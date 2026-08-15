Лерчек пожизненно будет проходить терапию от рака, а MакSим раскрыла, кто сорвал выход ее книги: новости из мира шоу-бизнеса

Сейчас блогер лечится в НМИЦ онкологии имени Блохина Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

На этой неделе в мире знаменитостей случилось много разных событий. Балерина Анастасия Волочкова угодила в скандал с авиакомпанией. Телеведущая Ксения Собчак потратила миллионы на отпуск и разнесла итальянский курорт. Певец Прохор Шаляпин решил помочь россиянкам с ЭКО вместо Павла Дурова. Актер Брэд Питт признался, как страдал после расставания с Анджелиной Джоли. Певица МакSим раскрыла, почему ее книга не выйдет в свет, а блогеру Лерчек назначили пожизненную терапию от рака. Всё, что произошло в жизни селебрити за последние семь дней, собрали в этом материале.

Волочковой грозит штраф из-за скандала с «Аэрофлотом»

Балерина Анастасия Волочкова на этой неделе разругалась с «Аэрофлотом» из-за того, что ее не пустили на рейс до Мальдив из-за опоздания на посадку. Теперь ей может грозить штраф до 300 тысяч рублей, рассказал звездный юрист Андрей Князев.

После того как артистку не пустили на рейс, она устроила настоящий скандал и даже оскорбляла представителей авиакомпании. Юрист отмечает, что этот факт дает «Аэрофлоту» юридическое основание для обращения в суд.

«Иск о защите деловой репутации по статье 152 Гражданского кодекса РФ вполне возможен. Суммы, которые обычно взыскивают наши суды, — это порядка 100, 200 или 300 тысяч рублей. Конечно, для такой огромной компании эта сумма не имеет принципиального значения, главное — одержать победу в суде и добиться публичного опровержения недостоверных сведений», — рассказал Князев.

Помимо финансово-правовых претензий, перевозчик вправе лишить артистку возможности пользоваться своими услугами в будущем.

«„Аэрофлот» имеет законное право самостоятельно принять решение и внести человека в список нежелательных пассажиров. За оскорбления и дебош вполне можно попасть в такой черный список. В этом случае ей просто запретят летать рейсами конкретно этого перевозчика, балерине придется пользоваться услугами других авиакомпаний», — заключил эксперт в разговоре с «Абзацем».

Позже балерина опубликовала пост в своих соцсетях, в котором заявила, что «вопреки козням» добралась до острова. Ей удалось сделать это, пересев на самолет другой авиакомпании. В своем месте силы артистка оказалась спустя сутки.

«Не было никаких объявлений о завершении посадки! А тем более персонального приглашения. Пишут они, что мы отдыхали в ресторане. Конечно, отдыхали в кафе за стенкой выхода на посадку. И ждали, пока все пассажиры зайдут на борт. Поскольку до этого сфотографировалась со всеми. Я вообще отдыхать летела! И прилетела! Авиакомпании не всё равно, где я отдыхаю?!» — подчеркнула артистка.

Она отметила, что до вылета оставалось 25 минут. За пару минут сотрудники авиакомпании успели отыскать именно ее чемодан в огромном самолете и снять ее с рейса.

При этом артистка добралась до Мальдив совсем не одна, а в компании молодого человека. Им оказался Максим Николаев. Судя по его соцсетям, он занимается пиаром и организацией концертов артистов, сотрудничает с лейблом Black Star, Анастасией Волочковой, Анастасией Стоцкой, Анной Семенович, Алексеем Куличковым.

Эта командировка не первая у Анастасии и Максима Источник: volochkova_art / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Балерина подчеркнула, что совместная поездка с молодым человеком считается рабочей командировкой. В ней они с Николаевым собираются детально проработать бизнес-стратегию на грядущий сезон.

Собчак потратила миллионы на отпуск и разнесла итальянский курорт

Ксения Собчак потратила на отпуск миллионы и осталась недовольна. После этого она раскритиковала культовый итальянский курорт Форте-деи-Марми, который традиционно считается излюбленным местом отдыха российской и мировой элиты.

Также она прошлась и по местному пляжному отдыху. По словам телеведущей, пятизвездочные пляжи Форточки превратились в болото, но даже испорченный отпуск не заставит светскую львицу навсегда отказаться от тосканского шика.

«Видимо, это возраст так и сказывается. Я уже приезжаю с семьей. И понимаю, что это лучшее место для отдыха», — признаётся Собчак.

Однако телеведущая не может смириться с морем, так как к пляжному отдыху у нее большие претензии. Она отметила, что море оказалось забито плотными водорослями и, чтобы зайти на глубину, туристам приходится очень долго идти по колено в плавающей тине. А пляжи, по наблюдениям Собчак, коммунальные службы и отели чистят плохо или не чистят вовсе.

