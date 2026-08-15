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Образование Тест Даже опытные путешественники завалят этот тест по географии России. А вы ответите на 10 из 10?

Даже опытные путешественники завалят этот тест по географии России. А вы ответите на 10 из 10?

Проверьте, кто вы, начинающий турист или опытный первопроходец

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Метод «пальцем в карту» в нашем тесте не поможет&nbsp;— тут кое-какие знания нужны | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUМетод «пальцем в карту» в нашем тесте не поможет&nbsp;— тут кое-какие знания нужны | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Метод «пальцем в карту» в нашем тесте не поможет — тут кое-какие знания нужны

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Россия занимает одну восьмую часть суши, раскинувшись сразу на 11 часовых поясов, но насколько хорошо вы знаете просторы родной страны? Наш тест — это не скучный школьный опрос по контурным картам, а настоящее интеллектуальное путешествие, способное запутать даже опытных путешественников. Готовы ли вы выяснить, какой российский остров технически находится в Западном полушарии и где прячется «самое мокрое» место страны? Проверьте себя, докажите, что заслуживаете звания истинного первопроходца, и узнайте, сможете ли вы набрать заветные 10 из 10!

ТестПройден 6 раз
1 / 10

Россия граничит по морю с США и Японией. А какой крупный российский остров находится одновременно в Восточном и Западном полушариях Земли, так как его ровно пополам пересекает 180-й меридиан?

  • Сахалин

  • Новая Земля

  • Остров Ратманова

  • Остров Врангеля

2 / 10

Все знают, что Волга впадает в Каспийское море. А какая река, являющаяся самым длинным притоком в мире, протекает через Сибирь и несет свои воды в Северный Ледовитый океан?

  • Иртыш

  • Кама

  • Ангара

  • Лена

3 / 10

Байкал — самое глубокое озеро на планете. А какое другое российское озеро является крупнейшим пресноводным водоемом в Европе?

  • Онежское озеро

  • Ладожское озеро

  • Чудское озеро

  • Таймыр

4 / 10

Представьте, что вы едете на машине из Владивостока в Калининград. Сколько иностранных государств вам придется пересечь, если двигаться по кратчайшему сухопутному пути, не используя паромы?

  • Одно

  • Два

  • Три

  • Ни одного

5 / 10

Город Оймякон в Якутии известен как полюс холода (там фиксировали температуру до -71,2 °C). А где находится место с самым большим количеством годовых осадков (самое мокрое место) в России?

  • На Сахалине

  • На Камчатке

  • На плато Путорана

  • На Западном Кавказе

6 / 10

Какой горный хребет России исторически и географически делит материк Евразию на две части света — Европу и Азию?

  • Уральские горы

  • Кавказские горы

  • Алтайские горы

  • Верхоянский хребет

7 / 10

На каком полуострове расположена Ключевская Сопка — самый высокий действующий вулкан не только в РФ, но и во всей Евразии?

  • На Чукотку

  • На Таймыре

  • На Камчатке

  • На Кольском полуострове

8 / 10

В какой природной зоне находится географический центр России (озеро Виви), если учитывать как европейскую, так и азиатскую части страны?

  • В тундре

  • В тайге

  • В степи

  • В смешанном лесу

9 / 10

Какое море, омывающее берега России, считается самым мелководным в мире, из-за чего зимой оно практически полностью замерзает, а летом сильно прогревается?

  • Балтийское море

  • Белое море

  • Азовское море

  • Карское море

10 / 10

Из-за огромной протяженности с запада на восток в России установлено 11 часовых зон. Когда в Калининграде наступает полдень, в каком городе России уже 22 часа вечера?

  • Новосибирск

  • Иркутск

  • Владивосток

  • Петропавловск-Камчатский

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