Огонь спалил всё: на трассе М-8 в Ярославской области сгорел автомобиль

На трассе М-8 в Ярославской области вспыхнул автомобиль. Всё случилось днем 15 августа. Очевидцы, проезжающие мимо по дороге, записали возгорание на видео.
На кадрах видно, как автомобиль сгорел дотла. Огонь пробрался внутрь кузова.
Вскоре в МЧС Ярославской области рассказали подробности происшествия. Как стало известно, пожар случился в Гаврилов-Ямском округе, в районе деревни Коромыслово. Вызов спасателям поступил в 14:23. Примерно через десять минут на место отправились пять сотрудников и две автоцистерны.
Огонь удалось побороть достаточно быстро. По информации ведомства, в 15:05 пожар уже потушили.
«В результате пожара уничтожен грузовой автомобиль. Пострадавших нет», — дополнили в МЧС Ярославской области.
Напомним, 13 августа неподалеку от поселка Петровское в Ростовском округе на трассе М-8 вспыхнула легковушка. Водителя машины госпитализировали, а на месте растянулась огромная пробка.