Несмотря на это, Собчак всё же нашла в этой ситуации один плюс. Из-за такого количества водорослей в море невозможно утонуть.

«Детям идеально, потому что они не могут утонуть. То есть, ну, как бы физически невозможно, и ты спокоен. Ты туда не заходишь. Ты на пляже», — говорит Ксения.

Даже после таких минусов телеведущая отметила, что не будет отказываться от поездок в любимую Форточку. Грязное море не портит впечатления от отдыха, поскольку его компенсируют изысканная итальянская кухня, отличные возможности для спорта и высококлассный шопинг.

Собчак назвала Augustus Beach Club своим любимым пляжем на Форте-деи-Марми. Стоимость аренды одного тента на этом курорте колеблется от 410 до 470 евро (40 000–46 000 рублей) в сутки, однако итоговая стоимость может значительно меняться в зависимости от сезона и близости к морю.

Сколько журналистка потратила на отдых на этом престижном курорте этим летом, она не раскрывает. Однако, учитывая статус курорта и ее предпочтения, недельный отпуск обходится ей минимум в 1,5–2 миллиона рублей, не включая расходы на шопинг.

Шаляпин решил помочь россиянкам с ЭКО вместо Дурова

Певец Прохор Шаляпин заявил, что готов помочь демографии в России вместо Павла Дурова (внесен в перечень террористов Росфинмониторинга). Артист готов сдать биоматериалы ради рождения красивых детей.

«С удовольствием, если меня позовут», — сообщил Прохор Шаляпин в разговоре с NEWS.ru.

Он также отметил, что мужчина может делать это до 35 лет, потом идет снижение качества. По его словам, ЭКО допустимо даже в 70 лет, но для донорства спермы возрастные ограничения строже. Артист уточнил, что раньше доноров принимали до 35 лет, но сам он не против, если к нему обратятся.

Шаляпин подчеркнул, что мечтает стать многодетным отцом. При этом способ зачатия для него значения не имеет.

«Мечтаю о троих детях, и неважно, через ЭКО или естественным путем они у меня родятся. Главное, чтобы мама была такая же хорошая, как и я сам, чтобы мы все жили в мире и согласии», — сказал он в разговоре с РИА Новости.

Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес

Португальский футболист Криштиану Роналду женился на аргентинской модели Джорджине Родригес. В социальных сетях появились фотографии, на которых видно, что у пары есть обручальные кольца.

Источник: Cristiano / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ранее сообщалось, что свадьба должна была состояться на Мадейре. Поклонники Криштиану Роналду собрались 8 августа у кафедрального собора в Фуншале, чтобы стать свидетелями церемонии. Однако они увидели не Роналду, а другого человека. Не сразу поняв свою ошибку, они продолжали кричать: «Криштиану, Криштиану». В ответ на это Роналду опубликовал в социальных сетях видео с использованием эмодзи.

Подробности церемонии Криштиану Роналду пока не разглашаются. По некоторым данным, среди гостей должны были быть известные спортсмены и представители шоу-бизнеса.

Криштиану Роналду и Джорджина в отношениях с 2016 года. Через год у них родился первый общий ребенок — девочка Алана Мартина. В 2022-м в семье Криштиану Роналду произошла трагедия. Пара ждала двойню. Девочка Белла Эсмеральда появилась на свет в апреле 2022 года, ее брат-близнец Анхель погиб во время родов. До отношений с Джорджиной у Роналду было трое детей от суррогатных матерей: Криштиану Роналду — младший (2010 год) и близнецы Ева и Матео (2017 год).

Шоу «This Is Хорошо» закрывается после 16 лет работы

Блогер Стас Давыдов объявил о закрытии своего YouTube-канала «This is Хорошо», который он вел на протяжении 16 лет. Об этом он рассказал в новом видео.

Давыдов отметил, что ведение проекта стало сложным и команда устала от борьбы за его существование. Ситуация усугубилась конфликтом с американской компанией ViralHog, которая потребовала удалить более 200 старых видео с канала, угрожая крупными штрафами.

«Тема с ViralHog не ключевой момент. Хотя, конечно, какую-то дополнительную каплю в чашу нашего терпения она добавила», — уточнил Давыдов.

Он пообещал подробно рассказать о ситуации и ответить на вопросы зрителей в финальном стриме в начале сентября. На момент новости о закрытии у канала было более 6 миллионов подписчиков. Веб-сериал фокусировался на ироничном анализе актуальных мировых новостей и популярных видео.

