Даже опытные путешественники завалят этот тест по географии России. А вы ответите на 10 из 10?

Россия занимает одну восьмую часть суши, раскинувшись сразу на 11 часовых поясов, но насколько хорошо вы знаете просторы родной страны? Наш тест — это не скучный школьный опрос по контурным картам, а настоящее интеллектуальное путешествие, способное запутать даже опытных путешественников. Готовы ли вы выяснить, какой российский остров технически находится в Западном полушарии и где прячется «самое мокрое» место страны? Проверьте себя, докажите, что заслуживаете звания истинного первопроходца, и узнайте, сможете ли вы набрать заветные 10 из 10!
Россия граничит по морю с США и Японией. А какой крупный российский остров находится одновременно в Восточном и Западном полушариях Земли, так как его ровно пополам пересекает 180-й меридиан?
Сахалин
Новая Земля
Остров Ратманова
Остров Врангеля
Все знают, что Волга впадает в Каспийское море. А какая река, являющаяся самым длинным притоком в мире, протекает через Сибирь и несет свои воды в Северный Ледовитый океан?
Иртыш
Кама
Ангара
Лена
Байкал — самое глубокое озеро на планете. А какое другое российское озеро является крупнейшим пресноводным водоемом в Европе?
Онежское озеро
Ладожское озеро
Чудское озеро
Таймыр
Представьте, что вы едете на машине из Владивостока в Калининград. Сколько иностранных государств вам придется пересечь, если двигаться по кратчайшему сухопутному пути, не используя паромы?
Одно
Два
Три
Ни одного
Город Оймякон в Якутии известен как полюс холода (там фиксировали температуру до -71,2 °C). А где находится место с самым большим количеством годовых осадков (самое мокрое место) в России?
На Сахалине
На Камчатке
На плато Путорана
На Западном Кавказе
Какой горный хребет России исторически и географически делит материк Евразию на две части света — Европу и Азию?
Уральские горы
Кавказские горы
Алтайские горы
Верхоянский хребет
На каком полуострове расположена Ключевская Сопка — самый высокий действующий вулкан не только в РФ, но и во всей Евразии?
На Чукотку
На Таймыре
На Камчатке
На Кольском полуострове
В какой природной зоне находится географический центр России (озеро Виви), если учитывать как европейскую, так и азиатскую части страны?
В тундре
В тайге
В степи
В смешанном лесу
Какое море, омывающее берега России, считается самым мелководным в мире, из-за чего зимой оно практически полностью замерзает, а летом сильно прогревается?
Балтийское море
Белое море
Азовское море
Карское море
Из-за огромной протяженности с запада на восток в России установлено 11 часовых зон. Когда в Калининграде наступает полдень, в каком городе России уже 22 часа вечера?
Новосибирск
Иркутск
Владивосток
Петропавловск-Камчатский