Аджика на зиму: три простых и вкусных рецепта

Главный ингредиент любой аджики — помидоры Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Правильная баночка домашней аджики способна превратить любое повседневное блюдо — от простого запеченного картофеля до сочного мяса — в настоящий гастрономический шедевр. Забудьте о пресных магазинных соусах и сложных консервациях. Мы предлагаем вам три проверенных рецепта: от обжигающе-острой кавказской классики до нежной томатно-яблочной и аджики с баклажанами. Выбирайте свой идеальный градус пикантности, запасайтесь спелыми овощами и готовьте соус, который гарантированно станет хитом вашего стола.

Аджика на зиму острая

На 1 кг помидоров вам потребуется:

1 кг сладкого перца;

100 г чеснока;

один острый перчик;

1 ст. л. соли;

3 ст. л. сахара;

1 ч. л. уксуса 70%;

1/2 ч. л. черного молотого перца.

Перекрутить помидоры, сладкий перец, чеснок, острый перец. Поставить на огонь, варить 40 минут, регулярно помешивая. Добавить соль, сахар, уксус, молотый перец. Варить еще 5 минут. Разлить по стерилизованным банкам, закатать.

Аджика на зиму с яблоками

Для приготовления этой аджики вам потребуется:

2,5 кг помидоров;

1 кг яблок;

1 кг моркови;

1 кг сладкого перца;

200 г чеснока;

50 г острого перца;

200 г сахара;

100 г соли;

200 мл уксуса 9%;

стакан растительного масла.

Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, у острого перца срезать хвостики, сладкий перец освободить от плодоножки и семян. Чеснок и морковь почистить. Помидоры ошпарить кипятком, очистить от кожуры. Всё пропустить через мясорубку, поставить кастрюлю на огонь. Варить на среднем огне 30 минут после закипания, регулярно помешивая. Добавить сахар, соль, растительное масло, уксус. Варить 15 минут. Разложить по стерилизованным банкам и закатать.

Аджика на зиму с баклажанами

Вам потребуется:

1,5 кг помидоров;

1 кг баклажанов;

1 кг сладкого перца;

200 г чеснока;

100 г острого перца;

3 ст. л. сахара;

2 ст. л. соли;

стакан растительного масла;

70 мл уксуса 9%.

У острого перца срезать хвостики, сладкий перец освободить от плодоножки и семян. Чеснок очистить, кожуру баклажанов снять. Помидоры ошпарить кипятком, очистить от кожуры. Всё пропустить через мясорубку, поставить кастрюлю на огонь. Варить на среднем огне 50 минут после закипания, регулярно помешивая. Добавить сахар, соль, растительное масло. Варить 15 минут. Добавить уксус, варить 5 минут. Разложить по стерилизованным банкам и закатать.