаться от тосканского шика.

«Видимо, это возраст так и сказывается. Я уже приезжаю с семьей. И понимаю, что это лучшее место для отдыха», — признаётся Собчак.

Однако телеведущая не может смириться с морем, так как к пляжному отдыху у нее большие претензии. Она отметила, что море оказалось забито плотными водорослями и, чтобы зайти на глубину, туристам приходится очень долго идти по колено в плавающей тине. А пляжи, по наблюдениям Собчак, коммунальные службы и отели чистят плохо или не чистят вовсе.

Несмотря на это, Собчак всё же нашла в этой ситуации один плюс. Из-за такого количества водорослей в море невозможно утонуть.

«Детям идеально, потому что они не могут утонуть. То есть, ну, как бы физически невозможно, и ты спокоен. Ты туда не заходишь. Ты на пляже», — говорит Ксения.

Даже после таких минусов телеведущая отметила, что не будет отказываться от поездок в любимую Форточку. Грязное море не портит впечатления от отдыха, поскольку его компенсируют изысканная итальянская кухня, отличные возможности для спорта и высококлассный шопинг.

Собчак назвала Augustus Beach Club своим любимым пляжем на Форте-деи-Марми. Стоимость аренды одного тента на этом курорте колеблется от 410 до 470 евро (40 00046 000 рублей) в сутки, однако итоговая стоимость может значительно меняться в зависимости от сезона и близости к морю.

Сколько журналистка потратила на отдых на этом престижном курорте этим летом, она не раскрывает. Однако, учитывая статус курорта и ее предпочтения, недельный отпуск обходится ей минимум в 1,5–2 миллиона рублей, не включая расходы на шопинг.

Шаляпин решил помочь россиянкам с ЭКО вместо Дурова

Певец Прохор Шаляпин заявил, что готов помочь демографии в России вместо Павла Дурова (внесен в перечень террористов Росфинмониторинга). Артист готов сдать биоматериалы ради рождения красивых детей.

«С удовольствием, если меня позовут», — сообщил Прохор Шаляпин в разговоре с NEWS.ru.

Он также отметил, что мужчина может делать это до 35 лет, потом идет снижение качества. По его словам, ЭКО допустимо даже в 70 лет, но для донорства спермы возрастные ограничения строже. Артист уточнил, что раньше доноров принимали до 35 лет, но сам он не против, если к нему обратятся.

Шаляпин подчеркнул, что мечтает стать многодетным отцом. При этом способ зачатия для него значения не имеет.

«Мечтаю о троих детях, и неважно, через ЭКО или естественным путем они у меня родятся. Главное, чтобы мама была такая же хорошая, как и я сам, чтобы мы все жили в мире и согласии», — сказал он в разговоре с РИА Новости.

Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес

Португальский футболист Криштиану Роналду женился на аргентинской модели Джорджине Родригес. В социальных сетях появились фотографии, на которых видно, что у пары есть обручальные кольца.

Источник: Cristiano / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: Cristiano / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

Cristiano / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ранее сообщалось, что свадьба должна была состояться на Мадейре. Поклонники Криштиану Роналду собрались 8 августа у кафедрального собора в Фуншале, чтобы стать свидетелями церемонии. Однако они увидели не Роналду, а другого человека. Не сразу поняв свою ошибку, они продолжали кричать: «Криштиану, Криштиану». В ответ на это Роналду опубликовал в социальных сетях видео с использованием эмодзи.

Подробности церемонии Криштиану Роналду пока не разглашаются. По некоторым данным, среди гостей должны были быть известные спортсмены и представители шоу-бизнеса.

Криштиану Роналду и Джорджина в отношениях с 2016 года. Через год у них родился первый общий ребенок — девочка Алана Мартина. В 2022-м в семье Криштиану Роналду произошла трагедия. Пара ждала двойню. Девочка Белла Эсмеральда появилась на свет в апреле 2022 года, ее брат-близнец Анхель погиб во время родов. До отношений с Джорджиной у Роналду было трое детей от суррогатных матерей: Криштиану Роналду — младший (2010 год) и близнецы Ева и Матео (2017 год).

Шоу «This Is Хорошо» закрывается после 16 лет работы

Блогер Стас Давыдов объявил о закрытии своего YouTube-канала «This is Хорошо», который он вел на протяжении 16 лет. Об этом он рассказал в новом видео.

Давыдов отметил, что ведение проекта стало сложным и команда устала от борьбы за его существование. Ситуация усугубилась конфликтом с американской компанией ViralHog, которая потребовала удалить более 200 старых видео с канала, угрожая крупными штрафами.

«Тема с ViralHog не ключевой момент. Хотя, конечно, какую-то дополнительную каплю в чашу нашего терпения она добавила», — уточнил Давыдов.

Он пообещал подробно рассказать о ситуации и ответить на вопросы зрителей в финальном стриме в начале сентября. На момент новости о закрытии у канала было более 6 миллионов подписчиков. Веб-сериал фокусировался на ироничном анализе актуальных мировых новостей и популярных видео.

Бузова мечтает о семье

Певица Ольга Бузова призналась, что ей бывает одиноко. На этом фоне она может фантазировать о будущем молодом человеке после тяжелого съемочного дня. Она вспомнила, как представляла возлюбленного, когда после работы заходила в гримерку.

