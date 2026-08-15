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Происшествия Огонь спалил всё: на трассе М-8 в Ярославской области сгорел автомобиль

Огонь спалил всё: на трассе М-8 в Ярославской области сгорел автомобиль

Публикуем видео с места происшествия

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В Ярославской области дотла сгорел грузовой автомобиль | Источник: Ярославль Очевидец / MaxВ Ярославской области дотла сгорел грузовой автомобиль | Источник: Ярославль Очевидец / Max

В Ярославской области дотла сгорел грузовой автомобиль

Источник:

Ярославль Очевидец / Max

На трассе М-8 в Ярославской области вспыхнул автомобиль. Всё случилось днем 15 августа. Очевидцы, проезжающие мимо по дороге, записали возгорание на видео.

На кадрах видно, как автомобиль сгорел дотла. Огонь пробрался внутрь кузова.

Вскоре в МЧС Ярославской области рассказали подробности происшествия. Как стало известно, пожар случился в Гаврилов-Ямском округе, в районе деревни Коромыслово. Вызов спасателям поступил в 14:23. Примерно через десять минут на место отправились пять сотрудников и две автоцистерны.

Видео с места происшествия

Источник:

Ярославль Очевидец / Max

Огонь удалось побороть достаточно быстро. По информации ведомства, в 15:05 пожар уже потушили.

«В результате пожара уничтожен грузовой автомобиль. Пострадавших нет», — дополнили в МЧС Ярославской области.

Напомним, 13 августа неподалеку от поселка Петровское в Ростовском округе на трассе М-8 вспыхнула легковушка. Водителя машины госпитализировали, а на месте растянулась огромная пробка.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
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