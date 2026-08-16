«Ниже конкуренция — выше тарифы»: Минтранс решил ужесточить доступ авиакомпаний к международным рейсам

Министерство транспорта России предложило ужесточить критерии допуска авиакомпаний к международным рейсам. Как следует из проекта приказа, систему балльной оценки перевозчиков обновят, а нарушения в работе не позволят им запускать самолеты в другие страны. MSK1.RU выяснил, что значат эти изменения для авиакомпаний и пассажиров.
Что предлагает министерство
Проект приказа Минтранса вынесли на публичное обсуждение 6 августа — продлится оно до 20-го. Главное изменение федеральных авиационных правил заключается в следующем: если Ространснадзор зафиксирует у компании три и более неустраненных нарушения обязательных требований, ее не допустят к международным рейсам.
Раньше нарушения тоже учитывали, но только при конкурсе, если на один международный маршрут претендовали сразу несколько авиакомпаний. Теперь нарушители будут не просто терять баллы, а лишаться допуска.
Кроме того, в министерстве предлагают обновить систему оценки экономического состояния авиакомпаний, чтобы выбирать самых успешных перевозчиков. По этой системе выше шансы у тех, кто использует самолеты российского производства (выпущенные после 1 января 2009 года), избегает задержек и востребован у пассажиров.
Такой подход позволит объективно оценить устойчивость авиакомпании и ее способность выполнять обязательства перед пассажирами.
Что это значит на деле
Главный редактор портала Frequent Flyers Илья Шатилин объяснил MSK1.RU, что от нововведений выиграют перевозчики с чистой историей, а проиграют владельцы возрастной авиации, у которых копятся предписания. В таком случае допускать к международным полетам можно будет более крупные авиакомпании.
«Раньше проблемы с безопасностью полетов и предписаниями влияли на позицию перевозчика в балльном сравнении с конкурентами по маршруту. То есть их можно было компенсировать долей отечественного флота, пунктуальностью, загрузкой. Теперь заявка отсеивается до всякого сравнения, независимо от остальных показателей», — сказал авиаэксперт.
Фактически Ространснадзор получает косвенное право вето на коммерческие планы перевозчика, а Росавиация — формальный и почти неоспоримый механизм отказа.
При этом Шатилин обратил внимание, что речь пока идет только о проекте приказа: еще не факт, что его утвердят в таком виде.
Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев не заметил в проекте ничего такого, что радикально бы изменило рынок авиаперевозок.
«Формально они должны лучше защищать интересы пассажиров, так как появляются новые фильтры для потенциально проблемных перевозчиков», — сказал он MSK1.RU.
Если предложение на международных воздушных линиях сократится, могут быть разные сценарии. В теории, чем ниже конкуренция — тем выше тарифы. На практике, на них активно работают зарубежные перевозчики и они вполне себе составляют конкуренцию российским игрокам.
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