«В моем окружении все замужем и с детьми. Я уникальна в этом плане (смеется). И когда я начинаю об этом задумываться, становится немного грустно, потому что, я вам клянусь, я очень хочу создать семью. Вчера, когда заканчивала „моторы“ (мы снимаем новое шоу для ТНТ), я зашла в гримерку в два часа ночи, и у меня просто вслух вырывается фраза: „Как бы хотелось, чтобы сейчас за мной мой парень заехал“. Как чувствовала, так и сказала, потому что за моими стилистами заезжают мужья, а за мной заезжает водитель», — рассказала она в интервью «Комсомольской правде».

Певице, конечно, становится грустно, но, несмотря на это, она сильно не рефлексирует. По ее словам, она уверена в себе.

«Я не нахожусь в состоянии потерянности и беспомощности. Я давно для себя определила, что в моей жизни у меня много ресурса, и если в какой-то сфере возникает пробел, то это временно, и тогда весь свой ресурс я концентрирую на важном на данный момент деле. На сегодняшний момент это мое концертное шоу, к которому я готовлюсь», — подытожила артистка.

Брэд Питт признался, как страдал после расставания с Анджелиной Джоли

Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались в 2016 году и потом долго пытались решить вопрос с опекой над детьми в суде. Также актриса подала заявление о насилии, которое якобы совершил Питт над ней на борту частного самолета. Официальное расследование эти факты не подтвердило.

После этого актер прошел лечение от алкоголизма и курс семейной психотерапии. Ему разрешили встречаться с наследниками, но бывшая жена настроила детей против него, так что артист уже много лет не виделся с ними.

В своем интервью он рассказал, что самым худшим временем в его жизни стал именно развод с Джоли. Питт очень болезненно переживал расставание с семьей и не знал, как ему жить дальше.

«У меня никогда не было суицидальных мыслей, за исключением одного короткого периода. И в тот короткий период я просто не видел выхода. Боль была настолько невыносимой», — рассказал Питт в интервью журналу Esquire.

Актер отметил, что от фатального шага его спас только инстинкт самосохранения. На уточняющий вопрос журналиста, идет ли речь о его разводе с Джоли, Питт кивнул.

Также он отметил, что проверил на себе пословицу про то, что время лечит. Постепенно он стал понимать, что всё не так мрачно в жизни, как ему казалось.

«Однажды я проснулся, и мне показалось, что стало немного солнечнее, а воздух — немного слаще. Просто микродозы этого чувства», — отметил актер.

MакSим раскрыла, почему ее книга не выйдет в свет

Месяц назад певица Марина Максимова сообщила, что ее проект, над которым она работала полтора года, не выйдет из-за давления влиятельных людей, которые опасались ее высказываний. Марина заявила, что готова бороться за себя, но не может рисковать семьей, так как угрозы были именно в адрес близких.

По словам MакSим, в книге не было ничего провокационного, но люди испугались. Она сожалеет, что ее сокровенные мысли и чувства не увидят свет, так как они не связаны с личной жизнью. В автобиографии она рассказывает больше о переживаниях, радости, грусти и меланхолии.

«В книге на самом деле ничего такого не было, но люди испугались, что было. Я на самом деле хотела сначала там выложить всё, а потом мне так жалко их стало. Те люди, которые ее завернули, они ведь ее даже не читали. Но на всякий случай сделали то, что сделали. Боялись, что я там много лишнего сказала. Но я себя держала в руках. Всех представляла только в лучшем свете и не написала в итоге то, что им бы не понравилось. А они струсили», — рассказала певица нашим коллегам из Starhit.ru.

Она не стала называть имена тех, кто надавил на нее. Также она не проводила никаких параллелей. Однако в СМИ уже начали появляться предположения о возможных участниках этой истории.

«Если честно, пока не знаю, что будет дальше, посмотрим. Всё же интересно в жизни, очень интересно. Может, напишу другую книгу», — заинтриговала артистка.

Лерчек назначили пожизненную терапию от рака

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), будет пожизненно проходить таргетную терапию в рамках лечения рака. Сейчас она проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина.

«Валерия будет проходить таргетную терапию пожизненно каждые три недели или до наступления непереносимости токсичности, а также иммунную терапию каждые две недели», — цитирует РИА Новости близкую из окружения блогера.

Таргетная терапия относится к перспективным методам молекулярной медицины. Препараты разрабатываются под конкретный мутировавший ген раковой клетки данного вида опухоли.

Также на этой неделе Лерчек попросила отменить приговор по делу о незаконных валютных операциях, связанных с продажей ее фитнес-марафонов, и оправдать ее. Адвокат многодетной мамы Константин Третьяков заявил, что апелляционная жалоба уже подана.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Лерчек Анастасия Волочкова Ольга Бузова Прохор Шаляпин Криштиану Роналду Брэд Питт Анджелина Джоли Развод Семья Отпуск Скандал Болезнь Суд
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Ни в чем себе не отказывали». Пенсионерка отдохнула в Абхазии за 160 тысяч рублей — ее впечатления
Алла Гайсина
Мнение
«И покатился я по жизни босяцкой»: как Колобка превратили в уголовника — отзыв на обсуждаемый фильм
Марина Рыбалкина
Заместитель главного редактора 161.RU
Мнение
Как обесценивается ЕГЭ. Эксперт — о скандале с приемной кампанией в вузах
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
До Китая — на своем авто, внутрь — на автобусе: водитель рассказал о хитром путешествии в Поднебесную и тратах на поездку
Андрей Ермоленко
историк
Мнение
Звезды услышат желания: шесть небесных тел выстроятся в линию на параде планет — как правильно провести день
Анастасия Филимонова
Рекомендуем