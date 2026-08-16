В России станет сложнее и дороже строить частные дома. В чём причина?

Близость водоема к участку может заблокировать запланированную стройку Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

В России внесли поправки в Водный кодекс. Изменения, вступившие в силу 4 августа, коснутся не только всех собственников земельных участков, но и тех, кто только планировал построить себе дом. Власти ужесточили правила относительно земельных участков, находящихся в зонах затопления и подтопления, полностью запретив там стройку. Вот только таких участков в стране огромное количество.

Зона затопления — это территория, подверженная негативному воздействию вод (паводкам, половодьям) и не защищенная инженерными сооружениями. Такие земли относятся к зонам с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ).

E1.RU обсудил нововведения с директором компании «Кадастр-Про» Павлом Черновым. Он рассказал, изменилось ли что-то уже сейчас, к каким последствиям это может привести, и дал советы тем, у кого есть в собственности такие участки.

«Этот закон действительно запрещает строительство капитальных объектов и эксплуатации участков в зоне подтоплений и затоплений. Это касается тех зон, где не приведены какие-то меры по устранению этих подтоплений. Но все крупные города стоят на реках, и там эти меры предпринимаются (дамбы, укрепленные береговые линии и прочее), а на периферии такие меры встречаются в единичных случаях, если смотреть на все участки. Больших городов изменения тоже коснутся, но в меньшей степени», — объясняет эксперт.

Эксперт объяснил возможные последствия от поправок в Водный кодекс Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Как показала недавняя ситуация в многих регионах страны, в зоне подтоплений может оказаться огромное количество населенных пунктов, особенно садовые товарищества. Павел также подтверждает, что запрет на стройки коснется большого количества земель.

«Раньше нужно было подготовить техническое заключение, которое предусматривало меры против последствий подтоплений: определенный вид фундамента, способы отвода воды с участка — то есть дренажные системы и так далее. А сейчас в Водном кодексе просто запрет», — говорит Павел Чернов.

Хоть обновленный закон действует с 4 августа, пока, по словам эксперта, на практике ничего не изменилось, однако это точно произойдет, ведь просто так поправки в Водный кодекс вводить бы не стали.

«На сегодняшний день мы не видим никаких изменений в целом по России — коллеги, с кем я общаюсь, тоже об этом говорят. Практика пока нулевая, но, если этот закон введен, значит, точно хотят что-то поменять в сегменте индивидуального жилищного строительства . Получится у них это сделать или нет — вопрос. Но то, что они хотят что-то поменять, уже очевидно. Я надеюсь, что не будут брать и запрещать строительство на всех участках в зонах подтоплений», — полагает эксперт.

Это сотни тысяч земельных участков, поэтому должны быть какие-то послабления, иначе запрет на строительство вызовет очень сильный резонанс и много проблем. Павел Чернов директор «Кадастр-Про»

Из самых очевидных последствий, к которым может привести запрет строить на таком количестве земель, — то, что эти участки упадут в цене, а подходящие под строительство земли могут резко подорожать, потому что на них вырастет спрос.

Наш собеседник рассказал, что стоит сделать сейчас, не дожидаясь, когда практика начнет меняться.

«Сейчас самое главное — максимально предостеречь себя от возможных изменений (которые еще непонятно, какими будут) и привести в порядок документы . То есть если у вас есть участок, который находится в зоне подтоплений и у вас есть заключение на руках — нужно поторопиться. Если участок пустой, рекомендую срочно получать уведомление о начале строительства, пока администрации эти разрешения выдают», — советует Павел Чернов.

Если не получить уведомление, и потом окажется, что там дом строить нельзя либо можно, но с какими-то ограничениями и согласованиями, это снизит ликвидность земельного участка. Павел Чернов директор «Кадастр-Про»

Уведомления о разрешении на строительство не имеют обратной силы, поэтому так собственники смогут защитить свою землю, даже если прямо сейчас стройку не планировали или хотели продавать участок. С действующим документом (при продаже он переоформляется на нового собственника) цена на землю не упадет.

Если вы планировали покупать участок, то стоит быть еще внимательнее. Ранее Павел подробно объяснял, что проверять перед сделкой, и пункт о ЗОУИТ теперь стал особенно актуальным.

«Я бы сейчас пока сделки приостанавливал, потому что не совсем понятно, что будет дальше. Есть риск купить неликвид. Если же у вас уже есть земля и на ней построен дом, который пока не зарегистрирован, нужно ставить его на кадастровый учет в срочном порядке. В этом случае вероятность того, что меры, которые могут с изменением практики применяться к домам, касаться вас уже не будут», — подчеркивает эксперт.

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