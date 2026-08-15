Даже опытные путешественники завалят этот тест по географии России. А вы ответите на 10 из 10?

Россия занимает одну восьмую часть суши, раскинувшись сразу на 11 часовых поясов, но насколько хорошо вы знаете просторы родной страны? Наш тест — это не скучный школьный опрос по контурным картам, а настоящее интеллектуальное путешествие, способное запутать даже опытных путешественников. Готовы ли вы выяснить, какой российский остров технически находится в Западном полушарии и где прячется «самое мокрое» место страны? Проверьте себя, докажите, что заслуживаете звания истинного первопроходца, и узнайте, сможете ли вы набрать заветные 10 из 10!