Бузова мечтает о семье

Певица Ольга Бузова призналась, что ей бывает одиноко. На этом фоне она может фантазировать о будущем молодом человеке после тяжелого съемочного дня. Она вспомнила, как представляла возлюбленного, когда после работы заходила в гримерку.

«В моем окружении все замужем и с детьми. Я уникальна в этом плане (смеется). И когда я начинаю об этом задумываться, становится немного грустно, потому что, я вам клянусь, я очень хочу создать семью. Вчера, когда заканчивала „моторы“ (мы снимаем новое шоу для ТНТ), я зашла в гримерку в два часа ночи, и у меня просто вслух вырывается фраза: „Как бы хотелось, чтобы сейчас за мной мой парень заехал“. Как чувствовала, так и сказала, потому что за моими стилистами заезжают мужья, а за мной заезжает водитель», — рассказала она в интервью «Комсомольской правде».

Певице, конечно, становится грустно, но, несмотря на это, она сильно не рефлексирует. По ее словам, она уверена в себе.

«Я не нахожусь в состоянии потерянности и беспомощности. Я давно для себя определила, что в моей жизни у меня много ресурса, и если в какой-то сфере возникает пробел, то это временно, и тогда весь свой ресурс я концентрирую на важном на данный момент деле. На сегодняшний момент это мое концертное шоу, к которому я готовлюсь», — подытожила артистка.

Брэд Питт признался, как страдал после расставания с Анджелиной Джоли

Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались в 2016 году и потом долго пытались решить вопрос с опекой над детьми в суде. Также актриса подала заявление о насилии, которое якобы совершил Питт над ней на борту частного самолета. Официальное расследование эти факты не подтвердило.

После этого актер прошел лечение от алкоголизма и курс семейной психотерапии. Ему разрешили встречаться с наследниками, но бывшая жена настроила детей против него, так что артист уже много лет не виделся с ними.

В своем интервью он рассказал, что самым худшим временем в его жизни стал именно развод с Джоли. Питт очень болезненно переживал расставание с семьей и не знал, как ему жить дальше.

«У меня никогда не было суицидальных мыслей, за исключением одного короткого периода. И в тот короткий период я просто не видел выхода. Боль была настолько невыносимой», — рассказал Питт в интервью журналу Esquire.

Актер отметил, что от фатального шага его спас только инстинкт самосохранения. На уточняющий вопрос журналиста, идет ли речь о его разводе с Джоли, Питт кивнул.

Также он отметил, что проверил на себе пословицу про то, что время лечит. Постепенно он стал понимать, что всё не так мрачно в жизни, как ему казалось.

«Однажды я проснулся, и мне показалось, что стало немного солнечнее, а воздух — немного слаще. Просто микродозы этого чувства», — отметил актер.

MакSим раскрыла, почему ее книга не выйдет в свет

Месяц назад певица Марина Максимова сообщила, что ее проект, над которым она работала полтора года, не выйдет из-за давления влиятельных людей, которые опасались ее высказываний. Марина заявила, что готова бороться за себя, но не может рисковать семьей, так как угрозы были именно в адрес близких.

По словам MакSим, в книге не было ничего провокационного, но люди испугались. Она сожалеет, что ее сокровенные мысли и чувства не увидят свет, так как они не связаны с личной жизнью. В автобиографии она рассказывает больше о переживаниях, радости, грусти и меланхолии.

«В книге на самом деле ничего такого не было, но люди испугались, что было. Я на самом деле хотела сначала там выложить всё, а потом мне так жалко их стало. Те люди, которые ее завернули, они ведь ее даже не читали. Но на всякий случай сделали то, что сделали. Боялись, что я там много лишнего сказала. Но я себя держала в руках. Всех представляла только в лучшем свете и не написала в итоге то, что им бы не понравилось. А они струсили», — рассказала певица нашим коллегам из Starhit.ru.

Она не стала называть имена тех, кто надавил на нее. Также она не проводила никаких параллелей. Однако в СМИ уже начали появляться предположения о возможных участниках этой истории.

«Если честно, пока не знаю, что будет дальше, посмотрим. Всё же интересно в жизни, очень интересно. Может, напишу другую книгу», — заинтриговала артистка.

Лерчек назначили пожизненную терапию от рака

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), будет пожизненно проходить таргетную терапию в рамках лечения рака. Сейчас она проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина.

«Валерия будет проходить таргетную терапию пожизненно каждые три недели или до наступления непереносимости токсичности, а также иммунную терапию каждые две недели», — цитирует РИА Новости близкую из окружения блогера.

Таргетная терапия относится к перспективным методам молекулярной медицины. Препараты разрабатываются под конкретный мутировавший ген раковой клетки данного вида опухоли.