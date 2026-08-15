«Питалась в фастфудах, ела торты»: как экстремально худые люди мучаются, пытаясь потолстеть, — реальные истории

Кто-то ест сметану с хлебом на ночь, кто-то — булочки и шоколад, но иногда и этого недостаточно Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Если вы из тех, кто всю жизнь худеет к лету, этот текст может сделать вам больно. Герои этой публикации — люди, которые изо всех сил пытаются набрать вес, чтобы не быть слишком худым. И это оказывается далеко не просто. Журналист NGS.RU Мария Тищенко узнала, какими способами суперстройняшки пытались потолстеть, что они сами думают о своей худобе и что говорят об этом врачи.

«Отстаньте от нас, худых»

Павел говорит, что, сколько себя помнит, всегда был худым, и долгое время это его никак не беспокоило. Но чем старше он становился, тем чаще люди из его окружения говорили, что пора набрать вес.

«И вот знаете, это не так уж и просто. Чтобы набрать вес, я составил рацион питания и долгое время следовал ему, однако сильных изменений это не принесло. Занимался спортом, пил протеин и другие подобные добавки, но вес всегда колебался в одной и той же позиции — 53–55 килограммов», — рассказывает Павел.

Ему советовали есть больше жирной еды, молочки и даже фастфуда. Рекомендовали бросить курить — якобы после этого быстро наест желанные килограммы.

«Одна из особенностей моего организма — это эластичные мышцы, в прошлом занимался спортивной гимнастикой. И в этом случае мне закачаться будет намного сложнее, чем другим. Я даже приехал к родным на, так сказать, „откормку“, но всё так же без успеха», — продолжает он.

При росте 187 сантиметров Павел весит 53 килограмма. Сдвинуть вес в большую сторон у него так и не получилось, но в целом худоба никак ему не мешает:

«Пара минусов — это то, что я постоянно мерзну, сложно подобрать одежду, поэтому приходится многие вещи относить в ателье на подгонку».

Многим для набора веса рекомендуют есть фастфуд Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

А вот что очень сильно раздражает, так это непрошеные советы людей, которые говорят, что ему нужно поправиться.

«Будем честны, отстаньте от нас, худых. К слову, сбросить вес намного легче, чем набрать его», — уверен Павел.

«Увидела фотку с тощих времен и испугалась»

Мила вспоминает, что всегда весила мало и это никак ее не беспокоило. Пока однажды весы не остановились в интервале 38–40 килограммов — и это при росте 156 сантиметров. При этом она ела много и всё подряд. Но этого было недостаточно.

«Я пила специальные травы для набора, ела одни булочки и пирожные — теперь смотреть не могу на хлебобулочные. Обращалась к психологу, но это не по его части, пробовала специальную программу питания по набору веса и так далее. Но в итоге я месяцев за пять набирала 3 килограмма. Стоило один раз немного понервничать — и за пару недель минус 5 килограммов», — вспоминает Мила.

Для кого-то 45–50 килограммов — это мечта Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Миле помогло дополнительное питание из аптеки, которое применяют в реанимации. Но метод оказался очень дорогим. А потом подруга посоветовала Миле обратиться к психиатру.

«Я решила попробовать, хотя анорексии у меня не было. Мне провели комплексное обследование и назначили препараты. Я наблюдалась и выполняла все рекомендации врача в течение года. За год я прибавила 20 килограммов — до 60», — замечает Мила.

Врач говорил Миле, что вес зафиксируется, когда она перестанет принимать препараты. Девушка доверилась специалисту и в итоге стала весить 52 килограмма. Эта цифра держится уже шесть лет. Сейчас Миле 41 год.

«Я недавно увидела фотку с тощих времен и испугалась. Это не просто некрасиво, а страшно выглядит. Худым быть так же плохо и невыносимо, как и толстым», — уверена Мила.

«Даже ездила в Турцию на „всё включено““

Оксана до 48 лет была очень худой. Рост — 164 сантиметра, вес 45–47 килограммов. Чтобы поправиться, она заставляла себя есть калорийную еду по ночам. В результате у нее получилось набрать вес. Радость не продлилась долго, потому что теперь приобрела новую привычку и хочет похудеть.

«И бойтесь своих желаний! Вдруг плюс 20 килограммов. Сначала радовалась, а сейчас в какой-то прострации по поводу веса. Радикально опять до 50 худеть не хочу. Но с отдельных мест бы по чуть-чуть убрать на 5–7 килограммов. А вот булочки есть на ночь-то привыкла и сейчас приходится отвыкать», — замечает она.

Виктория говорит, что до 40 лет весила 46 килограммов и хотела потолстеть:

«Питалась в фастфудах, ела тортики, ничего не помогало. Даже ездила в Турцию на „всё включено“ — набрала примерно 3 килограмма, но когда вернулась, всё это сбросила. Набрала только после родов, и сейчас думаю, какой же я была дурочкой. Хоть мой вес сейчас 52, но я хочу вернуться в свои 46 килограммов, но не получается».

Сейчас она никому не советует пытаться набрать вес — слишком велика вероятность потом пожалеть об этом.

Женщин, которые едят и не толстеют, часто называют ведьмами Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Татьяне 55 лет, ее рост — 158 сантиметров, вес — 56 килограммов. Но три года назад картина была другой — она весила 76 килограммов. У нее появился отек в области шеи. Пока врачи искали причину, Татьяна начала сама разбираться в своем организме и постепенно методом исключения отказываться от многих продуктов. В первую очередь от всего мучного. Так она похудела на 26 килограммов.

«Вид у меня был далеко не привлекательный! Дальше я пыталась набрать вес, но у меня не получалось. Получилось только через год: мне снова помогли не медицинские специалисты, а собственные усилия в корректировке питания. Но это так просто не расскажешь, всё индивидуально. На это ушло три года», — объяснила Татьяна.

«Как врач начну с исключения заболеваний»

Эндокринолог Елена Вардосанидзе считает, что главная причина невозможности набрать вес в том, что организм тратит больше калорий, чем получает.

Это происходит из-за скрытого дефицита калорий: объем порции кажется большим, но калорийность продуктов низкая.

Привычка есть сладкое на ночь действительно помогает потолстеть — доказано худыми Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Кроме того, возможны невыявленные медицинские проблемы, например, с желудочно-кишечным трактом, поэтому полезно пройти обследование у гастроэнтеролога. Причиной может оказаться и гормональный сбой. Тогда необходимо более детально пройти диагностику у эндокринолога.

«Непосредственно как врач-эндокринолог в данном случае я начну с исключения таких заболеваний как тиреотоксикоз, сахарный диабет первого типа, надпочечниковая недостаточность», — комментирует Елена Вардосанидзе.

Врач-нутрициолог Олеся Ступак добавила, что еще возможны дефицит стероидных гормонов, хронические воспалительные заболевания кишечника, пищевая аллергия, нарушения всасывания, а также гельминтозы (паразитарные инвазии).

Еще, по словам врача, на весе могут сказываться хронические инфекции и онкологические заболевания, недостаток сна, неправильно подобранный рацион с дефицитом макро- и микроэлементов. Кроме того, эксперт отмечает генетическую предрасположенность и конституцию тела:

«У некоторых людей от природы заложен быстрый тип обмена веществ, который не позволяет им набирать вес, даже если они едят достаточно калорий. Таких людей часто называют астениками. Они имеют худощавое телосложение, низкий процент жира и испытывают трудности с набором мышечной массы».